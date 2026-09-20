Hasło tegorocznej edycji – „Wszystkie kierunki transformacji” – nie jest przesadą. Program rozpisano na dwanaście równoległych scen, od głównej New Mobility Stage i Power Stage, przez Urban, Aviation, Deep Tech, Design, Vision i Strategy Stage, aż po sale warsztatowe, okrągłe stoły eksperckie i Premium Zone. To skala, która pozwala w jednym miejscu i czasie połączyć debatę strategiczną najwyższego szczebla z konkretnymi warsztatami branżowymi i premierami rynkowymi.

Foto: mat. pras.

Osiem ścieżek, czyli mapa całej zmiany

Sercem merytorycznym Kongresu jest osiem ścieżek tematycznych, które obejmują praktycznie każdy wymiar transformacji. New Mobility & Transport to trzon wydarzenia – dekada rozwoju infrastruktury ładowania, elektryfikacja flot i transportu ciężkiego, przyszłość kolei i lotnictwa (z prestiżowym Aviation Future Forum), a także pytania o rynek pojazdów używanych i całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego. New Cities & Urban Innovation, realizowana z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (współorganizatorem Kongresu), stawia w centrum mieszkańca: integrację transportu publicznego, aktywną mobilność inspirowaną doświadczeniami Holandii, przyszłość centrów miast oraz rolę Katowic jako Polskiej Stolicy Kultury 2027.

Ścieżka New Economy & Investments koncentruje się na tym, jak zatrzymać w Polsce wartość transformacji – od local content i budowy śląskiego huba elektromobilności, przez wieloletni budżet UE, po odbudowę Ukrainy jako inwestycję w bezpieczeństwo całego regionu. New Energy & Infrastructure odpowiada na pytanie o finansowanie i tempo rozbudowy sieci, magazynów energii oraz technologii wodorowych, a także o modele biznesowe integrujące elektromobilność z energetyką, w tym V2G i smart charging. New Climate Policy & Health przekłada transformację na język zdrowia – jakości powietrza, walki z hałasem, sprawiedliwego podziału jej kosztów oraz nadchodzących regulacji, od ETS2 po nowe normy AAQD.

Trzy kolejne ścieżki pokazują, jak szeroko Kongres definiuje nową mobilność. New Security & Resilience łączy bezpieczeństwo obronne i przemysłowe (instrument SAFE, technologie dual-use), cyberbezpieczeństwo połączonych pojazdów i infrastruktury, odporność miast na kryzysy klimatyczne oraz technologie kosmiczne w służbie mobilności. New Architecture & Construction to debata o środowiskowym koszcie budynków, kryzysie mieszkaniowym, dekarbonizacji budownictwa i o tym, dlaczego adaptacja istniejących obiektów bywa lepsza niż wyburzanie – z udziałem m.in. Roberta Koniecznego. Wreszcie Deep Tech Transformation Forum spina całość perspektywą przełomowych technologii: komercjalizacji badań, autonomicznej mobilności, sztucznej inteligencji „made in Poland”, robotyki produkcyjnej i sektora New Space, z katowicką Stacją Wujek jako flagowym przykładem.

Foto: mat. pras.

EXPO: premiery, rekordy i technologie, których jeszcze nie było w Polsce

Kongres to nie tylko sceny i debaty. Strefa EXPO z roku na rok staje się miejscem europejskich premier – i tegoroczna edycja to potwierdza. Po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć modele, które mają zdemokratyzować elektromobilność i wprowadzić napęd elektryczny do najbardziej masowych segmentów rynku: Volkswagena ID. Polo, Cuprę Raval, Škody Epiq. Nie zabraknie też pokazów większych aut jak np. Škody Peaq czy Ultre 2. Obok nich zaprezentują się m.in. ekskluzywny Avatr 12 Royal Edition, mający swoją prapremierę na Kongresie miejski Renault Twingo w odmianie elektrycznej, Suzuki eVitara, Mazda CX-6e, odświeżone Audi Q4 e-tron czy dostawczy Volkswagen e-Transporter. Renault pokaże dodatkowo technologię V2L na modelach Renault 4 i 5, zamieniającą samochód w mobilne źródło energii. Co ważne, wielu z tych premier nie trzeba będzie oglądać zza barierki – uczestnicy będą mogli sprawdzić wybrane pojazdy podczas jazd testowych (w tym m.in. VW ID. Polo, Skoda Epiq, Skoda Elroq, Cupra Raval, Cupra Tavascan, Nowe Audi Q4 e-tron, Nowe Audi Q4 e-tron, Mazda 6e, Mazda CX-6e oraz Suzuki eVitara).

Osobny, mocny akcent stanowi transport ciężki i wodór. W Katowicach zadebiutuje ENNOVUM H680 – pierwsza polska ciężarówka wodorowa, bezemisyjny ciągnik siodłowy opracowany w projekcie HySPARK, napędzany ogniwami paliwowymi Toyoty, z zasięgiem do ok. 600 km i pełnym dopuszczeniem do ruchu wraz z certyfikacją ADR. Wątek dopełnią premierowa mapa hubów ładowania pojazdów eHDV oraz symboliczne podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie elektrycznego ciągnika siodłowego w programie NFOŚiGW. Transformacja wykracza jednak poza drogi: na EXPO stanie pierwszy w Polsce elektryczny samolot, który już wzbił się w powietrze, a towarzyszyć mu będą szybowiec i nowoczesne drony. Obszar morski reprezentować będzie łódź elektryczna od Politechniki Poznańskiej, a najtrudniejszy teren pokona MORB 1.0 – elektryczna terenówka dla leśnictwa, ratownictwa i służb granicznych, z prześwitem do 52 cm i zasięgiem ok. 320 km.

Nie zabraknie też mocnych liczb. Na ekspozycji staną stacje ładowania o mocy nawet do 700 kW, elektryczny żuraw, a Volkswagen Financial Services wraz z Miko Marczykiem odpowiedzą na pytanie „czy seryjny samochód elektryczny może pobić rekord Guinnessa i przejechać ponad 1205 km na jednym ładowaniu?”. Praktyczny wymiar bezpieczeństwa zapewni Urząd Dozoru Technicznego, który na własnym stoisku przeprowadzi codzienne pokazy badania stacji ładowania – o godzinie 12:00 i 15:00. Warstwę merytoryczną wzmocni z kolei premiera strategii Kompas 2035 dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz cały pakiet raportów branżowych, w tym nowa edycja „Polish EV Outlook 2026”, „Mapa potencjału elektryfikacji flot firmowych w Polsce”, „Cyberbezpieczeństwo Nowej Mobilności” czy „Zrównoważone paliwa w lotnictwie”.

Foto: mat. pras.

Trzy dni, które warto zobaczyć na własne oczy

Program uzupełnia bogaty zestaw wydarzeń towarzyszących – od Gali Nowej Mobilności w NOSPR, przez Forum e-Commerce i Logistyki Miejskiej, Drones & Air Mobility Forum i międzynarodową konferencję naukową o bezpieczeństwie nowych technologii, po otwierający całość przejazd rowerowy ulicami Katowic „New Mobility Fest”, który odbędzie się w dniu 22 września. To wydarzenie, które trudno streścić w jednym zdaniu, bo obejmuje wszystkie kierunki zmiany naraz: gospodarkę, energię, miasta, zdrowie, bezpieczeństwo i technologie jutra.

Jedno jest pewne. To właśnie w Katowicach, od 23 do 25 września, będzie można zobaczyć, dotknąć i przetestować to, co w europejskiej nowej mobilności najnowsze. Szczegóły dotyczące programu, biletów oraz akredytacji medialnych dostępne są na stronie kongresnowejmobilnosci.pl

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