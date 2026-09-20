Nowa mobilność jako infrastruktura krytyczna – dlaczego dotyczy każdego

Transformacja transportu nie dotyczy już wyłącznie pojazdów. Obejmuje sieci elektroenergetyczne, stacje ładowania, magazyny energii, systemy satelitarne, telekomunikację i inteligentne zarządzanie ruchem. Gdy te elementy zawiodą, staje nie jeden samochód, lecz całe miasto – dlatego niezawodność infrastruktury krytycznej staje się warunkiem codziennego funkcjonowania gospodarki. Reagują na to regulacje: unijna dyrektywa NIS2 obejmuje już ponad 20 podsektorów nowej mobilności, od operatorów sieci i systemów ładowania po producentów pojazdów i baterii. W Polsce wdraża ją nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), obowiązująca od 3 kwietnia 2026 roku i obejmująca kilkadziesiąt tysięcy podmiotów w kilkunastu sektorach. Co istotne, Kongres wypada tuż przed 3 października 2026 roku – pierwszym twardym terminem, do którego objęte firmy muszą zgłosić się do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych.

New Energy & Infrastructure – skąd weźmiemy prąd i kto na tym zarobi

Najbliższe lata to największe od dekad inwestycje energetyczne w Polsce i Europie. Rozwój OZE, projekty jądrowe, magazyny energii i modernizacja sieci mają przygotować system na gwałtowny wzrost zapotrzebowania – a kluczowe pytanie brzmi, kto za to zapłaci i jak na tym zarobić. Podejmą je m.in. keynote „Energia do transformacji”, panel „Moc inwestycji i wielkie pieniądze dla polskiej energetyki” oraz Policy Roundtable „Transformacja energetyczna nie wydarzy się sama”. Osobny, praktyczny wątek to ekonomia ładowania: jak sprawić, by stacje przestały być kosztem, a stały się biznesem. O tym, jak elektryczne auta mogą oddawać prąd do sieci i ją stabilizować, opowiedzą sesje o magazynowaniu energii i budowie łańcucha wartości V2G (Vehicle-to-Grid). Nie zabraknie też debaty o wodorze „Wodór poza hype’em” ani otwartych posiedzeń komitetów PSNM: ds. Infrastruktury Ładowania, Bateryjnego i Wodorowego.

– Do końca dekady w Unii Europejskiej ma działać około 3,5 mln publicznych punktów ładowania, a infrastruktura energetyczna będzie musiała obsłużyć dziesiątki milionów pojazdów elektrycznych. Odporność technologiczna staje się dziś warunkiem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki – mówi Marek Popiołek, dyrektor ds. rozwoju biznesu PSNM.

New Security & Resilience – mobilność jako cel ataku

Połączone pojazdy, ładowarki, aplikacje i systemy zarządzania ruchem tworzą jeden cyfrowy ekosystem, a zarazem ogromną powierzchnię potencjalnego ataku. Mocnym punktem tej ścieżki – i wydarzeniem dla mediów – będzie premiera raportu „Cyberbezpieczeństwo Nowej Mobilności”, przygotowanego przez PSNM z kluczowymi interesariuszami branży cybersecurity; wyznaczy on kierunek rozmowy o skutkach NIS2 dla całego sektora. Wymiar przemysłowy i obronny obejmą New Mobility Defence Days z keynote „SAFE: finansowa mobilizacja Polski i Europy” i debatą o technologiach dual-use. O suwerenności cyfrowej, danych i surowcach będą rozmawiać sesje „Cyfrowa suwerenność Europy”, „Przepływ danych: produkt, przewaga i broń” oraz „Cyrkularność i surowce”. Osobne miejsce zajmą odporność miast oraz technologie bezzałogowe i kosmiczne – „Drones & Air Mobility Forum” i „Space for Mobility, Security & Industry Day”.

– Budowanie odporności technologicznej to dziś wspólne zadanie sektora energetycznego, transportowego i cyfrowego. Dlatego energia i cyberodporność tworzą na Kongresie jedną agendę: od NIS2 i infrastruktury krytycznej po inteligentne sieci, magazyny energii i infrastrukturę ładowania – mówi Aleksander Rajch, członek zarządu PSNM.

Trzy dni w Katowicach – wiedza, dane i premiery

W dniach 23–25 września Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia znów staną się miejscem, w którym o przyszłości polskiej energetyki, transportu i bezpieczeństwa rozmawiają ci, którzy realnie ją tworzą: samorządowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, naukowcy i administracja. Dla dziennikarzy to dostęp do najnowszych danych, premierowych raportów i komentarzy ekspertów; dla wszystkich zainteresowanych – udział w jednej z najważniejszych debat o kierunku, w którym zmierza kraj. Udział jest bezpłatny, a rejestracja trwa na stronie kongresnowejmobilnosci.pl

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