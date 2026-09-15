Najtańsza wersja ma jednak swoje ograniczenia. W standardzie nie ma pompy ciepła, a jedynym lakierem bez dopłaty jest żółty Python metalik. Nawet biały lakier wymaga dopłaty 1740 zł. W polskim klimacie warto rozważyć pompę ciepła za 4100 zł, która zimą ogranicza spadek zasięgu związany z ogrzewaniem kabiny. Przydaje się też pakiet zimowy za 2260 zł, obejmujący podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę oraz automatyczną klimatyzację dwustrefową. Na szczęście dodatkowe wyposażenie wyceniono dość rozsądnie. Najtańszy ID. Polo w żółtym kolorze, z pakietem zimowym i pompą ciepła, kosztuje 106 350 zł.

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Volkswagen ID. Polo Foto: Materiały prasowe

Volkswagen wraca do przycisków

Volkswagen w ID. Polo odchodzi od pomysłu, by niemal każdą funkcję samochodu obsługiwać przez ekran. W kabinie pojawiły się fizyczne przyciski, osobny cyfrowy zestaw wskaźników i bardziej klasyczna logika obsługi. To ukłon w stronę kierowców, którzy wolą zmienić temperaturę czy głośność bez udziału menu, podmenu i krótkiej modlitwy o trafienie w odpowiednią ikonę.

Volkswagen ID. Polo Foto: Materiały prasowe

Zasięg i ładowanie

Bazowy ID. Polo Trend ma akumulator o pojemności użytkowej 37 kWh. Według WLTP pozwala on przejechać do 323 km w cyklu mieszanym. W zależności od wersji wyposażenia ID. Polo z tym samym akumulatorem może osiągnąć do 331 km zasięgu.

Ładowanie na szybkiej stacji prądu stałego odbywa się z maksymalną mocą 88 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować około 23 minut.

Z akumulatorem 37 kWh dostępne są dwa warianty mocy silnika: 116 KM (85 kW) oraz 135 KM (99 kW).

Mniejszy akumulator 37 kWh można zamówić także w bogatszych wersjach Life i Style. Jednocześnie Volkswagen obniżył ceny ID. Polo z większym akumulatorem o pojemności 52 kWh.

Trend – od 99 990 zł

Najtańsza wersja jest dostępna z silnikiem o mocy 116 KM. Już w standardzie otrzymuje reflektory LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, systemy Lane Assist, Side Assist i Emergency Assist, cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit, 12,9-calowy ekran systemu multimedialnego, automatyczną klimatyzację oraz wielofunkcyjną kierownicę.

Life – od 115 290 zł

Wersja z akumulatorem 37 kWh i silnikiem 116 KM kosztuje od 115 290 zł, a wariant o mocy 135 KM – od 120 390 zł. Wyposażenie uzupełniają m.in. aktywny tempomat ACC, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, asystent jazdy przez skrzyżowanie, asystent głosowy IDA, bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto oraz indukcyjna ładowarka do smartfona. Life można też zamówić z większym akumulatorem 52 kWh i silnikiem o mocy 211 KM. Taka wersja kosztuje od 147 190 zł.

Volkswagen ID. Polo Foto: Materiały prasowe

Style – od 139 190 zł

Style z akumulatorem 37 kWh jest oferowany wyłącznie z silnikiem o mocy 135 KM. W standardzie otrzymuje m.in. matrycowe reflektory IQ.LIGHT, tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami, podświetlane logo Volkswagena z przodu i z tyłu, sportowe fotele, podgrzewaną kierownicę i podgrzewane siedzenia, dwustrefową automatyczną klimatyzację oraz oświetlenie nastrojowe z możliwością wyboru jednego z 30 kolorów.

Rozbudowano również system ID. Light. Świetlna listwa biegnie teraz także przez przednie drzwi i może ostrzegać pasażerów przed nadjeżdżającym samochodem lub rowerzystą przed ich otwarciem.

Volkswagen ID. Polo Foto: Materiały prasowe

Opcje niecodzienne jak na miejski hatchback

Volkswagen przygotował też wyposażenie, które jeszcze niedawno trudno byłoby kojarzyć z miejskim samochodem. Na liście opcji znalazł się system audio Harman Kardon o mocy 425 W z dziesięcioma głośnikami i subwooferem, dostępny w wersji Style, panoramiczny dach oferowany dla odmian Life i Style oraz przednie fotele z 12-kierunkową regulacją elektryczną i pneumatyczną funkcją masażu. Fotel kierowcy może dodatkowo zapamiętywać indywidualne ustawienia.

Cena robi różnicę

Volkswagen ma już powody do zadowolenia z zainteresowania nową rodziną małych samochodów elektrycznych, określaną jako Electric Urban Car Family. Latem koncern informował o ponad 70 tys. zamówień na modele tej rodziny, a we wrześniu liczba zamówień na samo ID. Polo przekroczyła 30 tys.

To pokazuje, że segment niedużych elektryków za około 100 tys. zł zaczyna odgrywać znacznie większą rolę niż jeszcze kilka lat temu, gdy samochody na prąd tej klasy często kosztowały tyle, co dobrze wyposażone kompaktowe SUV-y.

Konkurencja też schodzi w okolice 100 tys. zł

Rośnie liczba miejskich samochodów elektrycznych, których bazowa lub promocyjna cena mieści się w granicach 100 tys. zł. Obok ID. Polo na rynek trafiają także inne niewielkie modele koncernu Volkswagen, takie jak Cupra Raval, a w tym samym segmencie pojawiają się m.in. Kia EV2 czy Hyundai Inster.

To właśnie takie samochody mogą w znacznie większym stopniu przyczynić się do popularyzacji elektromobilności niż kolejne elektryczne SUV-y za 250 tys. zł. Dużo będzie jednak zależało nie tylko od cen katalogowych, ale również od rabatów, kosztów finansowania i dostępnych programów wsparcia.

Elektryczne modele w cenie do około 100 tys. zł

• Leapmotor T03 – od 84 900 zł

• Citroën ë-C3 – od 88 900 zł

• BYD Dolphin Surf – od 92 900 zł

• Hyundai Inster – od 97 900 zł

• Cupra Raval – od 99 900 zł

• Kia EV2 – od 99 900 zł

• Volkswagen ID. Polo – od 99 990 zł

• Opel Frontera Electric – od 100 000 zł