Transformacja transportu – więcej niż zmiana napędu

Przyszłość przemieszczania się nie ma polegać na wyborze jednego środka transportu, lecz na łączeniu wielu z nich w spójny, dostępny i wygodny system. Samochód elektryczny, autobus, kolej, rower i hulajnoga mają się uzupełniać, a nie konkurować. Ta idea – bliska koncepcji mobilności jako usługi (MaaS) – wymaga jednak nie tylko technologii, ale też zintegrowanych taryf, wspólnych rozkładów i przemyślanej przestrzeni miejskiej. Wokół tego zbudowano program tegorocznego Kongresu, podzielony m.in. na ścieżki New Mobility&Transport oraz New Cities&Urban Innovation.

Rok 2035 – cezura, która zmienia reguły gry

Jedną z najważniejszych dat pozostaje 2035 rok. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/631 nowe samochody osobowe i dostawcze wprowadzane wtedy na rynek mają docelowo osiągać zerową emisję CO₂. Co istotne, przepisy nie zakazują jazdy autami spalinowymi już zarejestrowanymi ani handlu używanymi pojazdami. Sam mechanizm jest jednak w ruchu: w grudniu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet motoryzacyjny, w którym proponuje złagodzenie celu ze 100 do 90 proc. redukcji emisji, a pozostałe 10 proc. producenci mieliby kompensować m.in. e-paliwami, biopaliwami i niskoemisyjną stalą. O poluzowanie przepisów oraz wyjątki dla hybryd plug-in i napędów wodorowych wnioskowała grupa państw z Polską włącznie. W grze są miejsca pracy i pozycja europejskich – w tym polskich – dostawców w globalnych łańcuchach wartości. Ostateczny kształt regulacji wciąż jest przedmiotem prac legislacyjnych i to on wyznaczy tempo transformacji.

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Polski rynek EV – rekordy i prognozy

Skalę zmian widać w danych. Rekordowy 2025 rok przyniósł w Polsce ponad 43 tys. nowych rejestracji samochodów elektrycznych, a w części miesięcy udział BEV wśród nowych aut przekraczał 11 proc. Sieć ogólnodostępnych punktów ładowania przekroczyła 11,7 tys. Prognozy raportu Polish EV Outlook 2026 wskazują, że to dopiero początek: do 2030 roku liczba nowych rejestracji BEV może przekroczyć 140 tys. rocznie, a ich udział w rynku nowych aut zbliżyć się do 25 proc. Premiera 11. edycji tego raportu będzie jednym z punktów Kongresu.

– Dziś nie rozmawiamy już o tym, czy elektromobilność będzie się rozwijać, ale od czego zależy tempo tej transformacji. Kluczowe stają się regulacje, dostępność finansowania, rozwój infrastruktury oraz zdolność polskich firm do budowania własnej przewagi technologicznej i przemysłowej – mówi Aleksander Rajch, członek zarządu PSNM.

New Mobility&Transport – od auta do całego systemu

Pierwsza ścieżka spojrzy na transformację oczami kierowców, samorządów, operatorów i przemysłu. Jednym z kluczowych punktów będzie panel „MotoryzacjaPL – KOMPAS 2035” o strategii dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Wiele miejsca zajmie pytanie o rynek po zakończeniu dopłat. To temat wyjątkowo aktualny: budżet rządowego programu NaszEauto (ok. 1,18 mld zł z KPO) wyczerpał się już w styczniu 2026 roku, nabór zakończono w kwietniu, a nowego ogólnopolskiego wsparcia konsumenckiego nie ogłoszono. Na znaczeniu zyskują więc całkowite koszty użytkowania (TCO), leasing i wynajem długoterminowy oraz dojrzewający rynek używanych EV. Osobne dyskusje obejmą rozwój infrastruktury, elektryfikację flot firmowych, a także transport ciężki i logistykę – od tras dla eHDV po zeroemisyjne łańcuchy dostaw. Nie zabraknie również Aviation Future Forum poświęconego lotnictwu, zrównoważonym paliwom lotniczym (SAF) i bezpieczeństwu energetycznemu.

New Cities&Urban Innovation – miasta projektowane wokół ludzi

Druga ścieżka przenosi dyskusję z technologii na przestrzeń, w której mobilność staje się częścią codzienności. Uczestnicy zapytają m.in., czy darmowy transport publiczny to skuteczna polityka, czy kosztowny mit, oraz jak realnie integrować kolej, autobusy i informację pasażerską. Ważnym wątkiem będzie aktywna mobilność – infrastruktura rowerowa, polityki parkingowe i strefowe czy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nie zabraknie trudnych pytań o najem krótkoterminowy i „znikających mieszkańców” oraz o to, dla kogo właściwie projektujemy miasta.

– Przez dekady projektowaliśmy miasta tak, jakby najważniejszym ich mieszkańcem był samochód. Dziś płacimy za to korkami, hałasem i przestrzenią, w której coraz trudniej funkcjonować – zauważa Filip Springer, kurator ścieżki New Cities&Urban Innovation.

Foto: mat. pras.

Katowice – miejsce spotkania całej branży

W dniach 23–25 września 2026 roku Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia staną się miejscem spotkania administracji, samorządów, producentów, operatorów, firm technologicznych i urbanistów z całej Europy. Organizatorzy podkreślają, że odpowiedź na pytanie, jak będziemy poruszać się za 10–20 lat, nie powstanie w jednym laboratorium ani ratuszu, lecz we współpracy miast, biznesu, technologii i polityki. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a rejestracja trwa na stronie kongresnowejmobilnosci.pl

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