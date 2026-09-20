Premiery rynkowe – elektromobilność schodzi do masowego segmentu

Największym magnesem EXPO tradycyjnie są premiery. W Katowicach po raz pierwszy w Polsce staną modele, które mają wprowadzić napęd elektryczny do najtańszych, masowych segmentów rynku: Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval oraz Škoda Epiq. To efekt wspólnej ofensywy Grupy Volkswagena – auta z rodziny miejskich elektryków powstają na platformie MEB Entry w hiszpańskich fabrykach, a ich ceny mają startować w okolicach 25 tys. euro, czyli w półce, w której koncern dotąd elektryków nie miał. Z kolei Škoda Peaq, który również będzie miał swoją premierę w Katowicach, to przedstawiciel rodzinnych SUVów, który jest dosłownie wszechstronny. Obok nich pojawią się m.in. prapremiera Renault Twingo E-Tech, Avatr 12 Royal Edition, Suzuki eVitara, Mazda CX-6e, odświeżone Audi Q4 e-tron oraz dostawczy Volkswagen e-Transporter dla flot miejskich. Renault pokaże też technologię V2L (Vehicle-to-Load) w modelach 4 i 5 – dzięki niej akumulator auta zasila zewnętrzne urządzenia, od elektronarzędzi po sprzęt biwakowy.

Foto: mat. pras.

Jazdy testowe – od barierki prosto na drogę

Części premier nie trzeba będzie oglądać zza barierki. Uczestnicy sprawdzą wybrane pojazdy podczas jazd testowych – do dyspozycji będą m.in. Audi Q4 e-tron, Cupra Tavascan, Škoda Epiq, Mazda 6e i CX-60 oraz pojazdy od firmy Melex. To najlepszy dowód na to, że elektromobilność przestała być tematem prezentacji, a stała się codziennym doświadczeniem kierowcy.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Transport ciężki i wodór – polskie premiery

Mocnym akcentem edycji jest transport ciężki i technologie wodorowe. W Katowicach zadebiutuje ENNOVUM H680 – pierwsza polska ciężarówka wodorowa, bezemisyjny ciągnik siodłowy 4×2 opracowany w projekcie HySPARK. Napędza go silnik elektryczny zasilany modułem ogniw paliwowych Toyoty; pojazd oferuje ok. 600 km zasięgu na wodorze sprężonym do 700 barów i – co kluczowe dla realnego transportu – ma pełne dopuszczenie do ruchu z certyfikacją ADR. Wątek uzupełnią premierowa mapa hubów ładowania pojazdów eHDV oraz podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie elektrycznego ciągnika siodłowego w programie NFOŚiGW.

Powietrze, woda i teren – elektryki poza asfaltem

Nowa mobilność nie kończy się na drogach. Na EXPO pojawi się pierwszy w Polsce elektryczny samolot, który już latał, a towarzyszyć mu będą szybowiec, pięciometrowy dron transportowy i nowoczesne drony – zapowiedź logistyki odrywającej się od ziemi. Żywioł wodny reprezentuje łódź elektryczna Politechniki Poznańskiej, a najtrudniejszy teren pokona MORB 1.0 – elektryczna terenówka z programu NCBiR, stworzona z Politechniką Poznańską i firmą Ennovation Technology. Ma ok. 320 km zasięgu (WLTP), prześwit do 52 cm i kąt natarcia 73°, a przeznaczono ją m.in. dla leśnictwa, ratownictwa, służb granicznych i energetyki.

Foto: mat. pras.

Ładowanie i rekordy – moc do 700 kW i 1205 km

Nie zabraknie infrastruktury i mocnych liczb. Na ekspozycji staną stacje ładowania o mocy nawet do 700 kW na złączu CCS oraz elektryczny żuraw. Volkswagen Financial Services odpowie z kolei podczas konferencji na pytanie, czy seryjny samochód elektryczny może pobić rekord Guinnessa i przejechać ponad 1205 km na jednym ładowaniu. Praktyczny wymiar bezpieczeństwa zapewni Urząd Dozoru Technicznego, który na swoim stoisku pokaże badania stacji ładowania – codziennie w godzinach 12:00 i 15:00.

Foto: mat. pras.

Raporty i strategie – merytoryczne zaplecze EXPO

Warstwę merytoryczną wzmocni prezentacja strategii Kompas 2035 – planu transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego w stronę technologii bateryjnych, oprogramowania i mobilności przyszłości. Zadebiutuje też pakiet raportów, m.in. „Mapa potencjału elektryfikacji flot firmowych w Polsce”, „Flota 2035”, „Zrównoważone paliwa w lotnictwie”, „Cyberbezpieczeństwo Nowej Mobilności”, „Polish EV Outlook 2026 (Wydanie II)” oraz white paper „Zdrowe miasta przyszłości”, a także analiza Instratu o skutkach kryzysu irańskiego dla polskiej gospodarki.

Trzy dni w Katowicach – dla całej branży

Kongres potrwa trzy dni i zgromadzi producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów ładowania, floty, przedsiębiorstwa transportowe, sektor energetyczny oraz instytucje finansujące nową mobilność. Na tydzień przed startem jedno jest pewne: to w Katowicach będzie można zobaczyć, dotknąć i przetestować to, co w europejskiej elektromobilności najnowsze. Szczegóły programu, biletów i akredytacji medialnych czekają na stronie kongresnowejmobilnosci.pl

Foto: mat. pras.

Materiał Partnera