Kongres Nowej Mobilności 2026 to nie tylko debata o przyszłości transportu, ale przede wszystkim strefa EXPO, na której zadebiutują pojazdy dotąd niedostępne na polskim rynku – od elektrycznych aut miejskich, przez wodorową ciężarówkę, po pierwszy w Polsce elektryczny samolot.

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Renault Twingo Foto: Materiały prasowe

Elektryfikacja schodzi do najniższych segmentów

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja to moment, w którym elektromobilność ma szansę „zejść pod strzechy”. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zostaną modele mające zdemokratyzować napęd elektryczny i wprowadzić go do najbardziej masowych segmentów rynku – Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval oraz Škoda Epiq i Peaq.

VW ID. Polo GTI Foto: Materiały prasowe

Obok nich na katowickiej ekspozycji staną m.in. Avatr 12 Royal Edition, powracający jako miejski elektryk Renault Twingo, Suzuki e Vitara, Mazda CX-6e oraz odświeżone Audi Q4 e-tron. Nie zabraknie także floty użytkowej – dostawczy Volkswagen e-Transporter ma trafić bezpośrednio do firm realizujących dostawy w miastach.

Mazda CX-6e Foto: Szczepan Mroczek

Ciekawym akcentem będzie prezentacja technologii V2L (Vehicle-to-Load) na modelach Renault 4 i Renault 5, pozwalającej zasilać z akumulatora samochodu zewnętrzne urządzenia – od elektronarzędzi po sprzęt biwakowy. To rozwiązanie, dzięki któremu samochód elektryczny staje się mobilnym źródłem energii, a nie tylko środkiem transportu.

Z wystawy prosto za kierownicę

Kongres od lat stawia na to, by elektromobilność była nie tylko oglądana, ale i testowana. Uczestnicy będą mogli sprawdzić w praktyce m.in. Audi Q4 e-tron, Cuprę Tavascan, Škodę Epiq, Mazdę 6e, Mazdę CX-60e oraz pojazdy marki Melex. To jeden z elementów wydarzenia, który – zdaniem organizatorów – najlepiej pokazuje, że elektromobilność przestała być tematem czysto dyskusyjnym, a stała się codziennym doświadczeniem kierowcy.

Transport ciężki i wodór na pierwszym planie

Mocnym punktem programu będzie sektor transportu ciężkiego. W Katowicach zadebiutuje ENNOVUM H680 – pierwsza polska ciężarówka wodorowa, bezemisyjny ciągnik siodłowy 4×2 powstały w ramach projektu HySPARK. Pojazd jest napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym energią z modułu ogniw paliwowych dostarczonego przez Toyotę i oferuje zasięg do ok. 600 km na jednym tankowaniu wodoru pod ciśnieniem 700 barów. Co istotne z punktu widzenia realnej eksploatacji, pojazd ma już pełne dopuszczenie do ruchu drogowego wraz z certyfikacją ADR.

Sektorowi ciężkiemu towarzyszyć będzie premiera mapy hubów ładowania pojazdów eHDV oraz wydarzenie o symbolicznym znaczeniu dla branży – podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie zakupu elektrycznego ciągnika siodłowego w ramach programu wsparcia prowadzonego przez NFOŚiGW.

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Powietrze, woda i bezdroża

Kongres wykracza poza transport drogowy. Na EXPO zaprezentowany zostanie pierwszy w Polsce elektryczny samolot, który – jak podkreślają organizatorzy – już wzbił się w powietrze. Towarzyszyć mu będą szybowiec oraz bezzałogowe statki powietrzne. Transport morski reprezentować będzie łódź elektryczna zbudowana przez Politechnikę Poznańską.

Najbardziej ekstremalnym warunkom terenowym sprosta z kolei MORB 1.0 – elektryczna terenówka opracowana w programie finansowanym przez NCBR, we współpracy Politechniki Poznańskiej z firmą Ennovation Technology. Pojazd, przeznaczony m.in. dla leśnictwa, ratownictwa, służb granicznych i energetyki, oferuje zasięg ok. 320 km (WLTP) przy imponujących parametrach terenowych – prześwicie do 52 cm i kącie natarcia 73°.

Rekord Guinnessa na jednym ładowaniu

Wydarzenie nie ominie też tematu infrastruktury ładowania i osiągów. Na ekspozycji staną stacje ładowania o mocy do 700 kW w standardzie CCS oraz elektryczny żuraw. Podczas specjalnej konferencji Volkswagen Financial Services spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy seryjnie produkowany samochód elektryczny może pobić rekord Guinnessa, przejeżdżając ponad 1205 km na jednym ładowaniu – próbę tę podejmie Miko Marczyk we współpracy z Volkswagen Financial Services.

Za praktyczny wymiar bezpieczeństwa odpowiadać będzie Urząd Dozoru Technicznego, który na własnym stoisku przeprowadzi codzienne pokazy badania stacji ładowania pojazdów, o godz. 12.00 i 15.00 – z myślą zarówno o gościach biznesowych, jak i użytkownikach indywidualnych.

Kongres Nowej Mobilności Foto: Materiały prasowe

Strategiczna diagnoza dla polskiej motoryzacji

Warstwę merytoryczną Kongresu wzmocni prezentacja strategii „Kompas 2035” – planu transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego, zakładającego budowę konkurencyjnej i odpornej gospodarki opartej na innowacjach, technologiach bateryjnych, oprogramowaniu oraz mobilności przyszłości.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie także pakiet raportów branżowych, m.in. „Mapa potencjału elektryfikacji flot firmowych w Polsce”, „Flota 2035. Jak elektromobilność zmieni funkcjonowanie flot przedsiębiorstw w Polsce?”, „Zrównoważone paliwa w lotnictwie”, „Cyberbezpieczeństwo Nowej Mobilności”, druga edycja „Polish EV Outlook 2026”, opracowanie dotyczące integracji elektromobilności z energetyką, analiza rozwoju miejskiej infrastruktury ładowania z cyfrowymi wyświetlaczami, white paper „Zdrowe miasta przyszłości”, a także raport Instrat poświęcony konsekwencjom kryzysu irańskiego dla polskiej gospodarki.

Kongres Nowej Mobilności 2026 zapowiada się więc jako wydarzenie łączące twardy biznes – inwestycje, finansowanie, strategie przemysłowe – z technologicznym pokazem siły polskiej i światowej elektromobilności. Przez trzy dni w Katowicach będzie można nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć oraz przetestować rozwiązania, które w najbliższych latach mogą zdefiniować kierunek rozwoju całego sektora transportu.