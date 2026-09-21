Alfredo Altavilla, obecny doradca BYD ds. działalności w Europie i były menedżer koncernu Fiat Chrysler, ujawnił, że BYD chce uruchomić w Europie trzy zakłady montażu samochodów oraz fabrykę zajmującą się montażem akumulatorów do aut elektrycznych. BYD właśnie zakończył budowę fabryki w węgierskim Segedynie. Zakład na Węgrzech będzie mógł produkować do 200 tys. samochodów rocznie. Zgodnie z obecnymi planami produkcja na dużą skalę ma ruszyć pod koniec roku.

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W 2024 r. BYD ogłosił też plany budowy fabryki w tureckiej Manisie, zdolnej do wytwarzania 150 tys. samochodów rocznie. Początkowo firma liczyła na rozpoczęcie produkcji pod koniec 2026 r. Negocjacje umów i ich realizacja doprowadziły do rozbieżności, które postawiły pod znakiem zapytania dalsze inwestycje w Turcji.

BYD może również napotkać schody w realizacji inwestycji w UE. Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają wzmocnić lokalną produkcję w kluczowych sektorach przemysłu – w tym w motoryzacji, broniąc się tym samym przed napływem chińskich samochodów oraz przed uruchomieniem montowni aut chińskich w UE. Europejscy producenci samochodów proponują, by 70 proc. pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej miało 70 proc. wartości wytworzonej w Europie. Według Reutersa chodzi nie tylko o końcowy montaż pojazdów, ale także ich projektowanie, inżynierię oraz produkcję komponentów i baterii.

Bruksela chce również doprowadzić do zmniejszenia udziału w rynku samochodów hybrydowych z Chin do 15 proc., ujawnia „Financial Times”. Działania mają na celu ograniczanie rosnącego deficytu handlowego z Chinami, który obecnie sięga 1 mld euro dziennie i, jak podkreśla przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, osiągnął punkt krytyczny.

Tymczasem Alfredo Altavilla twierdzi, że marka podjęła już rozmowy z producentami samochodów oraz rządami Hiszpanii, Francji i Włoch w sprawie kolejnych lokalizacji. Rozważa bowiem przejęcie fabryk, których moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane.

Alfredo Altavilla Foto: Materiały prasowe

– W dłuższej perspektywie będziemy potrzebować trzech zakładów montażowych i jednej fabryki akumulatorów – powiedział Altavilla agencji Reuters.

Największy producent samochodów w Chinach koncentruje się na rynkach zagranicznych w obliczu spadku sprzedaży w Chinach. W tym roku sprzedaż BYD na rodzimym rynku zmniejszyła się o 32,7 proc. do 1,505 mln samochodów. Dla porównania dostawy za granicę gwałtownie wzrosły, a marka spodziewa się zakończyć 2026 r. ze sprzedażą na rynkach zagranicznych wynoszącą od 1,9 do 2 mln pojazdów.