Magazyn części BYD
Alfredo Altavilla, obecny doradca BYD ds. działalności w Europie i były menedżer koncernu Fiat Chrysler, ujawnił, że BYD chce uruchomić w Europie trzy zakłady montażu samochodów oraz fabrykę zajmującą się montażem akumulatorów do aut elektrycznych. BYD właśnie zakończył budowę fabryki w węgierskim Segedynie. Zakład na Węgrzech będzie mógł produkować do 200 tys. samochodów rocznie. Zgodnie z obecnymi planami produkcja na dużą skalę ma ruszyć pod koniec roku.
W 2024 r. BYD ogłosił też plany budowy fabryki w tureckiej Manisie, zdolnej do wytwarzania 150 tys. samochodów rocznie. Początkowo firma liczyła na rozpoczęcie produkcji pod koniec 2026 r. Negocjacje umów i ich realizacja doprowadziły do rozbieżności, które postawiły pod znakiem zapytania dalsze inwestycje w Turcji.
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lokalną produkcję w kluczowych sektorach przemysłu – w tym w
motoryzacji, broniąc się tym samym przed napływem chińskich
samochodów oraz przed uruchomieniem montowni aut chińskich w UE.
Europejscy producenci samochodów proponują, by 70 proc. pojazdów
sprzedawanych w Unii Europejskiej miało 70 proc. wartości
wytworzonej w Europie. Według Reutersa chodzi nie tylko o końcowy
montaż pojazdów, ale także ich projektowanie, inżynierię oraz
produkcję komponentów i baterii.
Bruksela chce również doprowadzić do zmniejszenia udziału w rynku samochodów hybrydowych z Chin do 15 proc., ujawnia „Financial Times”. Działania mają na celu ograniczanie rosnącego deficytu handlowego z Chinami, który obecnie sięga 1 mld euro dziennie i, jak podkreśla przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, osiągnął punkt krytyczny.
Tymczasem Alfredo Altavilla twierdzi, że marka podjęła już rozmowy z producentami samochodów oraz rządami Hiszpanii, Francji i Włoch w sprawie kolejnych lokalizacji. Rozważa bowiem przejęcie fabryk, których moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane.
Alfredo Altavilla
– W dłuższej perspektywie będziemy potrzebować trzech zakładów montażowych i jednej fabryki akumulatorów – powiedział Altavilla agencji Reuters.
Największy producent samochodów w Chinach koncentruje się na rynkach zagranicznych w obliczu spadku sprzedaży w Chinach. W tym roku sprzedaż BYD na rodzimym rynku zmniejszyła się o 32,7 proc. do 1,505 mln samochodów. Dla porównania dostawy za granicę gwałtownie wzrosły, a marka spodziewa się zakończyć 2026 r. ze sprzedażą na rynkach zagranicznych wynoszącą od 1,9 do 2 mln pojazdów.
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