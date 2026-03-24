Chiny uczą Audi nowej definicji SUV-a

Chiński rynek motoryzacyjny przestaje być odbiorcą technologii – dziś sam wyznacza kierunki rozwoju. Audi, prezentując model E7X, udowadnia, że jest gotowe porzucić własne schematy, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów świata.

Publikacja: 24.03.2026 05:00

Audi E7X

Szczepan Mroczek

Niedawno elektryczne SUV-y Audi oferowane na Zachodzie uchodziły za nowoczesne. Dziś, na tle dynamicznie rozwijającej się konkurencji, zaczynają wyglądać… zachowawczo. Tymczasem w Chinach niemiecka marka wprowadza na rynek E7X.

E7X – SUV bez tradycyjnego DNA marki

Za kulisami stoi współpraca z SAIC oraz rozwijana równolegle submarka AUDI. To właśnie ona odpowiada za model E5 Sportback i teraz za E7X. Oba samochody łączy jedno: trudno doszukać się w nich klasycznego DNA Audi, znanego z europejskich ulic. I to nie jest przypadek, tylko świadoma decyzja.

E7X jest przy tym pełnoprawnym SUV-em – mierzy 5049 mm długości, 1997 mm szerokości i 1710 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3060 mm. Jednak to nie proporcje robią największe wrażenie, lecz stylistyka. Projektanci całkowicie odcięli się od tradycyjnego grilla Singleframe. Zamiast niego pojawił się front zbudowany z setek drobnych diod LED – bardziej cyfrowy panel niż klasyczny element nadwozia.

Czytaj więcej

Omoda 7
Tu i Teraz
Chińskie marki zalewają Polskę. Jest ich już ponad 20 i łatwo się w nich pogubić

Profil boczny podkreślają ostre przetłoczenia, chowane klamki i kamery zastępujące lusterka. Z tyłu – jak przystało na współczesny chiński design – królują rozbudowane pasy świetlne LED. Audi potrafi być inne, jeśli tylko musi.

Technologia na pierwszym planie

Pod efektowną formą kryje się równie interesująca technika. Wszystkie wersje Audi E7X korzystają z akumulatorów CATL o pojemności 100 kWh lub 109,3 kWh. W zależności od konfiguracji napędu i baterii zasięg wynosi od 615 do nawet 751 km.

Bazowa wersja oferuje napęd na tylną oś i 402 KM. Topowa odmiana z dwoma silnikami generuje aż 671 KM, co przekłada się na przyspieszenie do 100 km/h w około 4 sekund. Najciekawsze jest jednak to, co dzieje się w tle. E7X to jeden z pierwszych modeli koncernu Volkswagen, w którym technologia nie płynie wyłącznie z Europy do Chin, ale także w drugą stronę. Akumulatory CATL, rozwiązania SAIC, lokalne podejście do designu – wszystko to pokazuje, że role zaczynają się odwracać. Jeszcze kilka lat temu Europa eksportowała know-how. Dziś coraz częściej musi się go uczyć. I E7X jest tego bardzo wyraźnym dowodem.

Lucid Air
Na prąd
Elektryki na celowniku fiskusa. Koniec darmowej jazdy po drogach
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Ferrari Luce
Na prąd
NASA pomagała Ferrari ujarzmić przyspieszenie w elektrycznym Luce
Alpine A110 GT
Na prąd
Nowe Alpine będzie elektryczne, ale marka nie zamyka drzwi dla silników spalinowych
BMW iX2
Na prąd
Globalna sprzedaż aut elektrycznych hamuje. Europa rośnie, USA i Chiny zwalniają
