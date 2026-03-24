E7X jest przy tym pełnoprawnym SUV-em – mierzy 5049 mm długości, 1997 mm szerokości i 1710 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3060 mm. Jednak to nie proporcje robią największe wrażenie, lecz stylistyka. Projektanci całkowicie odcięli się od tradycyjnego grilla Singleframe. Zamiast niego pojawił się front zbudowany z setek drobnych diod LED – bardziej cyfrowy panel niż klasyczny element nadwozia.

Profil boczny podkreślają ostre przetłoczenia, chowane klamki i kamery zastępujące lusterka. Z tyłu – jak przystało na współczesny chiński design – królują rozbudowane pasy świetlne LED. Audi potrafi być inne, jeśli tylko musi.

Audi E7X Foto: Materiały prasowe

Technologia na pierwszym planie

Pod efektowną formą kryje się równie interesująca technika. Wszystkie wersje Audi E7X korzystają z akumulatorów CATL o pojemności 100 kWh lub 109,3 kWh. W zależności od konfiguracji napędu i baterii zasięg wynosi od 615 do nawet 751 km.