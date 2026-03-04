Reklama

Škoda wzmacnia pozycję w Grupie VW dzięki technologii cell-to-pack

Jedna bateria na minutę, 205 mln euro inwestycji i technologia cell-to-pack, która obcina koszty nawet o 30 proc. W Mladá Boleslav Škoda uruchomiła zakład, który ma być przepustką do tańszych i bardziej dostępnych elektryków – oraz do większej niezależności Europy od azjatyckich dostawców.

Publikacja: 04.03.2026 05:00

Škoda staje się największym producentem akumulatorów w Grupie VW

Škoda staje się największym producentem akumulatorów w Grupie VW

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

W Mladá Boleslav ruszyła nowa hala montażu systemów bateryjnych. Škoda stała się największym producentem takich systemów do aut elektrycznych w strukturach Grupy Volkswagena. Nowy zakład kosztował 205 mln euro i ma 55 000 m² powierzchni. Liczby jednak nabierają sensu dopiero wtedy, gdy spojrzymy na tempo pracy: jeden system bateryjny powstaje tu co 60 sekund. To ponad 1100 sztuk dziennie i do 335 000 rocznie.

Nowa hala to 131 robotów i automatyzacja na poziomie 84 proc. Proces obejmuje wszystko: od przygotowania ogniw, przez ich układanie i spawanie, po końcowy montaż systemu. Škoda nie zaczyna od zera. Od 2019 r. w Mladá Boleslav powstało około 1,4 mln systemów bateryjnych. Nowa inwestycja jest więc rozwinięciem kompetencji.

Cell-to-pack, czyli mniej etapów, więcej sensu

To pierwsza w Europie fabryka koncernu produkująca systemy w technologii cell-to-pack dla modeli masowych. Przy budowie klasycznego akumulatora najpierw pojedyncze ogniwa łączy się w moduły, a dopiero z modułów powstaje cały pakiet montowany w samochodzie. Cell-to-pack (CTP) usuwa etap pośredni. Ogniwa trafiają bezpośrednio do finalnego pakietu – bez tworzenia osobnych modułów. Dzięki prostszej konstrukcji firma obniża koszty i poprawia jakość. Według danych producenta wdrożenie cell-to-pack i standaryzowanych ogniw pozwoliło obniżyć koszt baterii o około 30 proc. względem dotychczasowych pakietów MEB. W świecie elektryków to ogromna różnica – bo bateria wciąż pozostaje najdroższym elementem auta. Produkcja w Czechach oznacza też mniejszą zależność od dostaw z Azji.

Škoda w Mladá Boleslav otwiera nową halę montażu systemów bateryjnych.

Škoda w Mladá Boleslav otwiera nową halę montażu systemów bateryjnych.

Foto: Materiały prasowe

LFP zamiast niklu i kobaltu

Škoda stawia na ogniwa LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe), które nie wymagają niklu ani kobaltu. Są tańsze, trwałe i dobrze znoszą intensywną eksploatację. Idealne do modeli wolumenowych, w jakich specjalizuje się Škoda.

Reklama
Reklama
Skoda Elroq

Skoda Elroq

Foto: Materiały prasowe

Sprzedaż rośnie, oferta się podwaja

W 2025 r. Škoda ponad dwukrotnie zwiększyła sprzedaż aut elektrycznych i wskoczyła na czwarte miejsce wśród marek BEV w Europie. Jednym z motorów wzrostu był model Elroq. W 2026 r. oferta w pełni elektrycznych modeli zostanie podwojona. Do gamy dołączy Epiq – mniejszy, bardziej przystępny cenowo model – oraz Peaq, pozycjonowany wyżej. Rozbudowa zakładu ma w przyszłości umożliwić produkcję do 200 000 samochodów elektrycznych rocznie w głównej fabryce marki. Nowa hala w Mladej Boleslavi to ważny krok Škody i całego koncernu VW w stronę niezależności od azjatyckich dostawców.

Škoda otwiera nową halę montażu systemów bateryjnych, stając się największym producentem systemów ba

Škoda otwiera nową halę montażu systemów bateryjnych, stając się największym producentem systemów baterii do samochodów elektrycznych (BEV) w Grupie Volkswagen.

Foto: Materiały prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

VW ID. 3
Na prąd
Dwa miliony elektryków Volkswagena. Jubileusz z nutą niedosytu
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
VW ID.7
Na prąd
300 km zimą po autostradzie elektrykiem? Nawet najlepsze modele mogą nie podołać
BMW 5 plug-in
Na prąd
Duży udział PHEV obnaża strukturalną słabość polskiego rynku e-aut
Pożary samochodów
Na prąd
Straż pożarna podlicza pożary: auta na prąd nie palą się częściej niż spalinowe
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama