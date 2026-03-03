Reklama

Dwa miliony elektryków Volkswagena. Jubileusz z nutą niedosytu

Volkswagen od 2013 r. przekazał klientom dwa miliony samochodów w pełni elektrycznych. Choć wynik jest niższy od pierwotnych założeń, koncern podkreśla jego symboliczne znaczenie.

Publikacja: 03.03.2026 12:00

VW ID. 3

VW ID. 3

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Jubileuszowy egzemplarz wydano w Transparentnej Fabryce w Dreźnie – miejscu, które dziś pełni rolę centrum wydań i elektromobilnej wizytówki marki. W 2025 r. w Dreźnie wydano około 3,5 tys. aut, z czego ponad 90 proc. stanowiły modele w pełni elektryczne lub hybrydowe. Obiekt jest drugim co do wielkości krajowym centrum wydań marki – po Autostadt w Wolfsburgu. Klienci mogą tu nie tylko odebrać samochód, lecz także odbyć jazdy próbne wszystkimi modelami rodziny ID. i zobaczyć pokazową linię produkcyjną.

Dwumilionowym wyprodukowanym egzemplarzem jest ID.3, który został przekazany Kirsten Vormbrock w Tra

Dwumilionowym wyprodukowanym egzemplarzem jest ID.3, który został przekazany Kirsten Vormbrock w Transparentnej Fabryce w Dreźnie.

Foto: Materiały prasowe

Od e-up! do dwóch milionów BEV

Droga do tego wyniku zaczęła się w 2013 r., kiedy na rynek trafił e-up!. Od tamtej pory oferta systematycznie rosła – od pierwszych miejskich modeli, przez e-Golfa, aż po pełną gamę rodziny ID. Dwa miliony dostarczonych aut obejmują zarówno obecne modele oparte na platformie MEB, jak i wcześniejsze konstrukcje elektryczne.

Dziś Volkswagen jest jednym z największych producentów samochodów elektrycznych na świecie, a w Niemczech i Europie należy do rynkowych liderów segmentu BEV.

Trzy filary wyniku: ID.3, ID.4 i ID.7

Za sprzedaż elektrycznych samochodów VW w największym stopniu odpowiadają:

- ID.3 – około 628 tys. dostarczonych egzemplarzy. To pierwszy model zbudowany na platformie MEB i symbol nowego otwarcia w elektromobilności Volkswagena. Zadebiutował w 2020 r. i wprowadził napęd elektryczny do segmentu kompaktowego na masową skalę.

- ID.4 – około 901 tys. egzemplarzy. Największy motor wzrostu, szczególnie na rynkach takich jak Chiny i Stany Zjednoczone.

- ID.7 – około 132 tys. sztuk. Elektryczny model klasy średniej wyższej dostępny w wersji kombi.

ID. Polo – elektryk dla mas za mniej niż 25 tys. euro?

Kolejnym krokiem w rozwoju sektora samochodów na prąd będzie ID. Polo – pierwszy z czterech nowych modeli elektrycznych koncernu VW, które w 2026 r. trafią na rynek. Nowe elektryczne modele VW, Skody i Cupry, reklamowane jako auta do 25 tys. euro, mają szansę spopularyzować napęd elektryczny. Ich rozmiary są świetnie dopasowane do możliwości napędu akumulatorowego i do jego przeznaczenia. Volkswagen upatruje w tych samochodach szansy na zwrot poniesionych nakładów na rozwój elektromobilności, które nie przyniosły zakładanych wyników sprzedaży.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

