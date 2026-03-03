Jubileuszowy egzemplarz wydano w Transparentnej Fabryce w Dreźnie – miejscu, które dziś pełni rolę centrum wydań i elektromobilnej wizytówki marki. W 2025 r. w Dreźnie wydano około 3,5 tys. aut, z czego ponad 90 proc. stanowiły modele w pełni elektryczne lub hybrydowe. Obiekt jest drugim co do wielkości krajowym centrum wydań marki – po Autostadt w Wolfsburgu. Klienci mogą tu nie tylko odebrać samochód, lecz także odbyć jazdy próbne wszystkimi modelami rodziny ID. i zobaczyć pokazową linię produkcyjną.

Dwumilionowym wyprodukowanym egzemplarzem jest ID.3, który został przekazany Kirsten Vormbrock w Transparentnej Fabryce w Dreźnie. Foto: Materiały prasowe

Od e-up! do dwóch milionów BEV

Droga do tego wyniku zaczęła się w 2013 r., kiedy na rynek trafił e-up!. Od tamtej pory oferta systematycznie rosła – od pierwszych miejskich modeli, przez e-Golfa, aż po pełną gamę rodziny ID. Dwa miliony dostarczonych aut obejmują zarówno obecne modele oparte na platformie MEB, jak i wcześniejsze konstrukcje elektryczne.

Dziś Volkswagen jest jednym z największych producentów samochodów elektrycznych na świecie, a w Niemczech i Europie należy do rynkowych liderów segmentu BEV.