Nowe Alpine A110 ma być w pełni elektryczne, ale jednocześnie… gotowe na powrót silnika spalinowego. Brzmi jak plan B. Szef Alpine, Philippe Krief, podkreśla, że marka stawia na napęd elektryczny, ale jednocześnie „musi być przygotowana na przyszłość”.

Reklama Reklama

Sportowe modele Alpine

Elektryczna deklaracja… z planem awaryjnym

To już staje się zabawne, że dziś mówi się o silnikach spalinowych w kontekście przyszłości. Większość koncernów motoryzacyjnych skorygowała strategię i wróciła do rozwoju modeli spalinowych. A marki, które zajmują się produkcją samochodów sportowych, coraz częściej rewidują ambitne plany pełnej elektryfikacji. Jedną z marek, która najmocniej odczuła skutki tej transformacji, jest Porsche. Dziś musi inwestować ogromne środki, by utrzymać równolegle rozwój dwóch światów– elektrycznego i spalinowego.

Alpine już kilka lat temu ogłosiło, że nie będzie spalinowego następcy modelu A110. I tej deklaracji formalnie się trzyma. Nowa generacja ma być elektryczna– z dwoma silnikami i charakterem, który ma pozostać wierny oryginałowi.