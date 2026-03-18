BMW i3
Podczas światowej premiery najnowszej generacji Serii 3 – jednego z filarów BMW od ponad 50 lat – padło zdanie, które dobrze obrazuje strategię marki: BMW będzie budować takie samochody, jakich chcą klienci. W praktyce oznacza to pełen wachlarz napędów: od diesli i benzyn, przez hybrydy plug-in, po elektryki. Bez stawiania wszystkiego na jedną kartę – i bez nerwowych zwrotów, które w ostatnich latach kosztowały niektórych producentów fortunę, sporo energii i wiarygodności. BMW było jednym z pionierów elektromobilności i dziś widać, że wyciągnęło z tej lekcji konkretne wnioski.
BMW i3 50 xDrive
Nowe i3 jest drugim modelem z rodziny Neue Klasse – projektu, który odwołuje się do dziedzictwa BMW z lat 60., ale interpretuje je w nowoczesny sposób. Dlatego marka zdecydowała się pozostać przy koncepcji sportowego sedana, który z natury oferuje rasowe wrażenia z jazdy. Będzie też kombi. Najpierw na scenę wchodzi wersja elektryczna, a kilka miesięcy później dołączy odmiana spalinowa. Produkcja w Monachium rusza w sierpniu 2026 r., a pierwsze egzemplarze trafią do klientów jeszcze przed końcem roku. BMW podkreśla, że istnieje tylko jedna „Trójka”. Może mieć różne napędy, ale jej wspólnym mianownikiem pozostaje radość z jazdy. Różnice między wersjami elektryczną i spalinową mają być niewielkie – to już nie dwa osobne światy, lecz jedna, spójna koncepcja.
BMW wraca do nazwy i3, ale tym razem gra toczy się o znacznie wyższą stawkę.
Pierwsze i3 z 2013 r. było projektem pionierskim: lekkie, karbonowe, futurystyczne i – jak na tamte czasy – bardzo drogie. Problem w tym, że rynek nie był jeszcze gotowy ani mentalnie, ani ekonomicznie. Dziś sytuacja wygląda inaczej, bo elektromobilność i klienci dojrzeli.
Seria 3 od dekad jest punktem odniesienia w klasie średniej premium. Każda kolejna generacja musi więc udowodnić swoją wartość nie tylko wobec konkurencji, ale i własnej legendy. Tym razem dochodzi jeszcze jeden czynnik – szósta generacja napędu eDrive. W topowej wersji i3 50 xDrive dwa silniki generują łącznie 469 KM i 645 Nm. Sprint do 100 km/h trwa 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Największe wrażenie robi jednak zasięg – do 900 km WLTP. Realnie można się spodziewać 550 km zasięgu, co jest wynikiem znakomitym. Równie imponujące jest ładowanie: moc sięgająca 400 kW pozwala odzyskać energię na około 400 km w zaledwie 10 minut. To zasługa nowej architektury 800 V i akumulatora o pojemności 109 kWh, zintegrowanego w technologii cell-to-body.
BMW nie byłoby sobą, gdyby technologia nie miała przekładać się na wrażenia z jazdy. W nowym i3 debiutuje system „Heart of Joy” – centralny komputer zarządzający napędem, hamulcami i dynamiką. Kluczowa zmiana to szybkość reakcji. System działa nawet dziesięciokrotnie szybciej niż wcześniej, co ma zapewnić bardziej naturalne i przewidywalne prowadzenie. Brzmi jak marketing? Być może. Ale jeśli przełoży się na realne odczucia za kierownicą, może to być element, który odróżni i3 od wielu elektrycznych rywali – szybkich, lecz często pozbawionych charakteru.
Nowe i3 łączy klasyczne proporcje BMW z uproszczonym, nowoczesnym designem. Długa maska, krótki tylny zwis i szeroki rozstaw kół tworzą sylwetkę, która wciąż ma sportowe DNA. Charakterystyczna sygnatura świetlna z przodu wpisuje się w najnowsze trendy motoryzacyjne, ale całość nie odcina się od tradycji. To balans, który może okazać się kluczowy – pod warunkiem, że klienci zaakceptują bardziej futurystyczne detale.
Kabina nowego i3 jest jednocześnie dopracowana i… momentami kontrowersyjna niczym w klasycznym Citroenie. Z jednej strony mamy zaawansowany system komunikacji kierowcy z samochodem, z drugiej – rozwiązania, które bardziej imponują formą niż funkcjonalnością. Nowością jest Panoramic Vision – projekcja informacji na dolnej części przedniej szyby, z głębią znaną z head-up display. Rewelacyjne rozwiązanie, które pozwala łatwiej odnaleźć się kierowcy w gąszczu informacji, jakie dziś serwują nam samochody podczas jazdy. Do tego dochodzi 17,9-calowy ekran centralny, sterowanie głosowe oparte na AI i szerokie możliwości personalizacji. Szkoda, że system sterowania iDrive to już przeszłość. Wątpliwości budzi też nietypowa kierownica, romboidalny ekran czy rezygnacja z fizycznych przycisków, która zainfekowała również kierownicę. Wygląda efektownie, ale nie każdy uzna to za ergonomiczny kierunek. Podobnie jak niewygodne, wysuwane klamki, które dziś już wychodzą z mody.
Nowe i3 wykracza poza klasyczne rozumienie auta. Może zasilać dom, urządzenia, a nawet oddawać energię do sieci. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną staje się elementem domowego ekosystemu energetycznego, a nie tylko środkiem transportu.
BMW wyraźnie przyspiesza. Rozmach organizowanych premier i zapowiedzi sugerują, że europejscy producenci nie zamierzają oddać pola bez walki. Do 2027 r. marka planuje wprowadzić około 40 nowych lub odświeżonych modeli. Nowe i3 to coś więcej niż kolejny elektryk. To sygnał, że „Trójka” – symbol marki – wchodzi w nową epokę bez kompleksów i bez rezygnowania z własnej tożsamości. I jeśli liczby znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, może to być jeden z najważniejszych momentów dla BMW od lat.
