Bosch Engineering zaprezentował zupełnie nowy elektryczny układ napędowy zbudowany z myślą o maszynach rolniczych. Jego sercem jest jednostka SMG230 – kompaktowy silnik elektryczny zaprojektowany w standardzie wysokiego napięcia 800 V. To nie gotowy traktor, lecz modułowy napęd, który można wbudować do różnego typu maszyn – od małych ładowarek, przez traktory, maszyny pomocnicze, aż po duże maszyny hybrydowe. W przeciwieństwie do wielu eksperymentalnych napędów, SMG230 ma jedną kluczową zaletę: można go zamontować w maszynach, które pierwotnie były przewidziane pod silnik diesla. Jego gabaryty są na tyle małe, że nie wymagają kosztownej przebudowy konstrukcji. To otwiera drogę do elektryfikacji zarówno nowych, jak i już istniejących platform.

Silnik działa w zakresie napięć od 400 do 850 V i w optymalnych warunkach oferuje 256 KM mocy. W chwilach największego zapotrzebowania potrafi wygenerować aż 550 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Bosch podkreśla, że dzięki architekturze 800V ta jednostka ma o nawet 110 KM większą moc niż podobne konstrukcje 400-V przy identycznej masie własnej. To ogromny skok gęstości mocy – bardzo ważny w maszynach roboczych. Drugim kluczowym elementem systemu jest inwerter oparty na tranzystorach z węglika krzemu (SiC). To dzięki niemu napęd osiąga sprawność przekraczającą 99 proc., bo traci ekstremalnie mało energii w postaci ciepła. W praktyce oznacza to niższe zużycie prądu, mniejsze baterie i wydłużony czas pracy w polu.

Układ Boscha można wykorzystywać na dwa sposoby. W mniejszych i średnich maszynach posłuży jako całkowicie elektryczny napęd, idealny do pracy w gospodarstwach z własnymi źródłami energii (biogazownie, PV, kogeneracja). W dużych traktorach może natomiast działać jako hybryda, wspierając jednostkę diesla i obniżając zużycie paliwa oraz koszty operacyjne. Bosch przygotował również pełną kompatybilność z przekładniami od Bosch Rexroth (specjaliści od hydrauliki, przekładni, napędów i systemów sterowania)), co umożliwia budowanie kompletnych układów napędowych dla różnego typu sprzętu.