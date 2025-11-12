Aktualizacja: 12.11.2025 21:47 Publikacja: 12.11.2025 10:45
Na MOP Olsztynek Orlen uruchomił pierwszy hub szybkiego ładowania o mocy 400 kW
Foto: mat. prasowe
Polski rynek elektromobilności przechodzi przez moment przełomowy. W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy 2025 roku liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o ponad 106 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. We wrześniu tego roku elektryki osiągnęły prawie 9-proc. udział w sprzedaży nowych samochodów osobowych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, polski koncern paliwowo-energetyczny Orlen uruchamia nowe punkty ładowania. Pierwsza rozbudowana stacja – tzw. hub – została otwarta na Miejscu Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe przy trasie S7, w strategicznym punkcie między Warszawą a Trójmiastem. To lokalizacja, która dotychczas dysponowała jedynie pojedynczą ładowarką – teraz zastąpiła ją nowoczesna instalacja zdolna obsłużyć wielu kierowców jednocześnie.
Każdy z nowych hubów oferuje moc od 1,5 do 1,6 MW rozdzielaną na osiem stanowisk ładowania. W warunkach optymalnych pojedyncze stanowisko może dostarczyć do 400 kW mocy, natomiast system gwarantuje minimum 200 kW nawet przy pełnym obciążeniu wszystkich punktów. Kluczowym elementem nowej infrastruktury jest inteligentny system podziału mocy. W przeciwieństwie do tradycyjnych stacji, gdzie moc jest sztywno przypisana do poszczególnych stanowisk, huby wykorzystują dynamiczny podział energii. Oznacza to, że dostępna moc jest optymalizowana w czasie rzeczywistym w zależności od liczby ładowanych pojazdów i ich aktualnych potrzeb i możliwości. Dla użytkownika przekłada się to na szereg korzyści, w tym krótszy czas postoju i przewidywalność procesu ładowania. System automatycznie dostosowuje parametry tak, aby maksymalizować efektywność – pojazd otrzymuje tyle energii, ile jest w stanie przyjąć w danym momencie, bez niepotrzebnego blokowania zasobów stacji.
Zgodnie z planem Orlen do końca 2027 r. planowane jest uruchomienie 53 hubów szybkiego ładowania, z czego 13 ma powstać już do końca 2025 r.. Inwestycja realizowana jest w ramach większego projektu obejmującego budowę 40 wielostanowiskowych stacji w 33 miejscowościach Polski, sfinansowanego częściowo ze środków publicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 63 miliony zł dotacji na projekt o łącznej wartości 126 milionów zł. To pokazuje, jak istotną rolę rozwój infrastruktury ładowania odgrywa w strategii transformacji energetycznej kraju. W przypadku lokalizacji, koncern skupił się głównie na ciągach komunikacyjnych, w tym na trasach należących do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, oraz w największych aglomeracjach.
Mimo otwarcia nowych hubów ładowania, infrastruktura dla pojazdów elektrycznych wymaga dynamicznego rozwoju. Polska elektromobilność wciąż znajduje się na początku drogi. Według analiz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, nasz kraj osiągnie obecny unijny poziom udziału elektryków w rynku dopiero pod koniec 2028 r.. Głównym problemem pozostaje czas oczekiwania na przyłącza energetyczne dla nowych stacji ładowania, który może sięgać nawet kilku lat. To właśnie dlatego dofinansowanie z NFOŚiGW jest kluczowe, tak samo jak zmiany prawne, które przyspieszą cały proces. Kolejnym wyzwaniem jest edukacja użytkowników. Badanie przeprowadzone w połowie 2025 r. pokazało, że 65 proc. posiadaczy aut spalinowych w ogóle nie rozważa zakupu elektryka. Z drugiej strony jednak, 91 proc. kierowców pojazdów elektrycznych deklaruje zadowolenie lub bardzo wysokie zadowolenie ze swojego wyboru, a zdecydowana większość planuje kolejny zakup elektryka.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
