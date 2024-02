Mercedes eSprinter — rekordowe zużycie 19 kWh

Jako dwuosobowa załoga z Polski bardzo na serio podeszliśmy do tego zadania. Pojechaliśmy na prawdziwą ekojazdę, oczywiście z wyłączoną klimatyzacją, przewidującą jazdą tak, żeby nie zatrzymywać się na światłach, oszczędnie z przyspieszaniem i wszystkim, co się z tym wiąże żeby osiągnąć jak najniższy wynik. Wróciliśmy i nasze zużycie prądu wprawiło w osłupienie nawet inżynierów pracujących przy projekcie eSprintera. Nasze zużycie prądu na tej trasie wyniosło... 19 kWh/100 km. To rewelacyjny wynik! Brawo Mercedes! Brawo my! Nikt podczas kilkunastu dni trwania całej prezentacji nie tyle nas nie pokonał, ale nawet nie zbliżył się do tego wyniku. Kolejny nam znany było zużycie na poziomie 22 kWh/100 km. Szacunek należy się ekipie, która pracowała nad tym autem, że tak bardzo można zejść z zużyciem prądu an poziom, który byłby dobry dla nie jednego osobowego elektryka. Po tym widać jak bardzo dopracowana jest konstrukcja eSprintera.



Mercedes eSprinter mat. prasowe

eSprinter w elektrycznej wersji zadebiutował w 2020 roku. Wtedy miał silnik o mocy 116 KM i skromną pojemność akumulatorów 41 kWh lub 55 kWh. Teraz przyszło nowe. Są mocniejsze silniki, większe akumulatory i więcej wersji nadwozia. Do wyboru są dwie wersje silnikowe o mocy 136 lub 204 KM, które mogą być połączone z trzema pojemnościami baterii – 56 kWh, 81 kWh i 113 kWh. Największy eSprinter ma 7,12 m długości, ale nowy Mercedes dostępny będzie w wielu wersjach. Na razie można go kupić jako furgon z dwoma długościami nadwozia, a w przyszłości pojawi się również jako podwozie do zabudowy, czyli np. jako chłodnia czy wywrotka. Ta mnogość wersji ma też zapewnić większe zainteresowanie elektrycznym modelem.



Mercedes eSprinter mat. prasowe

Mercedes eSprinter — kabina rodem z osobówki

Przytulna – to kluczowe słowo określające kabinę, która zaskoczy tych, którzy nie są zaznajomieni z pojazdami użytkowymi. To m.in. dzięki aktualnemu systemowi MBUX z 10,25-calowym ekranem dotykowym i kierownicą jak w osobowym modelu. Dzięki dużemu zakresowi regulacji fotela i kierownicy każdy znajdzie wygodną pozycję. Mimo wymiarów auta widoczność jest doskonała. Jeśli jedziecie zabudowanym furgonem, sytuację za wami możecie obserwować w cyfrowym lusterku, do którego obraz płynie z tylnej kamery. Układ kierowniczy jest przyjemnie precyzyjny, a zawieszenie całkiem wygodne. Do tego jest sporo półek, schowków, które w roboczym aucie na pewno się przydadzą.