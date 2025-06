W tym odcinku naszego podcastu zadamy trudne pytania ekspertowi od spraw elektromobilności. Nasz gość Krzysztof Leszczyński jeździ od 10 lat samochodami elektrycznymi i zajmuje się tematami elektromobilności w Volkswagen Financial Services. W rozmowie zastanawiamy się, co jest ważniejsze - szybkie ładowanie czy duży zasięg? Szukamy odpowiedzi na pytanie - dlaczego elektryczne auta mają póki co tak dużą utratę wartości i czy ma sens interesować się używanymi autami elektrycznymi? Z podcastu dowiecie się, jakie formy finansowania mają największy sens zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla firm.

Auta z napędem elektrycznym we flotach

Ekspert od elektromobilności opowie o najczęściej spotykanych mitach o samochodach elektrycznych i tym, czy na chwilę obecną największą kulą u nogi jest słaby rozwój infrastruktury. Dowiecie się też, ile kosztuje wybudowanie oraz podłączenie ładowarki i jak wygląda elektryfikacja flot samochodowych na polskim rynku. Sprawdźcie, czy to tylko kwestia czasu, że i tak wszyscy będziemy jeździć elektrykami?

Materiał powstał we współpracy z marką Volkswagen Financial Services