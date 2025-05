Business Insider opublikował zdjęcia satelitarne pokazując imponujące postępy prac na budowie nowej fabryki w Szeged na Węgrzech największego chińskiego producenta samochodów BYD. Rozpoczęcie produkcji w tym zakładzie planowane jest już na koniec 2025 roku, a na rynek europejski ma z tego zakładu wyjeżdżać nawet 200 tys. modeli BYD. Na Węgrzech Chińczycy wyprzedzili BMW, bo w nowej „iFactory” w Debreczynie, oddalonej o około 170 km od zakładu BYD seryjna produkcja BMW „Nowej Klasy” ma rozpocząć się jesienią 2025 roku, ale budowa rozpoczęła się trzy lata temu, latem 2022 roku, a BYD wbił łopatę w ziemię w 2024 r.

Reklama

Jednak w innym miejscu budowy BMW działa znacznie szybciej. W Irlbach-Straßkirchen w Dolnej Bawarii, niedaleko Deggendorf BMW zamierza produkować 250 000 akumulatorów rocznie. W kwietniu 2024 r. BMW otrzymało pozwolenie na budowę nowej fabryki, która zajmie powierzchnę 105 hektarów. Dwa miesiące później zamontowano pierwsze z 1066 betonowych słupów dla hali produkcyjnej o powierzchni około 150 000 metrów kwadratowych, a stan surowy hali został ukończony do końca 2024 roku. Budowa nabrała takiego tempa, że ​​budynek produkcyjny jest już ukończony, a instalacja sprzętu produkcyjnego rozpocznie się za miesiąc w czerwcu. BMW osiągnęło tak szybkie tempo budowy dzięki logistycznemu majstersztykowi. Podobnie jak przy produkcji samochodów, na placach budowy również stosuje się dostawy just-in-time. Duża część elementów konstrukcji jest prefabrykowana na zewnątrz i dostarczana na plac budowy w odpowiednim czasie. Dzięki temu uniknięto długotrwałych prac budowlanych na miejscu. BMW nazywa ten proces planowania budowy „Lean Construction Management”.

BYD buduje szybko, BMW jeszcze szybciej

W przyszłości w fabryce nie będą produkowane ogniwa akumulatorowe, tylko kompletne akumulatory wysokiego napięcia. Ich montaż odbywa się w wysoce zautomatyzowanych procesach produkcyjnych, które nie wymagają użycia wody. Na dachu hali produkcyjnej montowane będą instalacje fotowoltaiczne, a teren dachu zostanie także zazieleniony. Woda użytkowa np. do toalet, dostarczana jest z zebranej wody deszczowej, a ciepło odpadowe powstające w procesie produkcji wykorzystywane jest do ogrzewania za pomocą pomp ciepła. W przyszłości w zakładzie zatrudnienie znajdzie około 1600 pracowników, a dalsza rozbudowa ma zwiększyć ich liczbę do 3200. BMW pracuje bardzo lokalnie podczas budowy fabryki w Irlbach. Wszystkie firmy budowlane, którym BMW zleciło prace pochodzą z Niemiec, dwie trzecie z Bawarii, a co trzecia firma, której zlecono prace, znajduje się w promieniu 100 km od nowego zakładu.