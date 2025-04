W przeciwieństwie do wielu innych producentów samochodowych chiński BYD nie jest pogrążony w kryzysie. I to pomimo faktu, że Chińczycy zarabiają głównie na samochodach elektrycznych. W samym tylko 2024 roku BYD wygenerował około 107 miliardów dolarów, to jest około 10 miliardów dolarów więcej niż Tesla. Większość sprzedaży BYD nadal pochodzi z rynku chińskiego. A tam popyt nadal rośnie. Nic więc dziwnego, że fabryki muszą rosnąć wraz z coraz większą sprzedażą. Miejsce, w którym znajduje się megafabryka w Zhengzhou teraz zmienia się w gigantyczny plac budowy. Oczekuje się, że w ośmiu fazach rozbudowy fabryka stanie się największą fabryką samochodów elektrycznych, a kto wie czy nie największą fabryką samochodów w ogóle na świecie. Według obecnych planów fabryka BYD będzie dziesięć razy większa od gigafabryki Tesli.

Fabryka stanie się prawdziwym miastem ze szkołami, stadionem i sklepami

W zakładzie zatrudnionych jest już 60 000 spośród 900 000 pracowników firmy BYD. Tylko w najbliższych miesiącach Chińczycy planują zatrudnić dziesiątki tysięcy nowych pracowników. Mogą mieszkać w apartamentach będących własnością firmy i mieć dostęp do zakładowych obiektów rekreacyjnych. Po kolejnych fazach rozbudowy przewiduje się, że zdolność produkcyjna zakładu w Zhengzhou wzrośnie do miliona samochodów rocznie. Umożliwiłoby to firmie BYD pokrycie jednej czwartej swojej rocznej produkcji aut elektrycznych. Obszar, na którym powstanie obiekt, będzie liczył niewiarygodne 130 kilometrów kwadratowych. Tak, to obszar o wymiarach ponad jedenaście na jedenaście kilometrów. Teren fabryki będzie tym samym większy od Turynu, a nawet całego San Francisco. Dla dużych chińskich korporacji nie jest niczym niezwykłym planowanie swoich zakładów produkcyjnych na wzór całych miast. Teoretycznie pracownicy nie muszą opuszczać zamkniętego ekosystemu, ponieważ znajdują się tam szkoły, sklepy, obiekty rekreacyjne, w tym np. stadion no i oczywiście będzie tam mnóstwo pracy.