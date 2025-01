Inwestycja w Polsce oszacowana została na 42,3 mln euro, czyli ok. 180 mln zł. Jej dokładna lokalizacja to miejscowość Brzeg, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". To właśnie tam na działacie o powierzchni 10 hektarów powstaje obiekt o docelowej powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych. Zakład produkować będzie rdzenie do silników elektrycznych (napędzających auta elektryczne). Należy zaznaczyć, że z technologii opracowanej przez Koreańczyków korzysta większość światowych koncernów produkujących samochody elektryczne.

Posco zdecydowało się na budowę fabryki na terenie Polski, ponieważ firmy motoryzacyjne zakontraktowały już produkcję wszystkich rdzeni silników trakcyjnych aż do 2030 roku. Zgodnie z planami produkcyjnymi, w 2025 roku ma ona osiągnąć globalnie 4,3 mln rdzeni rocznie. Pięć lat później wynik ten wynosić ma 7 milionów sztuk. Zakład w Brzegu ma ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Osiem pras będzie rocznie produkować ponad 1,2 miliona zestawów do 2030 roku. – To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej – powiedział Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland JS.

Nowa fabryka powinna rozpocząć produkcję już w drugiej połowie 2025 r.

Wejście na polski rynek firmy Posco to kolejny ważny punkt w transformacji gospodarczej. Jak na razie to nasz kraj jest liderem w produkcji baterii (przynajmniej pod kątem zdolności produkcyjnych). Rozwijany jest również recykling akumulatorów. Teraz do tej palety dochodzi produkcja rdzeni do silników elektrycznych. Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności sektor elektromobilności może w 2030 roku odpowiadać za 5 proc. PKB kraju.