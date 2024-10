Kiedy zapala się samochód elektryczny, skutki są zwykle znacznie poważniejsze niż w przypadku pożaru auta z silnikiem spalinowym. dlatego kwestia bezpieczeństwa pożarowego w elektrykach jest szczególnie ważna. Koreański producent baterii, firma LG Chem, twierdzi, że we współpracy z Uniwersytetem Technologii Baterii w Pohang w Korei Południowej opracowała odporną na temperaturę warstwę zabezpieczającą akumulator, która ma zapobiegać uciekaniu ciepła z urządzeń magazynujących energię. Ucieczka termiczna, główna przyczyna pożarów akumulatorów pojazdów elektrycznych, występuje, gdy dojdzie do zetknięcia w akumulatorze katody i anody wywołując zwarcie i wytwarzając ciepło. W ciągu kilku sekund temperatura może wzrosnąć do prawie 1000 stopni i spowodować pożar.

Materiał tłumiący temperaturę opracowany przez firmę LG Chem to materiał kompozytowy, który zmienia swoją rezystancję elektryczną w zależności od temperatury, działając jako „bezpiecznik” blokujący przepływ prądu we wczesnych stadiach przegrzania. Warstwa wzmocniona ma grubość zaledwie jednego mikrometra, czyli około jednej setnej grubości ludzkiego włosa. Znajduje się w akumulatorze pomiędzy warstwą katody a kolektorem prądu (folią aluminiową służącą jako przewodnik elektronów). Gdy temperatura akumulatora wzrośnie powyżej normalnego zakresu 90 do 130 stopni Celsjusza, materiał reaguje na ciepło, zmieniając swoją strukturę molekularną i skutecznie tłumiąc przepływ prądu. Opór elektryczny materiału zmienia się o 5000 omów na każdy stopień wzrostu temperatury.

Wynalazek LG może w przyszłości chronić baterie przed pożarem

Maksymalna odporność materiału jest 1000 razy większa niż w normalnych temperaturach. Jest również odwracalny, co oznacza, że ​​rezystancja zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i powraca do stanu pierwotnego, dzięki czemu prąd może ponownie płynąć normalnie. Naukowcy przetestowali nową warstwę zabezpieczającą w akumulatorach niklowo-kobaltowo-manganowych (NCM) i litowo-kobaltowych (LCO). 70 procent akumulatorów NCM wyposażonych w warstwę tłumiącą ciepło nie zapaliło się. 30 procent, które się zapaliło, zgasło w ciągu kilku sekund. W żadnym z akumulatorów LCO z warstwą zabezpieczającą nie doszło do pożaru. LG Chem planuje w przyszłym roku przeprowadzić testy bezpieczeństwa akumulatorów o dużej pojemności. Koreańczycy pozostawili otwartą kwestię, czy technologię bezpieczeństwa można będzie włączyć do produkcji seryjnej. LG Chem jest dostawcą akumulatorów dla kilku producentów pojazdów elektrycznych za pośrednictwem swojej spółki zależnej LG Energy Solution. Do koreańskich klientów zaliczają się Ford, Tesla, JLR i Volkswagen.