Zmiana strategii. Te firmy samochodowe pozostają przy produkcji silników spalinowych

Globalny spadek popytu na samochody elektryczne sprawia, że marki motoryzacyjne porzucają swoje dotychczasowe strategie dotyczące elektromobilności. Zamiast ogłaszanych do niedawna koncepcji „tylko elektryki”, zgodnie z którą w najbliższej przyszłości w ofercie miały być wyłącznie samochody napędzane energią elektryczną, coraz częściej pojawiają się zapowiedzi, że silnik spalinowy ma przyszłość i może współistnieć obok napędów elektrycznych.

Mercedes

Na walnym zgromadzeniu 8 maja 2024 roku Ola Källenius, dyrektor generalny Mercedesa porzucił pierwotną strategię, zgodnie z którą modele elektryczne miały stanowić połowę sprzedaży najpóźniej do końca dekady. Zamiast tego niemieckie Wirtschaftswoche cytuje wypowiedzi Källeniusa, które brzmią w stylu: „Transformacja może potrwać dłużej, niż oczekiwano”. Szef Mercedesa stwierdza, że oprócz samochodów elektrycznych w ofercie pojawią się także „najnowocześniejsze, zelektryfikowane silniki spalinowe” i, jeśli zaistnieje odpowiednie zapotrzebowanie klientów będą one w ofercie „nawet w dalekiej przyszłości”.

Mercedes EQS nie odniósł oczekiwanego przez niemiecki koncern sukcesu mat. prasowe

Ford

Argument oparty na najnowszych wyborach klientów jest również tematem dyskusji w europejskiej centrali Forda. Pierwotnie zakładano, że od 2030 roku marka będzie oferować w Europie wyłącznie samochody elektryczne. Jednak podczas szczytu "Financial Times Future of the Car Summit", który miał miejsce w Londynie w dniach 7-9 maja 2024 r. Martin Sander, dyrektor generalny Ford of Europe, przyznał, że popyt na samochody elektryczne jest słabszy niż oczekiwano. Automotive News cytuje wypowiedź menedżera: „Jeśli zobaczymy, że sprzedaż hybrid i hybryd typu plug-in wzrasta nie wycofamy się z nich i będziemy je nadal oferować”. Pod koniec lipca 2024 roku Marin Gjaja, dyrektor operacyjny Ford Model e (jednostki biznesowej zajmującej się pojazdami elektrycznymi) powiedział, że mimo wcześniejszych zapowiedzi Ford nie planuje zaprzestania sprzedaży samochodów spalinowych w Europie w ciągu najbliższych sześciu lat. Jednocześnie menadżer stwierdził, że Ford pracuje obecnie nad „platformą multienergetyczną”, która będzie miała zastosowanie dla napędów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.