Gospodarka Arabii Saudyjskiej jak żadna inna w ostatnich latach odniosła korzyści z eksportu ropy. Ponieważ w przyszłości produkcja benzyny i oleju napędowego będzie spadać Saudyjczycy szukają nowych sektorów gospodarki. Plan władcy, księcia koronnego Mohammeda bin Salmana zakłada wejście w nowe sektory produkcji np. budowy akumulatorów. Arabia Saudyjska poszukuje obecnie złóż litu na swoim terenie oraz ewentualnych dostawców z zagranicy. „Lit to bardzo ważny minerał, który stanowi niezbędną część łańcucha dostaw, szczególnie w przypadku akumulatorów. Chcemy go wykorzystać do produkcji własnych baterii do aut elektrycznych” – powiedział , Bandar Alkhorayef, Minister Przemysłu i Zasobów Mineralnych w wywiadzie dla Reuters.

Chile jako jedno z miejsc inwestycji Saudyjczyków

Arabia Saudyjska rozpoczęła również badania nad ekstrakcją litu z wody morskiej we współpracy z saudyjskim koncernem paliwowo-chemicznym Aramco. W zeszłym roku Public Investment Fund (PIF), państwowy fundusz majątkowy Arabii Saudyjskiej i jego flagowa firma wydobywcza Ma'aden utworzyły spółkę joint venture o nazwie Manara Minerals w celu inwestowania w aktywa górnicze za granicą np. w Chile. Według doniesień delegacja Arabii Saudyjskiej ma udać się do Chile jeszcze w tym roku, aby omówić możliwe inwestycje w chilijskim sektorze wydobywczym. Państwo chilijskie nie chce na razie komentować tych planów.