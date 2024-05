Do Chorwacji nie jedź elektrykiem. Sieć ładowarek w Europie jest mocno dziurawa

Jak podaje Europejskie Stowarzyszanie Producentów Pojazdów ACEA, aż 61 proc. wszystkich publicznych punktów ładowania na terenie całej Unii Europejskiej zlokalizowane jest w zaledwie 3 krajach. To niewielka Holandia (23 proc. wszystkich ładowarek), a także Niemcy i Francja (po 19 proc.). W pozostałych krajach nasycenie jest już zdecydowanie mniejsze. Bardzo kiepsko przedstawia się sytuacja w Chorwacji, gdzie dla elektryków przygotowano niespełna 1,1 tys. punktów ładowania. I choć samochody w pełni elektryczne stanowią tam zaledwie 2,8 proc. rynku, to w letnim sezonie na chorwackich drogach pojawią się jadący z prądem turyści, których potrzeby okażą się nie mniejsze niż tubylców.

Niewiele więcej ogólnodostępnych ładowarek jest w Słowenii – 1,6 tys., to niemal tyle samo co w dużo większej i coraz popularniejszej wśród zmotoryzowanych Polaków Bułgarii. Nieco bezpieczniej będzie posiadaczom e-aut w Rumunii, gdzie liczba ładowarek przekroczyła 2,7 tys. ale tam popyt na nie jest już znacznie większy. Rumunii bowiem kupują elektryczne samochody znacznie chętniej niż Polacy, a udział elektryków w rumuńskim rynku sięga już 10,6 proc. To niemal dwukrotnie więcej niż w Hiszpanii. W Czechach jest niespełna 4,7 tys. punktów ładowania, w Słowacji o połowę mniej, na Węgrzech 3,3 tys. Przy wyjeździe na południe sytuacja mocno poprawia się w Austrii, gdzie do dyspozycji posiadaczy zelektryfikowanych aut dostępnych jest 18,6 tys. ładowarek. We Włoszech ich liczba rośnie do przeszło 41 tys., ale to docelowy kierunek wakacyjny dla Europejczyków, więc może być wokół nich ciasno.

W Portugali jest tylko 7,3 tys. ładowarek. W Holandii ponad 144 tys.

Niemcy, Francja, a zwłaszcza Holandia to kraje, gdzie nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem miejsca do naładowania elektryka. W Holandii liczba ładowarek przekracza 144 tys., w Niemczech jest ich ponad 120 tys., we Francji przeszło 119 tys. Za to w Portugalii perspektywa doładowania auta bez kolejki wygląda już znacznie gorzej: jest tam 7,3 tys. punktów. To ogromne zróżnicowanie w rozwoju infrastruktury ładowania na terenie Unii Europejskiej dość mocno ogranicza możliwości swobodnego wyboru kierunku podróży właścicielom elektryków. By nie być zmuszonym do wezwania lawety z powodu braku prądu, przynajmniej w części krajów, zwłaszcza centralnej Europy, będą musieli starannie planować trasę.