Jak podaje Bloomberg osoby pracujące przy projekcie samochodu elektrycznego od Apple – znanego jako Special Projects Group lub SPG – zostaną przeniesione do oddziału zajmującego się sztuczną inteligencją pod kierownictwem Johna Giannandrea. Potwierdza to Automitve News Europe, powołując się na osoby znające sprawę, który wskazał, iż sam COO Jeff Williams oraz Kevin Lyncha wiceprezes odpowiedzialny za efektywność ogłosili, że projekt zmierza ku końcowi. Przeniesieni pracownicy skupią się na projektach generatywnej sztucznej inteligencji (SI), która staje się coraz bardziej kluczowym priorytetem dla firmy.

- Jeśli to prawda, Apple położy większy nacisk na GenAI, co powinno dać inwestorom więcej optymizmu co do wysiłków firmy i zdolności do konkurowania na poziomie platformy w zakresie sztucznej inteligencji - powiedział Ben Bajarin, dyrektor generalny firmy konsultingowej Creative Strategies. Reuters sugeruje, że Apple stawia na rozwój SI, mimo że do tej pory powstrzymywało się od jakichkolwiek dużych ruchów w tej dziedzinie, w przeciwieństwie do gigantów technologicznych, takich jak Alphabet czy Microsoft, którzy mają przewagę jako pierwsi we wdrażaniu tej przełomowej technologii.

Projekt elektrycznego auta od początku sprawiał problemy

Decyzja o zamknięciu projektu, kończy wielomiliardowy wysiłek, który wyniósłby Apple do zupełnie nowej branży. Gigant technologiczny rozpoczął pracę nad samochodem około 2014 roku, stawiając sobie za cel w pełni autonomiczny pojazd elektryczny z wnętrzem przypominającym limuzynę i nawigacją głosową. Od samego początku projekt napotykał problemy odnotowując nierównomierne postępy. Apple kilkakrotnie zmieniało kierownictwo i strategię zespołu. Panowie Lynch oraz Williams opiekę nad przedsięwzięciem kilka lat temu, po odejściu Douga Fielda, obecnie starszego dyrektora Ford Motor. Decyzja o zamknięciu projektu została ogłoszona miesiąc po tym jak Bloombe News poinformował, że projekt osiągnął punkt krytyczny. Omawiana strategia zakładała opóźnienie premiery pojazdu do 2028 roku oraz zmniejszenie stopnia autonomicznej jazdy z 4 do 2 poziomu. Wstępne szacunki firmy zakładały, że koszt zakupu pojazdu wynosiłby około 100 tys. USD. Jednak kierownictwo obawiało się, czy marża zysku, które Apple zazwyczaj osiąga na swoich produktach, będzie wystarczająca. Zarząd firmy był również zaniepokojony dalszym wydawaniem setek milionów dolarów rocznie na projekt, który może nigdy nie ujrzeć światła dziennego.