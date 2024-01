W połowie 2023 roku przyjęto prawo zobowiązujące właścicieli parkingów pod nieruchomościami nie będącymi obiektami mieszkalnymi, do zainstalowania stacji ładowania pojazdów, jeśli parking posiada więcej niż 20 miejsc. Ten przepis dotyczy nie tylko Biedronki, ale też innych sieci sklepów sprzedażowych. Aby spełnić to zobowiązanie w zeszłym roku sieć dyskontów Biedronka nawiązała współpracę z firmą PowerDot. Od tego czasu uruchomiono 214 ładowarek w 56 lokalizacjach. Do koca 2024 roku ma być ich 600. Dyrektor Powerdot w Polsce, Grigoriy Grigoriev podkreśla, że „biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy w pracach, każdego dnia stawiamy co najmniej jedną nową stację i takie tempo chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach”.

Już w tym momencie kolejne stacje czekają na wydanie dokumentów i pozwoleń, za co odpowiedzialny jest operator. To on również odpowiada za instalację urządzeń, oprogramowanie, obsługę płatności i ich funkcjonowanie. Każda ze stacji oferuje moc 120 kW. Pozwala to w półgodziny naładować do pełna baterię o pojemności 50 kW. Do dyspozycji są złącza CCS, CHaDeMo oraz Type 2. Biedronka tak rozmieszcza stacje ładowania w Polsce, by możliwe było poruszanie się po kraju, korzystając wyłącznie z ładowarek na jej parkingach. Dlatego ładowarki budowane są również w mniejszych miastach. Znajdziemy je między innymi w Dynowie, Gubinie i Jasieni.

Płatność przy pomocy karty płatniczej

Zgodnie z obecnymi standardami z ładowarek można skorzystać w kilka sposobów. Wśród nich jest możliwość płatności „ad hoc” przy pomocy karty płatniczej bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. Płatność może również odbyć się za pośrednictwem kodu QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu, co pozwala obsłużyć również abonentów innych dostawców usług ładowania. Plan określony przez Biedronkę i PowerDot jest ambitny. Jeżeli zostanie zakończony zgodnie z planem to największy powszechnie dostępny sieć ładowania aut prądem stałym w Polsce.