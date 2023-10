Tesla znów obniża ceny. Wojna cenowa w świecie elektromobilności

Żaden inny producent nie zmienia cen w tak krótkich odstępach czasu jak Tesla. Ekspertom jak dotąd nie udało się rozpoznać za tymi jakiegokolwiek systemu. W połowie stycznia 2023 r. Tesla masowo obniżyła swoje ceny na całym świecie, najbardziej w USA. Później miały miejsce kolejne obniżki. W rezultacie najtańszy Model 3 z napędem na tylne koła i małym akumulatorem kosztował w połowie kwietnia 39 990 dolarów (ok. 171 tys. zł). Teraz, na początku października, Tesla w USA ponownie obniża cenę swojego bazowego modelu RWD. Najtańszy Model 3 kosztuje obecnie 38 990 dolarów (ok. 166 tys. zł). Dzięki temu ten model Tesli kosztuje obecnie niemal tyle samo co wiosną 2019 r., kiedy Tesla wprowadziła podstawową wersję z napędem na tylne koła i małym akumulatorem. Ten model kosztował wówczas 35 000 dolarów (ok. 150 tys. zł), ale na jednym ładowaniu akumulatora miał mniejszy zasięg niż obecny, ulepszony podstawowy Model 3, który oferuje zasięg 438 km zamiast 354 km.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Modelu Y. Według agencji informacyjnej Reuters na początku roku jego cena została obniżona o 20 procent, do 52 990 dolarów (ok. 227 tys. zł). Latem najtańsza wersja elektrycznego SUV-a kosztowała już tylko 46 990 dolarów (ok. 201 tys. zł). Teraz jest jeszcze tańszy i kosztuje zaledwie 43 990 dolarów (ok. 188 tys. zł). Cena ta dotyczy jednak niedawno wprowadzonego modelu bazowego z silnikiem z tyłu i małym akumulatorem. Wszystkie obecnie dostępne modele z małymi akumulatorami kwalifikują się do amerykańskiej dotacji na samochody elektryczne i związanych z nią ulg podatkowych w wysokości do 7500 dolarów (około tys. zł).

Tesla Model 3 mat. prasowe

Tesla musiała uporać się ze spadkiem sprzedaży w USA o prawie siedem procent w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednim okresem i grozi jej niebezpieczeństwo, że nie osiągnie narzuconego sobie celu sprzedaży na bieżący rok. A to z kolei może źle wpłynąć na kurs akcji. Według doniesień mediów, z planowanych 1,8 mln aut brakuje jeszcze około 476 tys. sztuk. Zamiast jednak wykorzystywać środki marketingowe do stymulowania popytu, Tesla woli obniżać ceny. Typowy ruch Elona Muska. Szef Tesli znany jest z dużej niechęci do wydawania pieniędzy na reklamę.