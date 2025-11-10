Aktualizacja: 11.11.2025 03:04 Publikacja: 10.11.2025 11:08
Wjazd do austriackich miast będzie monitorowany. Automatycznie rejestrowane będą numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych
Foto: AdobeStock
Ministerstwo Transportu w Wiedniu przedstawiło projekt nowelizacji austriackich przepisów drogowych, który wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie kontrolowania ruchu miejskiego. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku maja 2026 r. i stanowią jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem w Europie. Podstawą nowego systemu są kamery. To dzięki nim automatycznie będą rejestrowane numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych. Każda tablica zostanie natychmiast porównana z lokalną bazą danych zawierającą informacje o uprawnionych do wjazdu pojazdach, do których należeć będą: mieszkańcy danego obszaru, pojazdy służb ratunkowych i publicznych, firmy kurierskie i dostawcze posiadające specjalne zezwolenia oraz pojazdy z wcześniej uzyskanym pozwoleniem czasowym.
Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim ochronę centrów miast i historycznych dzielnic, okolic szkół i placówek edukacyjnych, stref mieszkaniowych wymagających ochrony przed nadmiernym ruchem oraz obszarów o szczególnych walorach środowiskowych. Z informacji podawanych przez Auto Motor Sport oraz exxpress.at, ok. 25 austriackich miast wyraziło zainteresowanie wdrożeniem nowego systemu. Zakładać należy, że pierwszym ośrodkiem miejskim, który wdroży owe rozwiązanie będzie Wiedeń.
W projekcie nowelizacji uwzględniono również system kar, który jest wielostopniowy. Zgodnie z zapisami paragrafu 99 ust. 3 austriackiej ustawy o ruchu drogowym (StVO), podstawowe kary finansowe mogą wynieść do 726 euro. Jednak w przypadkach szczególnie rażących naruszeń lub recydywy, sankcje mogą osiągnąć nawet 2180 euro. Według doniesień medialnych powołujących się na austriackie organy, w praktyce pierwsze nieautoryzowane wjazdy będą karane mandatami w wysokości od 70 do 150 euro. Wysokość kary będzie jednak zależała od indywidualnych okoliczności sprawy oraz ewentualnej historii wcześniejszych naruszeń. Aby uniknąć kary, należy zwracać uwagę na znaki drogowe, których katalog zostanie rozszerzony o nową kategorię. Będą to klasyczne znaki zakazu (okrągłe z czerwoną obwódką na białym tle) z czarnym symbolem kamery w centrum. Pod znakiem umieszczona będzie dodatkowa tablica z napisem "Automatisierte Zufahrtskontrolle" (Automatyczna Kontrola Wjazdu). Dodatkowo, na jezdniach przed strefami kontrolowanymi pojawią się specjalne oznaczenia poziome, informujące kierowców o wjeździe do monitorowanego obszaru.
Czytaj więcej
Włochy przygotowują się do jednej z największych reform systemu opłat drogowych od lat. Od styczn...
Nowy system kontroli budzi kontrowersje wśród branży. Austriacki klub motorowy ARBÖ ostro krytykuje rozwiązanie, nazywając je "biurokratycznym potworem". Organizacja zwraca uwagę na szereg problemów praktycznych, w tym skomplikowane procedury rejestracyjne dla gości, turystów i firm dostawczych, kwestie techniczne związane z błędnym odczytem tablic rejestracyjnych, brak jasnych regulacji dotyczących pojazdów wynajmowanych czy trudności w obsłudze wymiennych tablic rejestracyjnych. W obecnej wersji projektu motocykle są wyłączone z systemu kontroli. Jako powód podano trudności techniczne związane z rejestrowaniem tylnych tablic rejestracyjnych jednośladów.
Nowe przepisy w pełni obejmują pojazdy zagraniczne, w tym samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Turyści planujący zwiedzanie austriackich miast powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe oznakowanie drogowe i ewentualnie zapoznać się z mapami stref kontrolowanych przed podróżą. W praktyce oznacza to, że spontaniczny wjazd do centrum Wiednia czy Salzburga może skończyć się kosztownym mandatem. W efekcie od maja 2026 r., przed planowaną wizytą w austriackim mieście warto sprawdzić, czy dana strefa wymaga wcześniejszej rejestracji lub zakupu jednorazowego pozwolenia.
Austria nie jest pierwszym krajem europejskim wprowadzającym elektroniczne systemy kontroli wjazdu do miast. Podobne rozwiązania funkcjonują już między innymi w: Londynie (system Congestion Charge), Mediolanie (Area C), Sztokholmie (system opłat za wjazd) czy różnych włoskich miastach historycznych (ZTL – Zona Traffico Limitato). Różnica polega jednak na tym, że austriackie rozwiązanie wyróżnia się wysokim stopniem automatyzacji i integracją z krajowym systemem zarządzania ruchem. Można więc oczekiwać, że w przypadku pomyślnego wdrożenia, podobne systemy mogą pojawić się w innych krajach europejskich.
CZY WIESZ ŻE...
- Austria już wcześniej wprowadziła systemy automatycznego pomiaru prędkości na wjazdach do tuneli i miast? Nazywa się Section Control i działa m.in. na autostradzie A2 w Karyntii.
- Za wykroczenia drogowe popełnione w Austrii mandaty mogą być egzekwowane również w Polsce. Wynika to z unijnego systemu Cross-Border Enforcement Directive, który umożliwia współpracę policji i urzędów skarbowych między krajami UE.
- Podobne elektroniczne systemy kontroli wjazdu już od kilku lat działają we Włoszech (ZTL), a mandat za złamanie zakazu wjazdu w centrum Florencji czy Rzymu może wynieść ponad 300 euro?
Czytaj więcej
Średniactwo nie musi być złe. To skupienie się na swoich realnych potrzebach i rezygnacji z tego,...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Transportu w Wiedniu przedstawiło projekt nowelizacji austriackich przepisów drogowych, który wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie kontrolowania ruchu miejskiego. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku maja 2026 r. i stanowią jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem w Europie. Podstawą nowego systemu są kamery. To dzięki nim automatycznie będą rejestrowane numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych. Każda tablica zostanie natychmiast porównana z lokalną bazą danych zawierającą informacje o uprawnionych do wjazdu pojazdach, do których należeć będą: mieszkańcy danego obszaru, pojazdy służb ratunkowych i publicznych, firmy kurierskie i dostawcze posiadające specjalne zezwolenia oraz pojazdy z wcześniej uzyskanym pozwoleniem czasowym.
Autostrada A4 w województwie opolskim wkrótce zostanie wyposażona w dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Jeden...
Młodzi, rowerzyści i seniorzy – to właśnie te grupy Polacy najczęściej wskazują jako największe zagrożenie na dr...
„Bezpieczeństwo jest częścią naszego DNA” – podkreśla Emil Dembiński, dyrektor Volvo Car Poland. Marka od lat ko...
Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza nową przesłankę do obligatoryjnego z...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Czechy przygotowują się do wprowadzenia pierwszego w Unii Europejskiej pilotażowego programu limitów prędkości 1...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas