Reklama

Austria wprowadza kontrolę wjazdu do miast. Mandaty sięgną nawet 2180 euro

Już od maja 2026 roku austriackie miasta będą mogły automatycznie kontrolować wjazd do wybranych stref miejskich. Nowy system dotknie nie tylko mieszkańców Austrii, ale również turystów i kierowców tranzytowych z całej Europy.

Publikacja: 10.11.2025 11:08

Wjazd do austriackich miast będzie monitorowany. Automatycznie rejestrowane będą numery rejestracyjn

Wjazd do austriackich miast będzie monitorowany. Automatycznie rejestrowane będą numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadza Austria w systemie kontroli wjazdu do miast?
  • Jakie kary przewiduje austriacki system za nieautoryzowane wjazdy?
  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą nowy system dla polskich kierowców?

Ministerstwo Transportu w Wiedniu przedstawiło projekt nowelizacji austriackich przepisów drogowych, który wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie kontrolowania ruchu miejskiego. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku maja 2026 r. i stanowią jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem w Europie. Podstawą nowego systemu są kamery. To dzięki nim automatycznie będą rejestrowane numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych. Każda tablica zostanie natychmiast porównana z lokalną bazą danych zawierającą informacje o uprawnionych do wjazdu pojazdach, do których należeć będą: mieszkańcy danego obszaru, pojazdy służb ratunkowych i publicznych, firmy kurierskie i dostawcze posiadające specjalne zezwolenia oraz pojazdy z wcześniej uzyskanym pozwoleniem czasowym.

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim ochronę centrów miast i historycznych dzielnic, okolic szkół i placówek edukacyjnych, stref mieszkaniowych wymagających ochrony przed nadmiernym ruchem oraz obszarów o szczególnych walorach środowiskowych. Z informacji podawanych przez Auto Motor Sport oraz exxpress.at, ok. 25 austriackich miast wyraziło zainteresowanie wdrożeniem nowego systemu. Zakładać należy, że pierwszym ośrodkiem miejskim, który wdroży owe rozwiązanie będzie Wiedeń.

Jaka kara za złamanie przepisów?

W projekcie nowelizacji uwzględniono również system kar, który jest wielostopniowy. Zgodnie z zapisami paragrafu 99 ust. 3 austriackiej ustawy o ruchu drogowym (StVO), podstawowe kary finansowe mogą wynieść do 726 euro. Jednak w przypadkach szczególnie rażących naruszeń lub recydywy, sankcje mogą osiągnąć nawet 2180 euro. Według doniesień medialnych powołujących się na austriackie organy, w praktyce pierwsze nieautoryzowane wjazdy będą karane mandatami w wysokości od 70 do 150 euro. Wysokość kary będzie jednak zależała od indywidualnych okoliczności sprawy oraz ewentualnej historii wcześniejszych naruszeń. Aby uniknąć kary, należy zwracać uwagę na znaki drogowe, których katalog zostanie rozszerzony o nową kategorię. Będą to klasyczne znaki zakazu (okrągłe z czerwoną obwódką na białym tle) z czarnym symbolem kamery w centrum. Pod znakiem umieszczona będzie dodatkowa tablica z napisem "Automatisierte Zufahrtskontrolle" (Automatyczna Kontrola Wjazdu). Dodatkowo, na jezdniach przed strefami kontrolowanymi pojawią się specjalne oznaczenia poziome, informujące kierowców o wjeździe do monitorowanego obszaru.

Czytaj więcej

We Włoszech kierowcy, którzy z powodu długotrwałych utrudnień budowlanych lub remontowych spędzą w k
Tu i Teraz
Rewolucja na włoskich autostradach. Kierowcy dostaną odszkodowania za stanie w korku
Reklama
Reklama

Nowy system kontroli budzi kontrowersje wśród branży. Austriacki klub motorowy ARBÖ ostro krytykuje rozwiązanie, nazywając je "biurokratycznym potworem". Organizacja zwraca uwagę na szereg problemów praktycznych, w tym skomplikowane procedury rejestracyjne dla gości, turystów i firm dostawczych, kwestie techniczne związane z błędnym odczytem tablic rejestracyjnych, brak jasnych regulacji dotyczących pojazdów wynajmowanych czy trudności w obsłudze wymiennych tablic rejestracyjnych. W obecnej wersji projektu motocykle są wyłączone z systemu kontroli. Jako powód podano trudności techniczne związane z rejestrowaniem tylnych tablic rejestracyjnych jednośladów.

Co to oznacza dla polskich kierowców?

Nowe przepisy w pełni obejmują pojazdy zagraniczne, w tym samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Turyści planujący zwiedzanie austriackich miast powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe oznakowanie drogowe i ewentualnie zapoznać się z mapami stref kontrolowanych przed podróżą. W praktyce oznacza to, że spontaniczny wjazd do centrum Wiednia czy Salzburga może skończyć się kosztownym mandatem. W efekcie od maja 2026 r., przed planowaną wizytą w austriackim mieście warto sprawdzić, czy dana strefa wymaga wcześniejszej rejestracji lub zakupu jednorazowego pozwolenia.

Czy inne kraje europejskie również wybiorą ten system?

Austria nie jest pierwszym krajem europejskim wprowadzającym elektroniczne systemy kontroli wjazdu do miast. Podobne rozwiązania funkcjonują już między innymi w: Londynie (system Congestion Charge), Mediolanie (Area C), Sztokholmie (system opłat za wjazd) czy różnych włoskich miastach historycznych (ZTL – Zona Traffico Limitato). Różnica polega jednak na tym, że austriackie rozwiązanie wyróżnia się wysokim stopniem automatyzacji i integracją z krajowym systemem zarządzania ruchem. Można więc oczekiwać, że w przypadku pomyślnego wdrożenia, podobne systemy mogą pojawić się w innych krajach europejskich.

CZY WIESZ ŻE...
- Austria już wcześniej wprowadziła systemy automatycznego pomiaru prędkości na wjazdach do tuneli i miast? Nazywa się Section Control i działa m.in. na autostradzie A2 w Karyntii.
- Za wykroczenia drogowe popełnione w Austrii mandaty mogą być egzekwowane również w Polsce. Wynika to z unijnego systemu Cross-Border Enforcement Directive, który umożliwia współpracę policji i urzędów skarbowych między krajami UE.
- Podobne elektroniczne systemy kontroli wjazdu już od kilku lat działają we Włoszech (ZTL), a mandat za złamanie zakazu wjazdu w centrum Florencji czy Rzymu może wynieść ponad 300 euro?

Czytaj więcej

Dacia Jogger
Ten pierwszy raz
Dacia Jogger: Więcej niż średniak

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria opłaty drogowe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadza Austria w systemie kontroli wjazdu do miast?
  • Jakie kary przewiduje austriacki system za nieautoryzowane wjazdy?
  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą nowy system dla polskich kierowców?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Ministerstwo Transportu w Wiedniu przedstawiło projekt nowelizacji austriackich przepisów drogowych, który wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie kontrolowania ruchu miejskiego. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku maja 2026 r. i stanowią jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem w Europie. Podstawą nowego systemu są kamery. To dzięki nim automatycznie będą rejestrowane numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych stref kontrolowanych. Każda tablica zostanie natychmiast porównana z lokalną bazą danych zawierającą informacje o uprawnionych do wjazdu pojazdach, do których należeć będą: mieszkańcy danego obszaru, pojazdy służb ratunkowych i publicznych, firmy kurierskie i dostawcze posiadające specjalne zezwolenia oraz pojazdy z wcześniej uzyskanym pozwoleniem czasowym.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4
Jak jeździć
Tu posypią się mandaty. Rekordowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ma 15 km
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystó
Jak jeździć
Kto stwarza największe zagrożenie na drogach? Kierowcy BMW poprawili reputację
zdjęcie Emil Dembiński, prezes Volvo Car Poland
Jak jeździć
Podcast "Moto.rp.pl": Volvo – bezpieczeństwo to więcej niż technologia
Nowe przepisy zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości zostały ograni
Jak jeździć
Rząd zdecydował. Prawo jazdy można będzie stracić również poza miastem
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Czechy wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad wyższe ograniczenie prędkości wynoszące 150 km/h
Jak jeździć
Rewolucja na czeskich autostradach. Szybciej pojedziesz tylko w Niemczech
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama