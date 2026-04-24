Rynek zweryfikował marzenia o szybkim przejściu wyłącznie na auta elektryczne. Producenci szukają dziś rozwiązań bardziej elastycznych – takich, które pozwolą jedną platformę wykorzystać na kilka sposobów. I dokładnie w tę lukę trafia nowy układ napędowy X-Range C15 Direct Drive, zaprezentowany podczas Beijing Auto Show 2026.

Jedna platforma, wiele napędów

X-Range C15 Direct Drive to zintegrowany układ „all-in-one”, który pozwala przekształcić platformę samochodu elektrycznego w hybrydę – od klasycznego HEV, przez plug-in, aż po REEV. Kluczowa idea jest prosta: zamiast projektować auto od nowa, producent może wykorzystać istniejącą architekturę BEV i podmienić tylny moduł napędowy. Efekt? Minimalne zmiany konstrukcyjne, brak konieczności rewolucji w fabryce i – co dziś równie ważne – krótszy czas wprowadzenia modelu na rynek.

Horse Powertrain X-Range C15 Direct Drive Foto: Materiały prasowe

Silnik, przekładnia i elektronika w jednym module

Nowy układ integruje silnik spalinowy, przekładnię, silniki elektryczne i elektronikę w jednej zwartej obudowie. Montowany jest przy tylnej osi, co pozwala zachować przestrzeń w kabinie i na baterie. Sercem systemu jest czterocylindrowy silnik 1.5. W zależności od potrzeb może być wolnossący (95 KM) albo turbodoładowany (163 KM). Towarzyszą mu dwa silniki elektryczne w układzie P1 + P3 – pierwszy pełni głównie funkcję generatora, drugi odpowiada za napęd kół.

Hybryda, która nie marnuje energii

Najciekawszy jest tryb pracy równoległej. Dzięki bezpośredniemu połączeniu silnika spalinowego z kołami system ogranicza straty energii typowe dla klasycznych range extenderów. Układ może pracować jako napęd tylnej osi albo element napędu na cztery koła – w połączeniu z przednim silnikiem elektrycznym.

Horse Powertrain X-Range C15 Direct Drive Foto: Materiały prasowe

Hybryda zamiast elektryka – szybka adaptacja

X-Range to coś więcej niż pojedynczy produkt – to cały zestaw modułów, który pozwala producentom szybko reagować na zmieniające się regulacje i popyt. W praktyce oznacza to możliwość oferowania różnych wersji napędowych na jednej platformie bez kosztownych inwestycji. I to jest sedno tej technologii: nie chodzi o spektakularne osiągi, tylko o pragmatyzm. W świecie, w którym elektryfikacja przestała być jednowymiarowa, takie rozwiązania mogą okazać się dla producentów znacznie cenniejsze niż kolejne rekordy zasięgu.

Czym jest Horse Powertrain i kto za nim stoi

Właścicielami Horse Powertrain są Renault Group, Geely i gigant petrochemiczny Aramco. Firma dostarcza producentom OEM kompletne rozwiązania: silniki, przekładnie, elektronikę mocy, range extendery oraz zintegrowane platformy hybrydowe. Spółka działa w Europie, Chinach i Ameryce Południowej, zatrudniając ponad 19 tys. pracowników w 18 zakładach produkcyjnych i pięciu centrach badawczo-rozwojowych. W jej portfolio klientów znajdują się m.in. Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan oraz Mitsubishi Motors Corporation. Centrala firmy mieści się w Londynie.