Peugeot Polygon
Po światowej premierze Peugeot Polygon Concept ruszył w europejską trasę w ramach Polygon Roadshow – mobilnej ekspozycji, która ma pokazać, w jakim kierunku marka zamierza rozwijać swoje samochody. Polska znalazła się na tej mapie. Polygon Concept to w pełni działający prototyp, który wprowadza do marki nowy system sterowania. Kluczowym elementem jest tutaj układ kierowniczy. Zamiast klasycznej kierownicy mamy wolant, współpracujący z technologią steer-by-wire, czyli elektronicznym sterowaniem bez mechanicznego połączenia z kołami. Peugeot zapowiada, że to rozwiązanie trafi do samochodów seryjnych w przyszłym roku.
Nie jest to rewolucyjne rozwiązanie. Z wprowadzenia technologii steer-by-wire do seryjnych samochodów zasłynęło już w 2013 r. Infiniti. Wtedy rozwiązanie nie działało w sposób naturalny, ale otwierało drzwi do ogromnych możliwości, związanych m.in. z autonomiczną jazdą. Zalet jest więcej – brak kolumny kierowniczej to więcej miejsca i swoboda w projektowaniu wnętrza. Dziś już technologię steer-by-wire wykorzystują Tesla w modelu Cybertruck oraz Lexus, Toyota, Nio. Również Mercedes zapowiada wprowadzenie tej technologii w elektrycznych modelach.
Nowa generacja i-Cockpit Peugeota zamienia przednią szybę w 31-calowy wyświetlacz, wykorzystujący technologię Micro LED. To krok dalej niż klasyczne systemy head-up. Peugeot wyraźnie podkreśla też kierunek projektowy: modularność i redukcję liczby komponentów. Chodzi zarówno o uproszczenie konstrukcji, jak i większe wykorzystanie materiałów z recyklingu. Drukowane fotele składają się zaledwie z 3 części. To podejście coraz częściej pojawia się w branży – mniej elementów to nie tylko niższe koszty produkcji, ale też większa efektywność i łatwiejsze serwisowanie.
Z jednej strony Polygon Concept wygląda jak typowy show car – efektowny, futurystyczny i momentami wręcz demonstracyjny. Z drugiej jednak Peugeot dość jasno sygnalizuje, że część pokazanych rozwiązań trafi do produkcji już w 2027 r. I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo jeśli steer-by-wire i nowa forma interfejsu rzeczywiście wejdą do seryjnych modeli, to mówimy nie o kosmetycznej ewolucji, ale o zmianie fundamentów tego, jak prowadzi się samochód. I o przyzwyczajaniu kierowców do wrażeń z samochodów autonomicznych.
Czytaj więcej
Kia wprowadza na rynek model EV2, czyli elektryczny crossover segmentu B, który ma szansę trafić do szerszego grona klientów. Przystępna cena, komp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas