Po światowej premierze Peugeot Polygon Concept ruszył w europejską trasę w ramach Polygon Roadshow – mobilnej ekspozycji, która ma pokazać, w jakim kierunku marka zamierza rozwijać swoje samochody. Polska znalazła się na tej mapie. Polygon Concept to w pełni działający prototyp, który wprowadza do marki nowy system sterowania. Kluczowym elementem jest tutaj układ kierowniczy. Zamiast klasycznej kierownicy mamy wolant, współpracujący z technologią steer-by-wire, czyli elektronicznym sterowaniem bez mechanicznego połączenia z kołami. Peugeot zapowiada, że to rozwiązanie trafi do samochodów seryjnych w przyszłym roku.

Nie jest to rewolucyjne rozwiązanie. Z wprowadzenia technologii steer-by-wire do seryjnych samochodów zasłynęło już w 2013 r. Infiniti. Wtedy rozwiązanie nie działało w sposób naturalny, ale otwierało drzwi do ogromnych możliwości, związanych m.in. z autonomiczną jazdą. Zalet jest więcej – brak kolumny kierowniczej to więcej miejsca i swoboda w projektowaniu wnętrza. Dziś już technologię steer-by-wire wykorzystują Tesla w modelu Cybertruck oraz Lexus, Toyota, Nio. Również Mercedes zapowiada wprowadzenie tej technologii w elektrycznych modelach.

Kokpit przyszłości zaczyna się od szyby

Nowa generacja i-Cockpit Peugeota zamienia przednią szybę w 31-calowy wyświetlacz, wykorzystujący technologię Micro LED. To krok dalej niż klasyczne systemy head-up. Peugeot wyraźnie podkreśla też kierunek projektowy: modularność i redukcję liczby komponentów. Chodzi zarówno o uproszczenie konstrukcji, jak i większe wykorzystanie materiałów z recyklingu. Drukowane fotele składają się zaledwie z 3 części. To podejście coraz częściej pojawia się w branży – mniej elementów to nie tylko niższe koszty produkcji, ale też większa efektywność i łatwiejsze serwisowanie.

Show car czy realna zapowiedź zmian?

Z jednej strony Polygon Concept wygląda jak typowy show car – efektowny, futurystyczny i momentami wręcz demonstracyjny. Z drugiej jednak Peugeot dość jasno sygnalizuje, że część pokazanych rozwiązań trafi do produkcji już w 2027 r. I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo jeśli steer-by-wire i nowa forma interfejsu rzeczywiście wejdą do seryjnych modeli, to mówimy nie o kosmetycznej ewolucji, ale o zmianie fundamentów tego, jak prowadzi się samochód. I o przyzwyczajaniu kierowców do wrażeń z samochodów autonomicznych.