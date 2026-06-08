Bramki na autostradzie Katowice-Wrocław
Przez lata bramki poboru opłat były nieodłącznym elementem podróży autostradą A4 pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami. Sytuacja zmieniła się na korzyść kierowców 1 lipca 2023 roku, kiedy weszły w życie przepisy znoszące opłaty dla samochodów osobowych oraz motocykli na państwowych odcinkach autostrad.
I choć kierowcy przestali płacić już niemal trzy lata temu, same bramki pozostały na miejscu, strasząc niektórych i budząc obawy, czy opłaty przypadkiem nie wrócą. Uspokajamy: nie wrócą, a bramki znikną.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła kolejny etap porządkowania sytuacji. Katowicki oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu dotyczącym rozbiórki placów poboru opłat na śląskim odcinku A4.
Prace obejmą Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Wszystkie znajdują się na trasie pomiędzy Gliwicami a Wrocławiem. Docelowo znikną nie tylko same bramki, ale również cała infrastruktura związana z dawnym systemem poboru opłat.
Zainteresowanie przetargiem okazało się duże. Do postępowania zgłosiło się pięciu wykonawców, a cztery oferty zmieściły się w budżecie inwestora wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najtańsza propozycja opiewa na około 7,3 mln zł. Teraz GDDKiA analizuje złożone dokumenty przed wyborem wykonawcy.
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Jeżeli procedura przebiegnie zgodnie z planem, umowa zostanie podpisana w czwartym kwartale 2026 roku. Wybrana firma będzie miała pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Później przez siedem miesięcy prowadzone będą prace rozbiórkowe i przebudowa układu drogowego.
Celem inwestycji jest przywrócenie pełnego standardu autostrady. Po usunięciu dawnych punktów poboru opłat kierowcy zyskają bardziej płynny przejazd, a droga zostanie dostosowana do obecnej organizacji ruchu.
Historia opłat na tym fragmencie A4 zakończyła się w 2023 roku. Wcześniej kierowcy samochodów osobowych i motocykli płacili za przejazd około 164-kilometrowym odcinkiem pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami 16,20 zł. Zniesienie opłat było efektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.
Nie oznacza to jednak całkowitego końca systemu poboru opłat. Nadal obowiązują one pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy, które korzystają z systemu e-TOLL obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową.
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Przed kierowcami jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca autostrady A4. W marcu 2027 roku wygasa koncesja na odcinek Katowice–Kraków, którym obecnie zarządza spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Po przejęciu trasy przez GDDKiA również ten fragment stanie się bezpłatny dla samochodów osobowych i motocykli.
Jeżeli tak się stanie, kierowcy po raz pierwszy od wielu lat będą mogli przejechać całą trasę od Wrocławia przez Katowice do Krakowa bez zatrzymywania się przy bramkach i bez ponoszenia opłat za przejazd samochodem osobowym. Pozostaje się cieszyć.
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