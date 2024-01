Rok po rozpoczęciu partnerstwa dostawca motoryzacyjny Continental i amerykańska firma Aurora zajmująca się technologią pojazdów autonomicznych ogłosiły, że od 2027 roku zamierzają produkować seryjnie system autonomicznej jazdy, który będzie można wykorzystać w samochodach ciężarowych. Partnerzy zaprezentowali architekturę systemu oraz osprzęt do jazdy autonomicznej „Aurora Driver”. Jest to samobieżny system do obsługi różnego typu pojazdów, w tym naczep, spełniający normę SAE Level 4 (Society of Automotive Engineers). Wprowadzenie na rynek usługi mobilności autonomicznej planowane jest na koniec 2024 roku. System do bezpiecznej pracy bez udziału człowieka ma wejść do produkcji seryjnej w 2027 roku.

Reklama

Czytaj więcej Po Drodze Chiński samochód po raz pierwszy zwyciężył w europejskim konkursie Byd Dolphin został zwycięzcą europejskiego konkursu AutoBest i zdobył tytuł Best Buy Car of Europe 2024. Byd pokonał Hyundaia, Jeepa i Fiata.

Technologie mobilności autonomicznej oferują największą szansę na zmianę wrażeń kierowcy od czasu wynalezienia samochodu” – Phillipp von Hirschheydt, członek zarządu działu motoryzacji w firmie Continental.

Niemcy i Amerykanie pewni swego — za trzy lata autonomiczne ciężarówki

Całość złożona jest z dwóch niezależnych systemów. Tzw. system awaryjny to Wyspecjalizowany komputer, który przejmuje prowadzenie auta w przypadku awarii systemu podstawowego. Służy jako kopia zapasowa w rzadkich przypadkach awarii komponentu lub czujnika. Jedną z takich redundancji ma być system rezerwowy – wyspecjalizowany komputer pomocniczy, który przejmuje operacje w przypadku awarii systemu podstawowego. To innowacyjne, podwójne podejście ma zmniejszyć podatność systemu głównego i systemu awaryjnego na indywidualne źródła błędów. Firmy zaplanowały fazę testową na lata 2024 i 2025, w tym samym czasie mają powstać zakłady produkcyjne. W latach 2026 i 2027 firma Continental chce wdrożyć i zatwierdzić sprzęt gotowy do montowania w ciężarówkach, które będą mogły poruszać się autonomicznie na wyznaczonych trasach. Produkcja seryjna ma się rozpocząć w 2027 roku.