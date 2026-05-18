Akumulator trakcyjny jest sercem samochodu elektrycznego, ale coraz ważniejsze staje się pytanie: „jaki dokładnie?”. Pod wspólnym hasłem „bateria litowo-jonowa” kryje się dziś kilka różnych rozwiązań chemicznych, które mają inne zalety, inne wady i – co kluczowe–zajmują inne miejsce na rynku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wskazuje, że w 2024 r. baterie LFP stanowiły już niemal połowę globalnego rynku akumulatorów do aut elektrycznych, a w 2025 r. ich udział przekroczył połowę. Jednocześnie chemie niklowe, przede wszystkim NMC, wciąż pozostają bardzo ważne w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie wyższa gęstość energii nadal jest przewagą w autach długozasięgowych i premium.

Zestaw akumulatorów Tesli Foto: Materiały prasowe

NMC i NCA – dlaczego wciąż liczą się w autach premium

Zacznijmy od początku. Najbardziej „klasycznym” punktem odniesienia pozostaje dziś NMC, czyli litowo-niklowo-manganowo-kobaltowa chemia katody. To właśnie ona przez lata była synonimem nowoczesnego akumulatora do samochodu elektrycznego, bo dawała wysoką gęstość energii i pozwalała budować auta o dużym zasięgu bez nadmiernego wzrostu masy całego zestawu. NMC wciąż ma przewagę energetyczną – zwłaszcza tam, gdzie liczy się długi zasięg albo długa praca w chłodnym klimacie. Problem leży w kosztach i surowcach: nikiel i kobalt są droższe, bardziej podatne na wahania cen i bardziej obciążone ryzykiem geopolitycznym niż żelazo i fosfor. To właśnie dlatego NMC nie zniknie szybko z rynku, ale coraz częściej będzie trafiać do aut, w których klient jest gotowy dopłacić za parametry i nie zwraca tak dużej uwagi na cenę.

W obrębie niklowych baterii funkcjonuje też NCA, czyli chemia niklowo-kobaltowo-aluminiowa. To rozwiązanie mniej popularne niż NMC, ale wciąż ważne w segmencie aut o wysokiej wydajności.

Przykładowo Tesla wykorzystuje różne chemie katod: niklowe NMC i NCA oraz żelazowo-fosforanowe LFP. Z kolei Samsung SDI informował, że rekordowy przejazd Lucida Air Grand Touring był możliwy dzięki cylindrycznym ogniwom 21700 z wysokoniklową katodą NCA i anodą z dodatkiem krzemu. Ta technologia liczy się tam, gdzie ważne są wysoka sprawność i duży zasięg, ale kosztem wyższej ceny i większego skomplikowania.

LFP: technologia, która zdominowała rynek EV

Największym zwycięzcą ostatnich lat jest jednak rozwiązanie o nazwie LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowa chemia katody. Jeszcze kilka lat temu była traktowana jako technologia tańsza, bezpieczniejsza, ale zbyt „słaba” dla nowoczesnych aut elektrycznych. Ten obraz zmienił się radykalnie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że LFP stało się niemal o 30 proc. tańsze od NMC przy porównaniu kosztu na kilowatogodzinę, a w komentarzu z lutego 2026 r. agencja podała, że średnio LFP było już ponad 40 proc. tańsze od NMC. To potężna różnica, która tłumaczy, dlaczego producenci masowo przechodzą na tę chemię w tańszych i średnich modelach. Jednocześnie IEA zaznacza, że poprawa parametrów LFP była tak duża, iż dla większości samochodów popularnych technologia stała się zupełnie wystarczająca.

LFP ma zalety, które trudno przecenić z punktu widzenia użytkownika. Ogniwa są bardziej stabilne termicznie, mniej podatne na niekontrolowany wzrost temperatury i zwykle lepiej znoszą wielokrotne cykle ładowania. BYD w oficjalnych materiałach o swoim akumulatorze Blade Battery podaje, że znosi on ponad 5000 cykli ładowania i rozładowania. To nie znaczy, że każdy samochód na LFP przejedzie milion kilometrów bez spadku pojemności, ale bardzo duża odporność tej chemii na intensywną eksploatację jest faktem. Nic więc dziwnego, że LFP zdominowało nie tylko tańsze samochody elektryczne, lecz także magazyny energii. Według IEA w 2025 r. ta chemia odpowiadała już za ponad 90 proc. globalnego rynku stacjonarnych magazynów energii.

LMFP – kompromis między ceną a zasięgiem

W tej rywalizacji nie ma jednak jednoznacznego zwycięzcy. Rynek coraz częściej rozwarstwia się na kilka ścieżek. W segmencie aut popularnych i flotowych LFP wygrywa ceną, trwałością i bezpieczeństwem. W segmencie premium i długozasięgowym NMC albo NCA bronią się gęstością energii. A pomiędzy nimi pojawiają się nowe pomysły, w tym LMFP, czyli litowo-manganowo-żelazowo-fosforanowa odmiana rozwijana jako „pomost” między tanim LFP a droższymi niklowymi chemiami. Battery Monitor 2024/2025 opisuje LMFP jako rozwinięcie LFP, w którym dodatek manganu podnosi gęstość energii, ale jednocześnie wprowadza nowe wyzwania związane z trwałością. To ważny kierunek, bo jeśli LMFP uda się dopracować i osiągnąć efekt dużej skali, może ono przejąć część zastosowań, które dziś są jeszcze domeną NMC.

O przyszłości kosztów najlepiej mówią liczby. BloombergNEF podał, że średnia ważona cena zestawu litowo-jonowego spadła w 2025 r. do 108 dol. za kWh. W Chinach średni poziom wyniósł już 84 dol. za kWh, co pokazuje przewagę tamtejszego przemysłu pod względem skali, integracji łańcucha dostaw i agresywnej polityki cenowej. IEA dodaje, że ceny LFP spadły w 2025 r. o ponad 15 proc., podczas gdy NMC potaniało o mniej niż 5 proc. To oznacza, że przewaga kosztowa LFP jeszcze się pogłębiła. Jeżeli więc pytamy, dlaczego dziś prawie każdy producent chce mieć w ofercie przynajmniej jedną linię modeli z bateriami LFP, odpowiedź brzmi: bo to się opłaca.

Akumulator BMW i7 Foto: Materiały prasowe

Baterie sodowe i semi-solid coraz bliżej rynku

Na tym tle bardzo interesująco wyglądają baterie sodowo-jonowe. Ich największą zaletą nie jest dziś spektakularny zasięg, tylko kwestia dostępności materiałów. Sód jest znacznie bardziej dostępny niż lit, a chemia sodowa nie wymaga niklu ani kobaltu. To brzmi jak przepis na rewolucję, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. IEA w lutym 2026 r. napisała wprost, że przy obecnych cenach litu baterie sodowo-jonowe nie są jeszcze w stanie zagrozić kosztowo LFP w większości zastosowań. Jednocześnie agencja zaznaczyła, że sód już dziś bywa opłacalny w zimnym klimacie i w hybrydach, bo lepiej znosi niskie temperatury i może ograniczać straty zasięgu na mrozie.

Najdalej w komercjalizacji sodu zaszły obecnie Chiny. CATL ogłosił w 2025 r. prace nad baterią Naxtra, a w lutym 2026 r. podał jej parametry dla masowej produkcji: gęstość energii do 175 Wh/kg i zasięg ponad 400 km w samochodzie elektrycznym. Producent mówi też o dalszym potencjale na poziomie 500–600 km zasięgu wraz z rozwojem łańcucha dostaw. To nadal mniej niż oferują najlepsze zestawy litowo-jonowe, ale wystarczająco dużo, by myśleć o zastosowaniu w miejskich i kompaktowych samochodach, zwłaszcza na rynkach, na których cena mocno się liczy. IEA zaznacza jednak, że gwałtowny spadek cen LFP schłodził oczekiwania wobec sodu. Może się okazać, że ta kariera jednak nie będzie aż tak spektakularna.

Jeszcze bardziej złożona jest sytuacja z akumulatorami semi-solid, czyli półstałymi. To technologia przejściowa między klasycznymi ogniwami z ciekłym elektrolitem a pełnymi bateriami solid-state. Przegląd opublikowany w 2025 r. w „Applied Energy” opisuje semi-solid jako etap przejściowy od baterii ciekłoelektrolitowych do całkowicie stałych. Podobnie raport Mitsui Global Strategic Studies Institute podkreśla, że półstałe ogniwa mają oferować wyższe bezpieczeństwo i większą gęstość energii niż klasyczne Li-ion, ale przy mniejszych barierach produkcyjnych niż pełne solid-state. Dlatego właśnie semi-solid tak mocno rozwinęło się w Chinach: oferuje wzrost parametrów już dziś, bez czekania na pełne rozwiązanie wszystkich problemów technologii stałoelektrolitowej.

Najbardziej znanym przykładem rynkowym jest NIO i jego zestaw 150 kWh oferowany do modeli ET7 i ET5T. Z drugiej strony branża jest już ostrożniejsza niż dwa lata temu. Widać po statystykach, że wysoka cena i ograniczona skala mogą zaszkodzić sukcesowi handlowemu. Semi-solid ma dziś sens jako technologia pomostowa dla aut premium i zapowiedź tego, co nas czeka, ale nie wygląda na rozwiązanie, które przyjmie się przed końcem dekady w autach popularnych.

Akumulator solid-state Mercedesa EQS Foto: Materiały prasowe

Solid-state: rewolucja, na którą branża nadal czeka

Najwięcej emocji budzą oczywiście baterie solid-state, czyli ze stałym elektrolitem. W teorii to właśnie one mają rozwiązać kilka problemów naraz: poprawić bezpieczeństwo, umożliwić stosowanie anody z litu metalicznego i wyraźnie zwiększyć gęstość energii. „Nature Energy” opublikowało w 2025 r. analizę, według której solid-state z litem metalicznym mogą teoretycznie osiągnąć ponad 500 Wh/kg i 1000 Wh/l. Mówiąc prościej: to parametry niezwykłe.

Brzmi to rewolucyjnie, ale eksperci podkreślają, że na razie przeszkody są poważne: nierównomierne osadzanie litu, degradacja interfejsów, konieczność utrzymywania odpowiedniego ciśnienia wewnątrz ogniwa oraz trudności w produkcji na dużą skalę. W innym badaniu opublikowanym w „Nature Communications” zwrócono uwagę, że laboratoryjne zakończone sukcesami próby często wymagają stosowania wysokiego ciśnienia w ogniwach, co trudno osiągnąć przy seryjnej produkcji samochodów.

To właśnie dlatego plany producentów są ambitne, ale ostrożne. Toyota mówi o rozpoczęciu produkcji baterii solid-state dla aut elektrycznych w latach 2027–2028. Nissan oficjalnie utrzymuje plan wprowadzenia samochodu z własną baterią tego typu do roku fiskalnego 2028. Mercedes-Benz wraz z Factorial rozpoczął drogowe testy takiej technologii już w 2025 r., a w materiałach dla inwestorów wskazywał potencjał gęstości energii ogniw na poziomie do 450 Wh/kg. To pokazuje, że wielcy gracze nie wycofali się z wyścigu o solid-state. Po prostu wyścig nieco zwolnił tempo.

Chiny równolegle rozwijają własną, bardziej wielotorową strategię. Z jednej strony CATL i BYD mają ogromną przewagę w LFP i zbudowały produkcję na wielką skalę. Z drugiej – chińskie firmy testują zarówno sód, jak i półstałe oraz stałe ogniwa. GAC uruchomił w 2025 r. pilotażową linię dla baterii solid-state o pojemności powyżej 60 Ah i mówi o masowej produkcji w latach 2027–2030. Gotion informował o ukończeniu pilotażowej linii 0,2 GWh dla własnych baterii solid-state i o rozpoczęciu testów drogowych. Widać, że Chiny nie tylko dominują w chemiach już dopracowanych, ale próbują być o krok z przodu także przy technologiach, które są dopiero w fazie rozwoju.

Która technologia akumulatorów ma największą przyszłość?

Jeżeli spojrzeć na przyszłość, najbardziej prawdopodobny scenariusz nie jest wielką wygraną jednej technologii, lecz współistnieniem kilku. LFP będzie dalej zyskiwać popularność w autach popularnych, bo kosztowo jest dziś bardzo trudne do pobicia. NMC i NCA utrzymają się tam, gdzie liczą się wydajność i osiągi. Sód może wejść do aut miejskich czy flotowych, ale na razie nie ma podstaw, by mówić o potencjale szybkiego zdominowania rynku. Semi-solid pozostanie pomostem dla części producentów premium, zwłaszcza w Chinach. Solid-state nadal jest najbardziej obiecującym, ale też najbardziej wymagającym technicznie kierunkiem po 2028 r.. To oznacza, że przyszłość baterii będzie mozaiką rozwiązań, w której każda chemia ma swoją własną logikę ekonomiczną i użytkową.

Co z tego wynika dla zwykłego kierowcy? Pytanie „jaki akumulator jest najlepszy?” przestaje mieć sens bez określenia, do czego samochód ma służyć. Jeżeli priorytetem jest niska cena zakupu i wysoka trwałość, LFP zbiera punkty. Jeżeli liczy się maksymalny zasięg, niska masa i osiągi, przewaga wciąż leży po stronie chemii niklowych. Jeżeli ktoś patrzy na to, co może zmienić rynek po 2030 r., najważniejsze będą semi-solid i solid-state, ale na razie bardziej jako strategiczny kierunek niż gotowe rozwiązanie dla masowego klienta. Wojna chemii akumulatorowych nie skończyła się wyłonieniem jednego zwycięzcy. Ale właśnie teraz wchodzi w najciekawszą fazę.