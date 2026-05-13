To już oficjalne – dodatkowe podatki i opłaty dotyczące samochodów spalinowych nie będą częścią polskiego KPO. Jak poinformował portal money.pl, Komisja Europejska zgodziła się na usunięcie kontrowersyjnych reform wpisanych jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Chodziło między innymi o dodatkową opłatę rejestracyjną dla aut spalinowych oraz coroczną opłatę środowiskową uzależnioną od emisji.

Kierowcy starszych aut odetchną z ulgą

Temat od miesięcy budził emocje, szczególnie wśród kierowców starszych samochodów. Dyskusja szybko przerodziła się w polityczny spór, a przeciwnicy nowych danin zaczęli określać je mianem „podatku Morawieckiego”.

Jak przypomina money.pl, już w czerwcu 2025 r. premier Donald Tusk zapowiedział odejście od tego rozwiązania. Teraz decyzja została formalnie zaakceptowana przez Brukselę.

– Wyrzucenie ostatnich podatków od aut spalinowych z KPO kończy rok negocjacji w tej sprawie. Znowu opresyjne reformy planowane przez rząd Mateusza Morawieckiego udaje nam się zastąpić inwestycją w polską gospodarkę – powiedział Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Według informacji podanych przez portal, zamiast nowych obciążeń dla kierowców Polska zobowiązała się do realizacji innych działań. Jednym z nich jest Fundusz Ciepłownictwa o wartości 700 mln euro do 2030 r., finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim elementem ma być wdrożona już wcześniej ustawa górnicza zwiększająca odprawy dla odchodzących z pracy górników.

Jakie podatki od aut spalinowych planowano?

Sama historia podatku od aut spalinowych trwała od momentu negocjowania KPO przez poprzedni rząd. Kamienie milowe oznaczone jako E3G i E4G zakładały wdrożenie nowych mechanizmów opartych na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe koszty dla właścicieli samochodów emitujących więcej CO2 oraz tlenków azotu.

Według wyliczeń obecnej koalicji rządzącej planowane opłaty mogły wynosić około 500 zł rocznie dla 10-letniego Opla Astry lub około 400 zł dla 15-letniego Volkswagena Golfa.

Co ciekawe, nawet politycy PiS w późniejszym okresie dystansowali się od tych zapisów. Według ustaleń portalu kierunkowa decyzja polityczna miała zakładać brak realizacji tego kamienia milowego, nawet kosztem utraty części środków z KPO.

Ostatecznie jednak poprzedni rząd nie uruchomił środków z KPO, a pieniądze zaczęły trafiać do Polski dopiero po zmianie władzy i odblokowaniu środków przez Komisję Europejską.

Temat emisji i transportu wróci w przyszłości

Decyzja o wykreśleniu podatków od aut spalinowych oznacza, że przynajmniej na razie kierowcy nie muszą obawiać się dodatkowych opłat związanych z samym posiadaniem starszego samochodu. Nie zmienia to jednak faktu, że temat transportu i emisji nadal pozostaje jednym z kluczowych elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Można więc spodziewać się, że dyskusja o kosztach użytkowania aut spalinowych jeszcze wielokrotnie wróci – choć prawdopodobnie już w innej formie.