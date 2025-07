YT Industries: To jeszcze nie koniec

Mimo upadłości, YT Industries nie rezygnuje z walki. Firma szuka inwestorów i planuje wprowadzenie nowych modeli rowerów jeszcze w 2025 roku. Co istotne, amerykańska filia działa niezależnie i nie jest objęta postępowaniem upadłościowym w Niemczech. „To nie koniec, to restart” – mówi Flossmann, przekonując, że przed YT jeszcze wiele sezonów. Droga do odbudowy będzie trudna – jak stromy zjazd na trasie downhillowej – ale to właśnie w takich warunkach firma zawsze czuła się najlepiej.