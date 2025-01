Jedna marka samochodowa zdominowała ranking niezawodności. Siedem modeli w Top 10

Niezawodność to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przy zakupie nowego i używanego samochodu, a rankingi Consumer Reports są jednymi z najbardziej cenionych i wiarygodnych rankingów niezawodności aut. Organizacja jest finansowana wyłącznie ze składek swoich członków i testuje wszelkiego rodzaju produkty konsumenckie, w tym samochody, które kupione są anonimowo z własnych środków. Najnowszy ranking Consumer Reports oparto na danych zebranych od ponad 300 tysięcy użytkowników samochodów z lat 2000 – 2024, którzy poinformowali o problemach, jakie mieli ze swoimi autami w ostatnich 12 miesiącach. To doskonały barometr jakości oferowanych aut przez poszczególnych producentów.

Reklama

Czytaj więcej Producenci Ranking największych na świecie producentów samochodów. Dominuje jedna marka Portal analityczny Focus2Move.com opublikował wyniki globalnej sprzedaży samochodów osobowych po trzech kwartałach 2024 roku. Toyota Motor Corporation utrzymała pozycję lidera wśród producentów aut i jest najpopularniejszą marką motoryzacyjną od ponad 10 lat. Corolla jest najczęściej kupowanym autem na świecie.

Toyota RAV4 Foto: mat. prasowe

W Top 10 aż siedem modeli Toyoty i Lexusa

Gromadzenie tych danych bezpośrednio od właścicieli aut pozwala organizacji przypisać wyniki niezawodności do każdego z recenzowanych modeli samochodów. Tegoroczne Top 10 niezawodnych aut zostało zdominowane przez pojazdy koncernu, w tym hybrydy i hybrydy plug-in, a marki Toyota i Lexus są jedynymi, które reprezentowane są przez więcej niż jeden samochód. Na pierwszym miejscu w rankingu sklasyfikowano Toyotę RAV4. Model ten w wersji benzynowej uzyskał aż 86 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Ex aequo drugie miejsce zajęły modele Corolla oraz RAV4 Plug-in Hybrid, które zdobyły po 84 punkty. Na piątym miejscu sklasyfikowano RAV4 Hybrid (83 punkty), a 10. miejsce przypadło Corolli Hybrid (76 punktów). Lexusa reprezentuje model NX – na ósmej pozycji uplasował się SUV w wersji benzynowej (77 punktów), a dziewiątą lokatę zajęła odmiana hybrydowa NX 350h (76 punktów). Tuż poza podium znalazła się Mazda MX-5 (czwarta pozycja, 84 punkty). Jeszcze dwa inne modele załapały się do pierwszej dziesiątki i jest to na szóstym miejscu elektryczne BMW i4 (82 punkty) i Hyundai Elantra Hybrid (79 punktów) na pozycji siódmej.