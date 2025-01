Ten crossover to hit sprzedaży. Już milion klientów kupiło go w Europie

Toyota C-HR stał się jednym z najważniejszych modeli Toyoty na europejskim rynku. Teraz ten model osiągnął wynik miliona sprzedanych egzemplarzy od swojego debiutu w 2016 roku i w Polsce pozostaje najpopularniejszym crossoverem klasy średniej, Ta Toyota nie tylko przyciągnęła do japońskiej marki nową grupę klientów, ale również zmieniła postrzeganie japońskiej marki w Europie. Ponad połowa nabywców Toyoty C-HR wskazuje design jako główny powód zakupu. To właśnie pierwsza generacja C-HR rozpoczęła stylistyczną rewolucję Toyoty.

Druga generacja Toyoty C-HR Foto: mat. prasowe

Druga generacja pod względem wyglądu jeszcze bardziej podniosła poprzeczkę. Ten wyjątkowo udany projekt powstał w Europie. Aktualny C-HR, który pojawił się na rynku w 2023 roku został zaprojektowany i opracowany w europejskim centrum technicznym Toyoty w Zaventem (Belgia). Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid oferuje zasięg do 66 km w trybie elektrycznym (WLTP), a w warunkach miejskich nawet do 100 km (WLTP EAR City). Po wyczerpaniu baterii napęd automatycznie przełącza się w klasyczny tryb hybrydowy. Wprowadzenie tego napędu znacząco przyczyniło się do 93 proc. wzrostu sprzedaży hybryd plug-in Toyoty w Europie w tym roku. Baterie Toyoty do wersji PHEV są produkowane w Europie, w fabryce Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT).