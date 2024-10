LBX — satysfakcja z codziennych podróży

Propozycja dla indywidualistów i miłośników miejskich crossoverów. Mimo kompaktowego rozmiaru w niczym nie ustępuje większym modelom. Ten progresywny zarówno stylistycznie, jak i technologicznie samochód wyposażony jest m.in. w zaawansowany system multimedialny z dużym, dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości i nowoczesny system audio. Dzięki innowacyjnemu napędowi hybrydowemu generującemu 136 KM Lexus LBX oferuje znakomitą dynamikę przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Dla tych, którzy cenią komfort i oszczędność, dostępne są wersje zarówno z napędem na przednie koła, jak i na wszystkie koła E-FOUR.

LBX

Tym, co wyróżnia model LBX na tle innych, jest wyjątkowy system personalizacji wnętrza, który pozwala na wybór „atmosfer”, czyli unikalnych stylów wnętrza. Różne wersje atmosfer pozwalają dostosować kabinę samochodu do indywidualnych preferencji kierowcy i pasażerów. Do wyboru mamy ustawienia obejmujące m.in. kolorystykę nastrojowego oświetlenia czy wykończenia wnętrza. Każda z atmosfer ma na celu stworzenie odpowiedniego klimatu – od relaksującej przestrzeni idealnej do długich podróży po bardziej dynamiczne i energetyczne ustawienia dla codziennych przejazdów miejskich.

UX – pierwsza klasa, na którą zasługujesz

To zjawiskowy samochód, który łączy zaawansowane technologie z niezrównanym komfortem, tworząc przestrzeń do odpoczynku. Nowy Lexus UX 300h oferuje przyjemność prowadzenia auta, które wyróżnia się nie tylko pod względem technologicznym, lecz także wizualnym. To samochód ekscytujący, mocny i pewny w prowadzeniu. Pod maską znajdziemy ekonomiczny i dynamiczny napęd hybrydowy, który zapewnia doskonałą oszczędność paliwa, jednocześnie oferując płynną i responsywną jazdę. Zaawansowane zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że model ten radzi sobie zarówno w miejskich warunkach, jak i na krętych drogach poza miastem.

UX

Wnętrze zaprojektowano z dbałością o każdy detal, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Do tego — charakterystyczny dla Lexusa — nowoczesny system multimedialny z dużym, dotykowym ekranem oraz nastrojowe oświetlenie wnętrza podkreślają jego wyjątkowy charakter. Lexus UX 300h został wyposażony w nowe obudowy lusterek bocznych oraz zmodyfikowaną strukturę przedniego grilla. Wszystkie modele są teraz dostępne w nowym kolorze nadwozia – Sonic Copper. Warianty F SPORT i F SPORT DESIGN oferują nową wersję dwukolorowego lakieru Bi-Tone, łączącego kolor nadwozia z czarnym dachem i słupkami.

NX — poczuj różnicę za kierownicą

Zachwycający w prowadzeniu SUV klasy premium Lexus NX to propozycja dla kierowców, którzy oczekują wszechstronności. Wersja 350h z napędem hybrydowym o mocy 243 KM jest jednym z bardziej dynamicznych pojazdów w swojej klasie. W ofercie znajduje się również NX 450h+ z napędem plug-in, który pozwala na przejechanie nawet 90 km w trybie całkowicie elektrycznym. Jak każdy flagowy model Lexusa także NX „uzbrojony” został w Lexus Safety System +, który obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych, asystenta pasa ruchu oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Funkcje te wspomagają kierowcę podczas jazdy i zapewniają bezpieczeństwo podróży.

NX

Ale to nadal nie wszystko. Na uwagę zasługuje tu również wyjątkowe wnętrze. Wysokiej jakości materiały, takie jak skóra, drewno czy metalowe akcenty tworzą elegancką i przytulną przestrzeń. Ergonomiczne fotele z opcją podgrzewania i wentylacji zapewniają komfort na najwyższym poziomie, zarówno podczas krótkich przejazdów po mieście, jak i długich podróży. Lexus NX to wielowymiarowa przyjemność z jazdy.

RX – legendarna siła definiująca prestiż

Lexus RX to prawdziwa ikona w segmencie SUV-ów klasy premium. W ofercie znajdziemy kilka wariantów hybrydowych, które dostosowano do preferencji kierowców. RX 350h dysponuje mocą 250 KM, podczas gdy w RX 450h+ napęd plug-in zapewnia 309 KM. Dla miłośników sportowych emocji stworzono RX 500h F Sport Performance. Turbodoładowana hybryda to zupełnie nowy układ napędowy, na który składają się silnik 2.4 turbo, 2 silniki elektryczne i automatyczna skrzynia biegów. Generuje aż 371 KM mocy, a właściwości jezdne udoskonala zastosowanie napędu DIRECT4 i tylnej osi skrętnej.

RX

Osiągi to nie wszystko. RX to definicja prestiżu. Oprócz zniewalającej linii nadwozia również wnętrze samochodu imponuje wyrafinowaniem. Znajdziemy tu m.in. 14-calowy wyświetlacz, 3-strefową klimatyzację i zaawansowany system multimedialny. Wszystko to sprawia, że RX to samochód, który wymyka się standardom.

ES — imponująco komfortowy

Lexus ES to propozycja dla tych, którzy szukają wyrafinowania w klasycznej formie. Model ten od zawsze był wyznacznikiem stylu charakterystycznego dla biznesowych limuzyn. Najnowsza wersja samochodu wyposażona jest w napęd hybrydowy o mocy 218 KM, który łączy dynamikę z niskim spalaniem. Wnętrze sedana zachwyca przestronnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym 12,3-calowym ekranem, systemem audio klasy premium i wieloma funkcjami wspomagającymi kierowcę, jak asystent pasa ruchu i adaptacyjny tempomat.

ES

Poza doskonałymi parametrami technicznymi Lexusa ES wyróżnia ponadczasowy design. Legendarny, efektowny, charyzmatyczny. Klasyczna linia nadwozia przyciąga wzrok i sprawia, że podróż tym samochodem jest doznaniem na elitarnym poziomie.

Koniec roku to doskonały moment, by skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych, jakie oferuje producent. W szerokiej gamie modeli znajdziemy samochody komfortowe, bezpieczne i zachwycające. Lexus od ponad dwóch dekad doskonali swoje modele tak, by stanowiły piękną i bezpieczną przestrzeń do podróży.

