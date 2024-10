Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Cupra to marka, o której jeszcze kilka lat temu niewielu słyszało. Powstała w ramach grupy Volkswagena w 2018 roku i od razu podbiła serca klientów. Właśnie swoim magnetyzmem, innowacyjnością i technologicznymi rozwiązaniami odkładając na bok, to, co było i koncentrując się na tym, co będzie. Niewątpliwy sukces Cupry to świeżość to coś nowego, coś, co od razu zwraca uwagę, nie jest obojętne, dobrze świadczy o właścicielu i pokazuje go roli lidera opinii.

Dzisiaj elektryczne CUPRY Tavascan i Born, spalinowy crossover Formentor i Terramar to wyznaczniki dynamicznego designu i nowoczesności. Kompletnie odnowiony Leon i doprawiona szczyptą hiszpańskiego szaleństwa Ateca to samochody o unikanych kształtach i właściwościach jezdnych. Ale wszystkie, świadczą o niestandardowym podejściu do motoryzacji, o odwadze i ekstrawagancji ich kierowców, a także do racjonalnego zarządzania firmową flotą. Bo Cupry jak żadne inne samochody łączą w sobie hiszpański temperament, nowoczesne technologie, bezpieczeństwo i argumenty ekonomiczne, obok których menadżer floty nie może przejść obojętnie.

Cupra Formentor Mat. Partnera

Design czy technologia?

Tavascan swoimi kształtami zachwycił motoryzacyjny świat. Elektryczny Born budzi pożądanie, a ostatnia nowość hiszpańskiej marki – dynamiczny i przestronny SUV Terramar gwarantuje niewyobrażalne emocje nie tylko podczas jazdy. Cupry wyglądają zjawiskowo, wyróżniają się na drodze i przyciągają spojrzenia. Ostre linie przenikają się tutaj z eleganckimi proporcjami. Paleta kolorów idealnie uzupełnia miedziane logo marki, a subtelne dodatki podkreślają dynamizm i sportowe emocje.

Pod tak atrakcyjnym opakowaniem kryje się najnowocześniejsza technologia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zarówno Seat, jak i Cupra to nic innego jak Volkswagen. Cuprze bliżej jednak czasami do Audi. W końcu pod maską Formentora VZ5 wykorzystano 5-cylindrowy silnik 2.5 TSI. Ten sam, który jest znakiem rozpoznawczym Audi RS3. Efekt? Sprint do setki w 4,2 sekundy i oszałamiający dźwięk.

Ale Cupra to szeroka paleta napędów. Od emocjonujących silników 2.0 TSI o mocy 310 KM po miękkie hybrydy 1.5 l. mHEV. Dzięki niskiej masie Formentor z takim napędem jest oszczędny a przy tym wystarczająco dynamiczny. Wszystko, zatem zależy od potrzeb i oczekiwań.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

Bezpieczeństwo

Zwiększ komfort i ciesz się ekscytującą podróżą dzięki reflektorom CUPRA Matrix LED, zapewniającym doskonałą widoczność. Reflektory adaptacyjne nie oślepiają innych uczestników ruchu. Dodatkowo CUPRA Terramar posiada funkcje oświetlenia powitalnego.

Nowoczesny samochód nie może być pozbawiony nowoczesnych technologii. Cupra ma wszystko, co potrzeba w standardzie, co ułatwia konfiguracje i korzystnie wpływa na cenę. Cupra wyposażona jest w pełen zestaw takich systemów. Od Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych, po aktywny tempomat, który potrafi utrzymywać odległość od auta przed nami. Jest system rozpoznawania znaków, funkcja monitorowania martwego pola i asystent pasa ruchu. Całość dopełnia emergency assist, czyli system, który ma zapobiec kolizji po zasłabnięciu kierowcy oraz matrycowe reflektory LED i świetne wyniki Cupry w testach EuroNCAP.

Zestaw czujników, radarów jest zawsze aktywny. Dzięki temu kierowca może mieć pewność, że w razie zagrożenia system zadziała precyzyjnie i na czas. Zaawansowane układy bezpieczeństwa potrafią zapobiec wypadkowi lub, jeśli ten okaże się nieunikniony, ograniczyć jego skutki. Dzięki różnego rodzaju sygnałom – świetlnym, dźwiękowym czy wibracjom – kierowca jest ostrzegany o zagrożeniu, a jeśli nie zareaguje, system sam potrafi aktywować np. hamulce, aby zatrzymać się przed wykrytą przeszkodą.

Cupra Leon Mat. Partnera

Coś więcej niż finansowanie

Design i technologia we współczesnym świecie byłaby niczym bez atrakcyjnego finansowania i obsługi samochodu. To ważne szczególnie w przypadku flot samochodowych, które rządza się nieco innymi prawami. Tutaj najważniejszy jest Excel i cyferki. Nierzadko jednak modele Cupry po zrównaniu wyposażenia okazują się nawet atrakcyjniejsze od innych. A obsługą flotową zajmie się w całości firma nr 1 w finansowaniu samochodów na polskim rynku — Volkswagen Financial Services.

Program Full Service Leasing to nie tyle usługa, ile narzędzie, dzięki któremu VW FS staje się partnerem i doradcą podczas eksploatacji samochodu. FSL to nie tylko finansowanie jedną stałą ratą, ale także pełen pakiet serwisowy, obejmujące części i robociznę, usługę door-to-door i usługi obowiązkowe w przypadku flot. W praktyce przekłada się to na kontrolę samochodów we flocie i dostęp do usług dodatkowych m.in. zakup i przechowywanie opon, usługi assistance 24h, samochód zastępczy, ubezpieczenia i sprawną oraz szybką likwidację szkód. A co najważniejsze na koniec umowy nie trzeba spłacać pozostałej wartości aut, gdyż możliwy jest ich zwrot do dealera. A do floty wystarczy wtedy wybrać nowe samochody.

Cupra Formentor Mat. Partnera

O krok do przodu

Okazuje się, że samochody, które podobają się klientom indywidualnym, mogą być duża wartością dla flot. I na odwrót . rozwiązania finansowe świetne dla flot, coraz częściej adaptowane są w przypadku zakupów indywidualnych. Jednak pragmatyczny samochód służbowy sprawdza się, jako codzienny środek transportu. I tyle. Nudny, zwyczajny i niebudzący emocji, a co gorsze świadczący o technokratycznym podejściu do zarządzania flotą. Tymczasem samochody CUPRA nie tylko dają radość z jazdy, ale są sposobem, w jaki można docenić pracowników, jedocześnie budując wizerunek firmy i to przy zachowaniu racjonalnych argumentów dzięki finansowaniu i obsłudze VWFS.

Nie bez znaczenia pozostają także usługi dodatkowe m.in. program Rent-a-Car, który zapewnia pojazdy przedkontraktowe na czas produkcji zamówionych samochodów oraz możliwość korzystania z dodatkowych aut np. pod projekty krótkoterminowe lub w chwili zatrudnienia pracownika na okres próbny.

I połączenie wszystkich tych cech: finansowania, kompleksowej obsługi, designu, technologii i bezpieczeństwa sprawia, że coraz częściej Terramar, Tavascan, Born, Formentor, Leon i Ateca pojawiają się we flotach, udowadniając, że Cupra zawsze jesteś o krok do przodu. Do tego w najlepszym finansowaniu w Polsce.

