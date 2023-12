To już czwarta generacja Skody Superb, która po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 2021 roku. Samochód w nowej odsłonie zaskakuje nie tylko designem, bogatym wyposażeniem i nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, ale także nadwoziem. W czasach wszechobecnych SUV-ów i crossoverów, Skoda zdecydowała się wrócić do liftbacka, a to oznacza, że oprócz funkcjonalnej i rodzinnej odmiany kombi, Skoda chce być reprezentacyjną limuzyną.

Nadwozie jest dłuższe i wyższe, a jednocześnie jeszcze bardziej aerodynamiczne. W porównaniu do poprzedniczki, nowa Skoda Superb w wersji liftback wydłużyła się o 43 mm - do 4912 mm oraz urosła o 12 mm - do 1481 mm. Dzięki temu przestrzeń szczególnie z przodu zwiększyła się aż o jedenaście milimetrów, a pasażerowie mają nad głowami o sześć milimetrów więcej miejsca. Odmiana Combi także urosła odpowiednio o 4 i 5 mm.

Choć wydaje się to niemożliwe, bo Skoda Superb zawsze brylowała w kategorii pojemność bagażnika, przestrzeń ta jeszcze urosła. W wersji liftback o 20 lirów (645 l.), a w wersji kombi, o 30 litrów (690 l.). Nie zmienił się jedynie rozstaw osi. To nadal imponujące 2841 mm.

Forma i funkcja

Nowy design obejmuje przeprojektowany ośmiokątny grill, zderzaki, lusterka oraz zmodernizowane klamki drzwi. To nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim aerodynamiki. Drobne zmiany zaowocowały lepszym współczynnikiem oporu powietrza o 10 i 15 proc. w zależności od rodzaju nadwozia, co przekłada się na jeszcze niższe spalanie. Całość dopełniają nowe reflektory Matrix LED drugiej generacji.

Przeprojektowane nadwozie kryje kompletnie nowe wnętrze. Przypomina ono teraz bardziej to, z elektrycznego Enyaqa. Deska rozdzielcza łagodna linią przebiega przez całą szerokość nadwozia. Na szczycie deski rozdzielczej znajduje się 13-calowy wyświetlacz dotykowy, a poniżej po raz pierwszy zastosowane w Skodzie, rozwiązanie o nazwie Smart Dials.

Są to trzy duże obrotowe przyciski, każdy z cyfrowym wyświetlaczem wewnątrz. Inteligentne pokrętła zapewniają szybki i łatwy dostęp do wielu funkcji pojazdu. W zależności od wybranej funkcji sterują albo temperaturą albo siła lub kierunkiem nawiewu albo włączają ogrzewanie foteli.

Zmiany zaszły także w tradycyjnych poziomach wyposażenia. Active, Ambition i Style zastąpi aż siedem różnych opcji wystroju Selection, a dodatkowo do dyspozycji będą wersje Sportline oraz ekskluzywna Laurin & Klement, które otrzymają jeszcze bogatsze wyposażenie. Każdy z nich to unikalny wystrój wnętrza, łączący współczesny design ze zrównoważonymi materiałami. Przykład? Wszystkie tkaniny na siedzeniach i tapicerce drzwi są wykonane w 100 proc. z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Po raz pierwszy

Po raz pierwszy w Superbie, pojawi się także HUD, czyli wyświetlacz przezierny. Za sprawą wyraźnej grafiki rzucanej na przednią szybę kierowca nie musi odrywać oczu od drogi kontrolując najważniejsze parametry jazdy.

Z konsoli środkowej zniknęła także dźwignia zmiany biegów. A to znaczy, że Superb dostępny jest wyłącznie z automatyczną skrzynia dwusprzęgłową. A co z silnikami? Czwarta generacja Skody Superb nie mogła obyć się bez nowego napędu. Oprócz dwulitrowego silnika TSI o mocy 204 lub 264 KM oraz silniki TDI o mocy 150 lub 193 KM w gamie pojawiła się po raz pierwszy w historii Superba miękka hybryda.

Miękka Hybryda lub PHEV

To połączenie czterocylindrowego silnika 1.5 l. TSI o mocy 150 KM z 48-woltowym rozrusznikiem z napędem pasowym i 48-woltowym akumulatorem litowo-jonowym. Takie rozwiązanie umożliwia odzysk energii podczas hamowania. Jest ona magazynowana w akumulatorze a później wykorzystywana do wsparcia silnika spalinowego za pomocą elektrycznego doładowania lub umożliwia „żeglowanie” pojazdu z całkowicie wyłączonym silnikiem i to przy wyższych prędkościach autostradowych.

Uzupełnieniem gamy napędowej jest hybryda typu plug-in, czyli połączenie silnika spalinowego 1.5 TSI o mocy 204 KM z silnikiem elektrycznym oraz baterią i możliwością ładowania z gniazda. Układ pozwala na przejechanie w trybie elektrycznym do 100 kilometrów w cyklu WLTP i dostępny jest wyłącznie w wersji Combi.

Najwyższy poziom luksusu

Skoro mówimy o flagowej limuzynie to Skoda Superb w wersji L&K to nie tylko przestronne wnętrze i wydajne napędy. To także unikalne funkcje i ekskluzywne detale. Co wyróżnia wersję Laurin&Klement od pozostałych?

Przede wszystkim najwyższej klasy linia wyposażenia, pełna komfortu i luksusowych funkcji, która przyciąga wzrok zewnętrznymi detalami w kolorze Uniqe Dark Chrome oraz wnętrzem L&K Suite Design Selection. W standardzie znajdują się tu reflektory LED Matrix, system DCC Plus, progresywny układ kierowniczy, fotele Ergo z ogrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu oraz dziesięć poduszek powietrznych. Doskonałą akustykę zapewnia system dźwiękowy Canton z 14 głośnikami. A wszystko w oprawie materiałów z najwyższej półki, czyli perforowanej czarnej lub opcjonalnej koniakowej skóry ekologicznej.

