BMW M5 Touring: W krainie śniegu i lodu

Skute lodem jezioro Stortjärnen to cel tej podróży. Jeżdżąc po 40 centymetrowej tafli lodu będzie można sprawdzić M5 w niecodziennych warunkach. Nigdzie tak szybko jak na lodzie nie wychodzi na jaw zły balans, nieprecyzyjny układ kierowniczy, napęd na cztery koła czy niedociągnięcia zawieszenia. W tych warunkach moc pomaga, ale aż tak bardzo nie ma znaczenia. BMW Polska przygotowało na tą okazję specjalne opony Michelin, które na indywidualne zamówienie w fabryce w Olsztynie zostały uzbrojone w krótkie kolce do jazdy po śniegu i lodzie. Bez nich w tych warunkach bylibyśmy jak słoń w składzie porcelany.

BMW M5 Foto: Albert Warner

Slalom wąski, szeroki, zakręt do jazdy bokiem, kręty tor kontra M5 Touring, które ma masę własną 2475 kg. I co? Ponad 5-metrowe kombi zachowuje się na nim jak baletnica. Auto precyzyjnie podąża torem jazdy, znakomicie składa się w łuki. Precyzyjnie przyjmuje gaz, ma świetny balans i sprawia ogrom frajdy. To serio absolutnie fenomenalny samochód ze znakomitym układem kierowniczym, który nie tylko precyzyjnie pozwala pojechać na wprost czy w zakrętach, ale przy wyjściu z poślizgu sam się "odkręca" do pozycji prostych kół. To potrafią tylko najlepsi. Po tym BMW widać ogromny bagaż doświadczeń ludzi z M GmbH. Nie sugerujcie się komentarzami w internecie pisanymi przez ludzi, którzy nigdy nie przejechali nawet metra tym samochodem. Sprawdźcie sami co ten samochód potrafi, a gwarantuje, że będziecie mile zaskoczeni. Jeździłem nim po suchych, krętych drogach, teraz po śliskich, jeszcze bardziej krętych slalomach i w żadnym momencie nie mam się do czego przyczepić.

Specjalne opony Michelin przygotowane na zimowy wyjazdy BMW M5 przez fabrykę w Olsztynie Foto: Albert Warner

Generacja G99 to najbardziej wszechstronne M5 jakie kiedykolwiek powstało

BMW M5 G99 to technologicznie bardzo zaawansowany samochód. Mamy tu chociażby kilka opcji ustawień kontroli trakcji i samego napędu. Każdą opcję ustawień sprawdzamy na kolejnych przejazdach. MDM (M Dynamic Mode), DSC OFF, pełny napęd 4WD, napęd 4WD Sport z preferencją napędzania tylnej osi no i na końcu czyste 2WD w napędzaną wyłącznie tylną osią. Różnice pomiędzy poszczególnymi ustawieniami są czasami nie aż tak duże, ale kiedy indziej ogromne. W tych konkretnych warunkach 4WD Sport spisuje się najlepiej, dając kontrolę i dużą frajdę z jazdy. Pozwala zaszaleć, ale jeśli zabraknie kierowcy umiejętności to pomoże ustabilizować auto. Jak dużo daje w tak mocnym aucie napęd na wszystkie koła widać po przejechaniu lodowego odcinka z napędem wyłącznie na tylną oś gdzie bardzo łatwo stracić kontrolę nad utrzymaniem auta na wybranej trasie. Nowe BMW M5 stało się teraz autem bardziej wszechstronnym. Nie jest już tylko szybką sportową limuzyną czy kombi, a autem do wygodnej podróży, wyjazdu na narty, którym możesz również pojechać na tor - pokryty asfaltem lub lodem. Spisuje się dobrze w każdych warunkach.