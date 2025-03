Nie GM czy Ford. Niemiecka marka jest największym eksporterem samochodów w USA

Fabryka BMW w Spartanburgu (USA) ponownie jest największym eksporterem samochodów w Stanach Zjednoczonych. Wynika tak z danych opublikowanych przez Departament Handlu USA. Spośród 396 117 samochodów wyprodukowanych w zeszłym roku przez BMW w USA, fabryka w Spartanburgu wyeksportowała prawie 225 tys. aut o wartości przekraczającej 10 mld dolarów (ok. 38,5 mld zł). Od 2014 roku fabryka w Południowej Karolinie wyeksportowała ponad 2,7 miliona samochodów BMW, co stanowi prawie dwie trzecie całkowitej produkcji, a wartość eksportu wyniosła 104 miliardy dolarów (ok. 400 mld zł). Dzięki temu BMW stało się największym eksporterem samochodów w Stanach Zjednoczonych pod względem wartości przez ponad dekadę.

Reklama

Historia sukcesu bawarskiej firmy zbiegła się z momentem, w którym ponownie wybrany prezydent USA Donald Trump po raz kolejny grozi europejskim producentom samochodów wysokimi cłami karnymi, jeśli nie zainwestują w USA. Już podczas swojej pierwszej prezydentury w 2019 r. Trump groził nałożeniem ceł ze względu na duży deficyt handlowy USA. Ponieważ rzekomo zagrażało to bezpieczeństwu narodowemu, Stany Zjednoczone chciały wówczas nałożyć wysokie cła karne na samochody. Nawiasem mówiąc, Trump podczas wspominając temat motoryzacji miał na myśli szczególnie BMW. W tym czasie Bawarczycy zbudowali działającą obecnie fabrykę w San Luis Potosí w Meksyku, co było solą w oku Trumpa: - Jeśli chcą zbudować fabrykę w Meksyku i sprzedawać samochody do USA bez 35-procentowego podatku, to mogą o tym zapomnieć – powiedział wówczas Trump.

BMW X7 jest jednym z modeli produkowanych w fabryce w Spartanburgu Foto: mat. prasowe

BMW od dziesięciu lat jest największym eksporterem motoryzacyjnym w USA

BMW zareagowało ze spokojem. Bawarczycy mogli sobie na to pozwolić, mając pewność, że w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, by deficyt handlowy USA nie był jeszcze większy, niż jest obecnie. Od 2014 żaden inny krajowy producent samochodów nie przyczynił się do powiększenia eksportu USA tak jak BMW. Zresztą Spartanburg to największa fabryka BMW Group, produkująca dziennie ponad 1500 modeli X3, X4, X5, X6 i X7. Prawie 57 procent wolumenu produkcji trafia na około 120 rynków na całym świecie głównie przez port Charleston w Karolinie Południowej i cztery inne porty na wschodnim wybrzeżu USA. Głównymi rynkami eksportowymi zakładu są Niemcy, Korea Południowa, Chiny, Kanada i Wielka Brytania. W zakładzie zatrudnionych jest ponad 11 000 osób. Do 2024 roku prawie 50 procent pojazdów BMW sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych będzie pochodzić z fabryki w Spartanburgu.