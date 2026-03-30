Kia EV2 to nowy elektryczny SUV segmentu B i jednocześnie najmniejszy model na prąd w europejskiej gamie marki. Samochód ma 4060 mm długości, 1800 mm szerokości i 1575 mm wysokości, a w wersji GT-Line odpowiednio 4065 mm długości i 1585 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2565 mm. To pozycjonuje EV2 w samym środku klasy miejskich i małych crossoverów, ale producent podkreśla, że auto łączy miejski format z funkcjonalnością samochodu rodzinnego. Bagażnik ma 362 litry w układzie pięcioosobowym, do 403 litrów w wersji czteroosobowej z przesuwną tylną kanapą i 1201 litrów po złożeniu siedzeń. Z przodu znalazło się jeszcze 15 litrów dodatkowej przestrzeni.

Kia EV2 Foto: Szczepan Mroczek

Dwa akumulatory, dwa podejścia do osiągów

Co wiemy o parametrach technicznych koreańskiego elektryka? EV2 ma napęd na przód. W ofercie są dwa warianty akumulatora. Podstawowy ma pojemność 42,2 kWh i wykorzystuje chemię LFP, a większy – 61,0 kWh – bazuje na ogniwach NMC. Wbrew intuicji mocniejsza jest wersja z mniejszą baterią: rozwija 146 KM i 250 Nm, podczas gdy odmiana Long Range oferuje 135 KM i ten sam moment obrotowy. Prędkość maksymalna w obu przypadkach wynosi 161 km/h. Podstawowy wariant przyspiesza do 100 km/h w 8,5 s na 16-calowych stalowych kołach i 8,7 s na 16-calowych aluminiowych lub 18-calowych felgach. Wersja z większym akumulatorem potrzebuje 9,5 s na 16- i 18-calowych kołach oraz 9,7 s na 19-calowych obręczach z odmiany GT-Line.

Zasięg i ładowanie – czy wystarczy na co dzień?

Zasięg według danych (w trakcie homologacji) wynosi od 312 do 317 km dla wersji z baterią 42,2 kWh, zależnie od rodzaju kół, a w wersji 61 kWh od 413 do 453 km. Zużycie energii według WLTP wynosi od 15,1 do 16,3 kWh/100 km. Obie baterie korzystają z architektury 400 V. Ładowanie prądem stałym od 10 do 80 proc. ma trwać 29 minut dla akumulatora 42,2 kWh i 30 minut dla 61 kWh. Ładowanie AC z mocą 11 kW zajmuje 4 godziny i 5 minut w mniejszej wersji oraz 5 godzin i 35 minut w większej, a z opcjonalną ładowarką 22 kW odpowiednio 2 godziny i 35 minut oraz 3 godziny.

Kia wyraźnie chce – i to widać po parametrach – by samochód był traktowany jako podstawowy samochód w domu, a nie tylko drugi elektryk do jazdy po mieście.

Cena, która może zmienić rynek

Najwięcej uwagi przyciąga oczywiście cena. Właśnie poznaliśmy cenniki. Wersja Light z baterią 42,2 kWh kosztuje katalogowo 116 200 zł, ale promocyjnie została wyceniona na 99 900 zł, czyli poniżej „bariery psychologicznej”.

Wersja Air z tym samym akumulatorem kosztuje 131 200 zł według cennika i 114 900 zł promocyjnie, a Earth odpowiednio 138 700 zł i 122 400 zł. Większy akumulator 61,0 kWh jest oferowany od wersji Air wzwyż. Air kosztuje katalogowo 151 200 zł i promocyjnie 134 900 zł, Earth 158 700 zł i 142 400 zł, a topowa GT-Line 173 200 zł i 156 900 zł. Trzeba przy tym pamiętać, że pierwsze dostawy wersji z baterią 61 kWh oraz Light są przewidziane na sierpień 2026 r.

Autu nie da się zarzucić – mimo niskiej ceny – zbyt skromnego wyposażenia. Bazowa odmiana Light ma siedem poduszek powietrznych, w tym centralną poduszkę w fotelu kierowcy, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go, pakiet asystentów kierowcy, przednie reflektory LED, kamerę cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Do tego dochodzą bezkluczykowy dostęp, klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, fotochromatyczne lusterko, 12,3-calowy zestaw wskaźników, 12,3-calowy ekran multimediów, 5,3-calowy panel klimatyzacji i bezprzewodowe Apple CarPlay oraz Android Auto. Standardem są też 16-calowe stalowe felgi, cztery głośniki i tyle samo miejsc w środku.

Air to wersja, która zapewne będzie najbardziej popularna. Oferuje pięć miejsc i dokłada klimatyzację dwustrefową, sześć głośników, elektrycznie składane lusterka, relingi dachowe, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, szybę przednią akustyczną, 16-calowe felgi aluminiowe i fabryczną nawigację na 12,3-calowym ekranie. W tej wersji pojawia się też rozbudowany asystent jazdy po autostradzie HDA 2 oraz przygotowanie baterii do szybkiego ładowania, którego nie ma w odmianie Light. To ważna różnica, bo wpływa na wydajność ładowania w trasie i przy niższych temperaturach. Air można dodatkowo doposażyć w pakiet 4S z przesuwną dwuosobową kanapą dzieloną 50:50 za 1500 zł, pakiet zimowy za 1500 zł i pompę ciepła za 4000 zł.

W wersji Earth w standardzie są bezprzewodowa ładowarka do telefonu, ośmiogłośnikowy system audio Harman Kardon, fotel pasażera z regulacją wysokości, podgrzewane fotele przednie, podgrzewana kierownica, nawiewy dla pasażerów z tyłu, oświetlenie wnętrza i bagażnika LED oraz przednie szyby z funkcją automatycznej pracy i zabezpieczeniem. EV2 Earth można rozszerzyć o kilka pakietów: Business Line za 9500 zł dokłada 18-calowe felgi, boczne czujniki parkowania, kamery 360 stopni, monitor martwego pola z podglądem obrazu, system zapobiegający kolizjom przy cofaniu, zdalne parkowanie, przyciemniane tylne szyby, ambientowe oświetlenie wnętrza, chowane klamki zewnętrzne, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, dodatkowe elementy dekoracyjne i nieco zmienioną stylizację nadwozia.

Z kolei pakiet V2L za 2500 zł dodaje funkcję zasilania urządzeń zewnętrznych i innych pojazdów, a pakiet 22 kW za 6000 zł – oprócz ładowarki AC 22 kW – również technologię V2D (ładowanie dwukierunkowe).

GT-Line jest już wersją stricte topową. To jedyna odmiana seryjnie wyposażona w 19-calowe felgi, zderzaki z bardziej sportową stylistyką, czarne listwy szyb w połysku, przyciemniane tylne szyby, ciemnoszarą podsufitkę, aluminiowe nakładki na pedały i skórzaną tapicerkę ze skóry syntetycznej z logo GT-Line. Technicznie i funkcjonalnie dostaje też wszystko to, co w Earth wymaga dopłaty lub nie jest dostępne: boczne czujniki parkowania, kamery 360 stopni, monitor martwego pola z wyświetlaniem obrazu, system zdalnego wjazdu i wyjazdu z miejsca parkingowego, cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, wentylowane przednie fotele, kameralne oświetlenie wnętrza i technologię V2D umożliwiającą zasilanie urządzeń i innych pojazdów. W GT-Line pakiet 22 kW kosztuje 3500 zł, a opcjonalny dach panoramiczny – 4300 zł.

Technologie i funkcje premium w małym SUV-ie

Kia EV2 to w koreańskiej marce bilet wstępu do świata motoryzacji elektrycznej. Mimo niskiej ceny i niedużych wymiarów auto nie robi wrażenia „kompromisu na kołach”, zarówno w kwestii parametrów, jak i wyposażenia. Co może poważnie zaniepokoić rywali.