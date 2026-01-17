Reklama

Stylowy powrót legendy. Fiat 500 w wersji hybrydowej wjeżdża do Polski

Po chłodnym przyjęciu wersji elektrycznej Fiat zmienia strategię i przywraca do oferty spalinowego Fiata 500. Hybrydowa odmiana kultowego modelu trafi do polskich salonów już w lutym, a ceny startują od 80 tys. zł.

Publikacja: 17.01.2026 06:00

Produkcja Fiata 500 Hybrid ruszyła w listopadzie 2025 r. w zakładzie Carrozzerie Mirafiori w Turynie

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

W motoryzacji rzadko zdarza się sytuacja, w której producent mówi wprost: „spróbowaliśmy, nie wyszło, wracamy do punktu wyjścia”. A jednak dokładnie taką historię opowiada dziś Fiat 500. W lutym do polskich salonów trafią pierwsze egzemplarze nowego Fiata 500 Hybrid – samochodu, który powstał jako odpowiedź na chłodne przyjęcie wersji elektrycznej.

Pod maską pracuje dobrze znana, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 o mocy 65 KM

Foto: Materiały prasowe

Ile kosztuje Fiat 500 Hybrid?

To sytuacja bez precedensu: obecna generacja Fiata 500 była od początku projektowana wyłącznie jako samochód elektryczny, a teraz została „cofnięta” do wersji spalinowej, oczywiście w formie mild hybrid. Produkcja Fiata 500 Hybrid ruszyła w listopadzie 2025 r. w zakładzie Carrozzerie Mirafiori w Turynie. Przy pełnym wykorzystaniu mocy fabryka ma zwiększyć roczną produkcję do około 100 tysięcy egzemplarzy, co jasno pokazuje, że Fiat wiąże z tą wersją realne, a nie tylko wizerunkowe nadzieje. Model oferowany jest w trzech wariantach nadwozia – Hatchback, 3+1 oraz Cabrio – oraz w wersjach POP, ICON i LA PRIMA, uzupełnionych o limitowaną edycję TORINO. Cennik otwiera kwota 80 800 zł, a wersja Torino kosztuje 88 900 zł.

Pod maską pracuje dobrze znany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 o mocy 65 KM i momencie obrotowym 92 Nm, połączony z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na przednie koła. Osiągi nie robią wrażenia – 16,2 s do 100 km/h i 155 km/h prędkości maksymalnej. Za to auto waży 1066 kg i spala 5,3 l/100 km.

Model oferowany jest w trzech wariantach nadwozia – Hatchback, 3+1 oraz Cabrio.

Foto: Materiały prasowe

Dlaczego spalinowy Fiat 500 ma szansę na sukces

Warto jednak spojrzeć na Fiata 500 szerzej, bo to jeden z nielicznych modeli, który – podobnie jak Mini – odniósł masowy sukces w dwóch zupełnie różnych epokach. Oryginalna Nuova 500 z 1957 r. była tanim środkiem transportu dla powojennych Włoch i do 1975 r. znalazła niemal 4 miliony nabywców. Reaktywacja modelu w 2007 r. przekształciła go w miejski gadżet lifestylowy, który przez blisko 17 lat produkcji w Tychach osiągnął wynik ponad 3 milionów sprzedanych egzemplarzy, praktycznie bez zmian konstrukcyjnych.

Spalinowa wersja ma bardzo duże szanse na sukces. Jest w każdej kategorii (poza mocą silnika) zdecydowanie lepsza od poprzednika, a konkurenci mają swoje słabe strony. Nowa generacja Mini nabrała wschodnich rysów twarzy, a Renault 5 dostępne jest wyłącznie w wersji elektrycznej. W Fiacie 500 po prostu dobrze się pokazać. Bez względu na miejsce i okazję ten samochód świadczy o dobrym smaku właściciela. O sprzedaży najbardziej stylowego malucha na rynku zadecyduje cena – obecnie jeszcze dość wysoka.

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Fiat 500
