W motoryzacji rzadko zdarza się sytuacja, w której producent mówi wprost: „spróbowaliśmy, nie wyszło, wracamy do punktu wyjścia”. A jednak dokładnie taką historię opowiada dziś Fiat 500. W lutym do polskich salonów trafią pierwsze egzemplarze nowego Fiata 500 Hybrid – samochodu, który powstał jako odpowiedź na chłodne przyjęcie wersji elektrycznej.

Reklama Reklama

Pod maską pracuje dobrze znana, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 o mocy 65 KM Foto: Materiały prasowe

Ile kosztuje Fiat 500 Hybrid?

To sytuacja bez precedensu: obecna generacja Fiata 500 była od początku projektowana wyłącznie jako samochód elektryczny, a teraz została „cofnięta” do wersji spalinowej, oczywiście w formie mild hybrid. Produkcja Fiata 500 Hybrid ruszyła w listopadzie 2025 r. w zakładzie Carrozzerie Mirafiori w Turynie. Przy pełnym wykorzystaniu mocy fabryka ma zwiększyć roczną produkcję do około 100 tysięcy egzemplarzy, co jasno pokazuje, że Fiat wiąże z tą wersją realne, a nie tylko wizerunkowe nadzieje. Model oferowany jest w trzech wariantach nadwozia – Hatchback, 3+1 oraz Cabrio – oraz w wersjach POP, ICON i LA PRIMA, uzupełnionych o limitowaną edycję TORINO. Cennik otwiera kwota 80 800 zł, a wersja Torino kosztuje 88 900 zł.

Pod maską pracuje dobrze znany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 o mocy 65 KM i momencie obrotowym 92 Nm, połączony z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na przednie koła. Osiągi nie robią wrażenia – 16,2 s do 100 km/h i 155 km/h prędkości maksymalnej. Za to auto waży 1066 kg i spala 5,3 l/100 km.