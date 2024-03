Nowa Toyota GR Yaris ma 280 KM i w opcji automatyczną skrzynię biegów

Za co da się dopłacić? W cenie jest lakier biały, za dodatkowe 2000 zł można jeździć czarnym lub szarym (to nowy odcień w gamie) GR-em, a czerwony i biały perłowy wymagają dopłaty 2900 zł. Da się także wzbogacić szybkiego Yarisa o pakiet VIP. Obejmuje kute felgi, podgrzewane fotele i kierownicę, audio JBL i czujniki parkowania z przodu i z tyłu. To oznacza, że najdroższy możliwy GR Yaris - z automatem, lakierem perłowym i pakietem VIP - ociera się o magiczną granicę ćwierć miliona złotych. Kosztuje 244 800 zł. Z jednej strony, to kosmiczna kwota za tak niewielkie auto. Z drugiej, zdaniem wielu to najlepszy, dający najwięcej przyjemności z jazdy, współczesny hot hatch.

Toyota GR Yaris mat. prasowe

