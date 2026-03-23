Trwa głosowanie, które może przesądzić, który model zdobędzie tytuł Best Buy Car of Europe 2026 – czyli najbardziej „rozsądnego” samochodu roku na naszym kontynencie. Innymi słowy: niekoniecznie najszybszego czy najbardziej prestiżowego, ale takiego, który najlepiej trafia w potrzeby codziennego kierowcy.

Tegoroczna edycja konkursu AUTOBEST przynosi istotną zmianę. Po raz pierwszy o wyniku w połowie decydują sami użytkownicy. Głosy internautów stanowią aż 50 proc. końcowej oceny, a resztę przyznaje jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych z całej Europy.

Finał już 28 marca – gdzie oglądać rozstrzygnięcie

Finał rozstrzygnie się 28 marca o godz. 18:00 podczas transmitowanego na żywo na kanale YouTube AUTOBEST Conquest Show. Udział w głosowaniu może się opłacić – wśród uczestników zostanie rozlosowany zwycięski samochód.