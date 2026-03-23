To ostatni moment, by wybrać Best Buy Car of Europe 2026 i wygrać zwycięzcę

To ostatni moment, by wpłynąć na wynik jednego z najbardziej praktycznych plebiscytów motoryzacyjnych w Europie. Trwa głosowanie na Best Buy Car of Europe 2026 – konkurs, który nagradza samochody najlepiej odpowiadające codziennym potrzebom kierowców. Udział w głosowaniu może zakończyć się… wygraną auta.

Publikacja: 23.03.2026 13:21

Best Buy Car of Europe 2026 - finaliści

Szczepan Mroczek

Trwa głosowanie, które może przesądzić, który model zdobędzie tytuł Best Buy Car of Europe 2026 – czyli najbardziej „rozsądnego” samochodu roku na naszym kontynencie. Innymi słowy: niekoniecznie najszybszego czy najbardziej prestiżowego, ale takiego, który najlepiej trafia w potrzeby codziennego kierowcy.

Tegoroczna edycja konkursu AUTOBEST przynosi istotną zmianę. Po raz pierwszy o wyniku w połowie decydują sami użytkownicy. Głosy internautów stanowią aż 50 proc. końcowej oceny, a resztę przyznaje jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych z całej Europy.

Finał już 28 marca – gdzie oglądać rozstrzygnięcie

Finał rozstrzygnie się 28 marca o godz. 18:00 podczas transmitowanego na żywo na kanale YouTube AUTOBEST Conquest Show. Udział w głosowaniu może się opłacić – wśród uczestników zostanie rozlosowany zwycięski samochód.

Najpierw jazda próbna, potem decyzja

Organizatorzy podeszli do tematu praktycznie. Finaliści są dostępni w salonach, a zainteresowani mogą umówić się na jazdy testowe – również w Polsce. To przypadek, w którym „demokracja motoryzacyjna” nie kończy się na kliknięciu w ankietę, ale zaczyna się za kierownicą.

Finaliści Best Buy Car of Europe 2026 – lista modeli

W tegorocznym finale znalazły się modele, które łączy jedno: mają być dostępne dla szerokiego grona klientów, a nie tylko dla entuzjastów z grubym portfelem:

Finaliści Best Buy Car of Europe 2026:

  • BYD Dolphin Surf
  • Citroën C3 Aircross
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Puma Gen-E
  • MG S5 EV
  • Renault 4
AutoBest

AUTOBEST od 25 lat stawia na rozsądek i wartość

AUTOBEST od 25 lat trzyma się jednej, dość bezkompromisowej filozofii: liczy się wartość. Jury, składające się z 32 dziennikarzy reprezentujących różne kraje Europy, ocenia nie tylko design czy osiągi, ale także kwestie, które w realnym użytkowaniu mają największe znaczenie – koszty eksploatacji, dostępność serwisu, funkcjonalność czy technologie pokładowe.

Co ważne, wszystkie finałowe modele muszą mieścić się w limicie 30 tys. euro (bez podatków lokalnych). To sprawia, że konkurs pozostaje jednym z nielicznych w branży, który faktycznie dotyczy samochodów dla „normalnych” kierowców, a nie wyłącznie katalogowych marzeń.

