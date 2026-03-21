Wracając do mocy, łamanie barier w samochodach elektrycznych wiąże się z sięganiem do granic percepcji człowieka. Jednym z problemów jest przyspieszenie wzdłużne. Benedetto Vigna przyznał, że w wielu EV jest ono zbyt liniowe i… po prostu zbyt intensywne. „Czasami zakłóca pracę naszego mózgu” – stwierdził bez ogródek. To wrażenia znane z przyspieszania najszybszymi motocyklami, kiedy człowiek ma wrażenie, że traci kontrolę. Trzeba być wyćwiczonym kierowcą, najlepiej sportowym, by przyzwyczaić organizm do dużych przyspieszeń i przesunąć nieco granicę percepcji. Skoro zbliżamy się do granic percepcji człowieka i tu nie da się wiele zrobić, Ferrari postanowiło podejść do tematu z drugiej strony, czyli ze strony samochodu. Dlatego Ferrari posiłkowało się wiedzą NASA, by określić poziom przyspieszenia, który zaczyna być dla człowieka niekomfortowy. Okazało się, że więcej nie zawsze znaczy lepiej.

Liczy się także przyspieszenie poprzeczne (czyli to, co czujemy w zakrętach), charakterystyka hamowania, sposób zmiany przełożeń oraz dźwięk. Tak – zmiany przełożeń w elektryku. Jak pokazały zdjęcia wnętrza Luce, auto dostanie łopatki przy kierownicy, ale nie do regulacji rekuperacji. Będą zarządzać sposobem oddawania momentu obrotowego. Vigna nie potwierdził wprost, że system będzie symulował klasyczne zmiany biegów – jak robi to np. Hyundai Ioniq 5 N – ale wszystko wskazuje na to, że Ferrari zmierza właśnie w tym kierunku.

Dźwięk elektryka w nowym wydaniu

Wiadomo też, że Ferrari nie zamierza symulować dźwięku silnika spalinowego. Zamiast tego chce podbić naturalne brzmienie silnika elektrycznego. „On nie jest cichy” – podkreśla Vigna. Problem w tym, że dziś często kojarzy się z wysokimi, drażniącymi częstotliwościami. Ferrari chce to zmienić, eksponując również niższe tony i tworząc brzmienie bardziej autentyczne.

Luce ma oferować ponad 500 km zasięgu. Jak zaznacza Vigna – ten samochód nie powstał z myślą o biciu rekordów na torze. Dzisiejsza technologia baterii nie jest jeszcze gotowa na takie kompromisy bez strat gdzie indziej. Chodzi oczywiście o masę. Większy zasięg oznacza większą masę, co zabija zwinność samochodów sportowych.