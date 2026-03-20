Kubański mechanik Juan Carlos Pino jedzie w mieście Aguacate swoim wyprodukowanym w Polsce w 1980 roku i zmodyfikowanym Fiatem 126, przystosowanym do jazdy na węglu drzewnym
Motoryzacja na Kubie od lat funkcjonuje trochę tak, jakbyśmy nie mieli trzeciej dekady XXI wieku. Na ulicach Hawany i innych miast karaibskiej wyspy wciąż jeżdżą amerykańskie krążowniki z lat 50., ale często już z zupełnie inną techniką pod maską – zamiast oryginalnych V8 pracują tam silniki z radzieckich Ład czy innych, łatwiejszych w serwisowaniu modeli.
Częstym widokiem jest tam też doskonale znany nam „Maluch”, który na wyspie bywa nazywany „Polaquito”, czyli „mały Polak” czy „Polaczek”. Dziś sytuacja kierowców na Kubie jest niezwykle trudna. Z perspektywy turysty wpadającego na dwa tygodnie na rajskie plaże pod palmami „oldschoolowy” park maszynowy wygląda malowniczo. Z perspektywy osób, które potrzebują aut do pracy i wożenia rodziny, codzienność jest pełna kłopotów z pozyskiwaniem części i płaceniem ogromnych sum (w odniesieniu do zarobków) za paliwo.
Obecnie – w związku z kryzysem paliwowym i gęstniejącą sytuacją polityczną wokół Kuby – robi się dramatycznie. Nawet jak na kubańskie realia to, co dzieje się dziś, to zupełnie nowy poziom problemów.
Na ulicach miasta Aguacate można zobaczyć starego Fiata 126p z 1980 r., który został przystosowany do jazdy na… węglu drzewnym. Samochód, który kiedyś był symbolem motoryzacyjnej prostoty w naszej części Europy, dziś na Karaibach staje się narzędziem przetrwania.
To odpowiedź na brak paliwa. Po odcięciu dostaw taniej ropy, m.in. z Wenezueli, kubańska gospodarka znalazła się w jeszcze trudniejszej sytuacji. W takich warunkach mieszkańcy zaczynają sięgać po rozwiązania, które na świecie zniknęły kilkadziesiąt lat temu.
Samochody zasilane gazem drzewnym były powszechnie wykorzystywane w czasie II wojny światowej, gdy paliwa płynne były reglamentowane. W uproszczeniu – zamiast benzyny spalany jest węgiel drzewny, który w specjalnym kotle przekształcany jest w gaz (głównie tlenek węgla i wodór), który potem, po oczyszczeniu z pyłu i sadzy oraz połączeniu z powietrzem, zasila silnik spalinowy. Rozwiązanie prymitywne, mało wydajne i uciążliwe w obsłudze, ale w dramatycznych warunkach – skuteczne.
Takie rozwiązanie wraca dziś na Kubie. Przerobiony Fiat 126 nie jest więc ekstrawagancją, tylko dowodem na to, jak głęboko sięga kryzys. Motoryzacja nie jest tam wygodą czy symbolem statusu. W obliczu fatalnej komunikacji publicznej jazda autem to konieczność do przetrwania – nawet jeśli oznacza cofnięcie się technologicznie o kilkadziesiąt lat.
Na Kubie problemy z paliwem wpływają nie tylko na transport prywatny, ale także na logistykę, turystykę i funkcjonowanie całej gospodarki. W kraju dochodzi do przerw w dostawach prądu, spada ruch turystyczny, a mieszkańcy coraz częściej mierzą się z niedoborami podstawowych towarów.
Przeróbka „Polaquito” to świadectwo tego, jak bardzo trudne warunki budzą kreatywność w ludziach – i jednocześnie przypomnienie, jak ważna jest motoryzacja, jak bardzo zależy od stabilności gospodarczej oraz dostępu do energii i jak jest cenna w trudnym czasie.
