Polski rynek nowych samochodów wciąż pozostaje stabilny, choć jego struktura zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku zarejestrowano dokładnie 170 072 nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego, ale różnice w układzie sił między producentami są już wyraźne.

Producenci samochodów w Polsce - rejestracje Q1 2026 Foto: Materiały prasowe

Liderem rynku samochodów osobowych i lekkich dostawczych pozostaje Volkswagen Group Polska, który dostarczył 41 105 pojazdów, notując wzrost o 7,93 procent rok do roku. Udział grupy w rynku wynosi 24,17 procent, co oznacza, że niemal co czwarty nowy samochód rejestrowany w Polsce pochodzi z portfolio tej grupy.

Producenci samochodów osobowych w Polsce - rejestracje Q1 2026 Foto: Materiały prasowe

Skoda napędza wyniki koncernu

Przewaga VGP wynika przede wszystkim z szerokiej oferty marek i modeli, które pokrywają praktycznie wszystkie segmenty rynku. W pierwszym kwartale 2026 roku najwięcej rejestracji wygenerowała Skoda – 16 279 samochodów, co oznacza wzrost o 19,59 procent. Volkswagen osiągnął wynik 10 850 aut (+3 procent), Audi 7 654 (-3,1 procent), Cupra 3 255 (+13,4 procent), a Seat 806 (-35,3 procent).

Najpopularniejszym modelem pozostaje Skoda Octavia z wynikiem 5 622 egzemplarzy, co czyni ją jednym z najważniejszych samochodów na całym rynku i autem, które realnie walczy z Toyotą Corollą. Kolejne miejsca zajmują Volkswagen T-Roc (2 353 sztuki), Skoda Kamiq (2 097 sztuk), Skoda Superb (1 941 sztuk) oraz Skoda Kodiaq (1 782 sztuki). Jak widać, klienci kupują… nie tylko SUV-y i crossovery.

Drugie miejsce zajmuje Toyota z wynikiem 30 060 samochodów. To nadal bardzo silna pozycja, jednak marka notuje spadek o 5,56 procent rok do roku. W przypadku Toyoty widać wyraźne nasycenie rynku klasycznymi hybrydami, które przez lata były jej głównym atutem. Dziś klienci coraz częściej zerkają już na inne układy: od hybryd plug-in (w których specjalizują się Chińczycy – mocne portfolio ma także grupa Volkswagena) po modele całkowicie elektryczne.

Trzecie miejsce należy do sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi z wynikiem 16 494 rejestracji, a tuż za nim znajduje się gigant Stellantis (15 490 sztuk) oraz Hyundai Motor Group (14 331 sztuk).

Chińska ofensywa przyspiesza

Największą zmianą w pierwszym kwartale 2026 roku jest jednak dynamiczny wzrost producentów chińskich. Chery osiągnęło wynik 7 137 samochodów i wzrost o 198 procent rok do roku. Geely sprzedało 5 862 auta (+43,64 procent), a BYD 2 041 egzemplarzy, notując wzrost o 282,21 procent.