Prawie 40 proc. Amerykanów deklaruje, że rozważyłoby zakup samochodu z Chin. Jednocześnie obawy dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności wciąż wpływają na decyzje zakupowe. Według badania firmy Cox Automotive opinie konsumentów są wyraźnie podzielone. Około 38 proc. potencjalnych nabywców deklaruje, że chętnie lub raczej rozważyłoby zakup samochodu chińskiej marki. Z kolei 39 proc. twierdzi, że jest to dla nich bardzo mało prawdopodobne.

Reklama Reklama

Wśród przedstawicieli generacji Z (osoby urodzone w latach 1995–2012) otwartość jest znacznie większa – aż 69 proc. młodych kupujących deklaruje gotowość rozważenia takiego auta. Jeśli więc chińskie marki rzeczywiście pojawią się w USA, ich marketing najprawdopodobniej będzie skierowany do młodszych ludzi.

BYD Sealion 7 Foto: Materiały prasowe

Rozpoznawalność marek wciąż niewielka

Co ciekawe, rzeczywista znajomość chińskich marek w USA pozostaje ograniczona. Prawie połowa respondentów deklaruje, że słyszała o chińskich producentach samochodów, ale bardziej szczegółowa wiedza jest już znacznie rzadsza.

Najbardziej rozpoznawalną marką jest BYD – kojarzy ją nieco ponad jedna trzecia badanych. Jednocześnie tylko 17 proc. twierdzi, że zna tę firmę lepiej. Pokazuje to wyraźną lukę między rozpoznawalnością a realną wiedzą o marce. Jeszcze słabiej wygląda sytuacja wśród dealerów. Tylko około jedna czwarta z nich deklaruje jakąkolwiek znajomość marki BYD. To dowód, że dyskusja o chińskich samochodach w USA wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie.