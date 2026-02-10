Aktualizacja: 10.02.2026 09:15 Publikacja: 10.02.2026 05:00
DR Automobiles Groupe to włoski producent samochodów założony w 2006 r., którego model biznesowy opiera się głównie na sprzedaży pojazdów rebadgowanych – projektowanych i produkowanych przez chińskich producentów, a następnie dostosowywanych stylistycznie i technicznie do rynku europejskiego.
W praktyce oznacza to, że samochody oferowane pod markami DR, EVO, Sportequipe, ICH-X oraz Tiger bazują na konstrukcjach dostarczanych przez chińskie koncerny motoryzacyjne, w tym BAIC Group, Chery Automobile, Dongfeng Motor Corporation, JAC Motors, a od końca 2025 r. również Changan Automobile. DR odpowiada za finalną konfigurację pojazdów, ich homologację w Europie, integrację wyposażenia oraz dystrybucję.
Taki model działania pozwala firmie ograniczyć koszty rozwoju własnych platform i skrócić czas wprowadzania nowych modeli na rynek, jednocześnie oferując samochody bogato wyposażone w standardzie i konkurencyjne cenowo.
Korzenie DR sięgają 1985 r., kiedy firma działała jako importer i dystrybutor samochodów innych marek. Dopiero w 2006 r. pojawiły się pierwsze modele sprzedawane pod własnym logo. Przez kolejne lata marka stopniowo budowała swoją pozycję na rynku włoskim, koncentrując się na segmencie SUV-ów i pojazdów o podwyższonej funkcjonalności.
Po relaunchu w 2020 r. DR Automobiles znacząco przyspieszyło rozwój. W 2022 r. zarejestrowano we Włoszech 25 tys. nowych pojazdów, co przełożyło się na 1,86% udziału w rynku i obroty rzędu 448 mln euro. Rok 2023 zakończył się wynikiem blisko 33 tys. rejestracji i wzrostem obrotów do 700 mln euro. Równolegle firma rozpoczęła ekspansję zagraniczną, m.in. w Hiszpanii i Europie Środkowej.
Dziś DR Automobiles dysponuje ponad 400 punktami sprzedaży we Włoszech oraz dwoma zakładami produkcyjnymi o łącznej powierzchni około 250 tys. m². W strukturach grupy funkcjonują także centrum badawczo-rozwojowe oraz centralny magazyn części zamiennych. Marka jest obecna m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Czechach, na Słowacji oraz w Polsce.
Wejście DR Automobiles na polski rynek obejmuje dziewięć modeli z pięciu linii produktowych. Oferta koncentruje się na SUV-ach, modelach o charakterze sportowym oraz pojazdach terenowych i użytkowych. Wszystkie samochody posiadają homologację UE dla małoseryjnych producentów (EUSSTA) i bogate wyposażenie standardowe.
Istotnym elementem strategii jest możliwość fabrycznego montażu instalacji LPG. System ThermoHybrid, rozwijany od 2010 r., wykorzystuje instalacje BRC montowane bezpośrednio we włoskich zakładach, co ma odróżniać ofertę DR od wielu niezależnych konwersji dostępnych na rynku wtórnym.
Sprzedaż samochodów ruszy w pierwszym kwartale 2026 r.. Za rozwój marki odpowiada Alessandro Renda, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży, wcześniej związany ze Stellantis.
