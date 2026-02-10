DR Automobiles Groupe to włoski producent samochodów założony w 2006 r., którego model biznesowy opiera się głównie na sprzedaży pojazdów rebadgowanych – projektowanych i produkowanych przez chińskich producentów, a następnie dostosowywanych stylistycznie i technicznie do rynku europejskiego.

W praktyce oznacza to, że samochody oferowane pod markami DR, EVO, Sportequipe, ICH-X oraz Tiger bazują na konstrukcjach dostarczanych przez chińskie koncerny motoryzacyjne, w tym BAIC Group, Chery Automobile, Dongfeng Motor Corporation, JAC Motors, a od końca 2025 r. również Changan Automobile. DR odpowiada za finalną konfigurację pojazdów, ich homologację w Europie, integrację wyposażenia oraz dystrybucję.

Taki model działania pozwala firmie ograniczyć koszty rozwoju własnych platform i skrócić czas wprowadzania nowych modeli na rynek, jednocześnie oferując samochody bogato wyposażone w standardzie i konkurencyjne cenowo.

Od dystrybutora do producenta niszowego

Korzenie DR sięgają 1985 r., kiedy firma działała jako importer i dystrybutor samochodów innych marek. Dopiero w 2006 r. pojawiły się pierwsze modele sprzedawane pod własnym logo. Przez kolejne lata marka stopniowo budowała swoją pozycję na rynku włoskim, koncentrując się na segmencie SUV-ów i pojazdów o podwyższonej funkcjonalności.